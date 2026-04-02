Confluent، إحدى شركات IBM

المنصة العاملة في الوقت الفعلي لتدفق بياناتك وربطها ومعالجتها وحوكمتها، صممها المشاركون الأصليون في ابتكار Apache Kafka، وأصبحت الآن جزءًا من IBM.

منصة لتدفق البيانات لتسريع الذكاء الاصطناعي المؤسسي

تعمل IBM وConfluent معًا على تطوير أساس البيانات للتطبيقات القائمة على الأحداث، والتحليلات، والذكاء الاصطناعي. يجمع هذا التعاون بين منصة تدفق البيانات الرائدة في القطاع من Confluent وقدرات IBM في السحابة الهجينة والبيانات والذكاء الاصطناعي، بما يوفر ركيزة جاهزة للمؤسسات لتحويل البيانات إلى قيمة على نطاق واسع.
التأثير في الأعمال
عزّز الذكاء الاصطناعي في الوقت الفعلي

انتقل من التجريب إلى بيئة الإنتاج بالاعتماد على بيانات سياقية وفي الوقت الفعلي تعزز الأداء والدقة.

 اكتشف كيف حققت GEP أداءً تنبؤيًا أعلى بمقدار 14 مرة
سرّع وقت طرح المنتجات في السوق

اطرح منتجات ومبادرات جديدة في السوق بوتيرة أسرع، بالاعتماد على بيانات محكومة وقابلة لإعادة الاستخدام وفي الوقت الفعلي.

 اكتشف كيف تدعم Notion أكثر من 100 مليون مستخدم يوميًا
تقليل تكاليف البنية التحتية

وحّد مسارات الربط من نقطة إلى نقطة، والمسارات الدفعية، ومسارات تدفق البيانات في منصة واحدة مهيأة للمستقبل تنجز كل ذلك بتكلفة أقل.

 اكتشف كيف خفضت شركة SAS التكاليف نسبة 69%
ندوة الإنترنت | 07 أبريل 2026 | تعزيز الذكاء الاصطناعي الوكيل ببيانات موثوقة في الوقت الفعلي
سيناقش خبراء IBM وConfluent كيف يمكن للمؤسسات الجمع بين البيانات في الوقت الفعلي أثناء الحركة وحوكمة ومرونة من فئة المؤسسات.
قدرات منصة تدفق البيانات

قابلية التوسع للسحابة الأصلية

قدّم موثوقية لا مثيل لها بفضل اتفاقية مستوى الخدمة (SLA) لمدة تشغيل تبلغ 99.99% في Confluent Cloud، مع دعم أحمال تشغيل بمعدلات تتجاوز GBps والتوسع الفوري.

أكثر من 120 عملية تكامل أصلية

اربط بسلاسة بين قواعد البيانات القديمة وخدمات السحابة الحديثة باستخدام موصلات Kafka الجاهزة عبر منظومتك بالكامل.

مجموعة حوكمة أصلية لتدفق البيانات

احرص على أن تعتمد تطبيقاتك على بيانات موثوقة وآمنة ومتوافقة، من خلال أدوات حوكمة وجودة مدمجة.

معالجة متقدمة للتدفقات

عالج البيانات وحوّلها في الوقت الفعلي وعلى نطاق واسع باستخدام خدمة Apache Flink® المُدارة من Confluent، بما يتيح تحليلات بزمن انتقال قصير، وتطبيقات أصلية للسحابة، وذكاءً اصطناعيًا سريع الاستجابة.

أتمتة التحويل من تدفق البيانات إلى الجداول

حوّل تدفقات البيانات إلى جداول مفتوحة لبحيرة البيانات لديك باستخدام Tableflow. خفّض تكاليف الحوسبة بنسبة تصل إلى 50% وعزّز حداثة بيانات التحليلات ببضع نقرات فقط.

خدمة تدفق بيانات لذكاء اصطناعي غني بالسياق

أنشئ أنظمة ذكاء اصطناعي في الوقت الفعلي وقابلة لإعادة التشغيل، تتعلم من البيانات التاريخية، وتعالج المعلومات الجديدة فورًا، وتقدّم قرارات مباشرة في بيئة الإنتاج.

حالات الاستخدام
بيانات في الوقت الفعلي جاهزة للذكاء الاصطناعي

احرص على أن يعمل كل نموذج ووكيل وسير عمل على بيانات مؤسسية تُحدَّث باستمرار، مع دورة حياة البيانات، وإنفاذ السياسات، وضوابط الجودة.
الأتمتة المستندة إلى الأحداث

اجمع بين مراسلة المعاملات الموثوقة والتكامل والتنسيق الحديثين عبر البيئات الهجينة.
فعّل الكمبيوتر المركزي المُحدَّث

حدّد الأحداث في الوقت الفعلي عند مصدر المعاملة وفعّلها، واعمل على تدقق بيانات المعاملات من أجل التحليلات في الوقت الفعلي، والأتمتة، والذكاء الاصطناعي.
معًا بصورة أفضل Confluent + IBM watsonx.data

وحّد تدفقات الأحداث في الوقت الفعلي مع بيانات المؤسسة المنظمة وغير المنظمة لتقديم بيانات موثوقة وجاهزة للذكاء الاصطناعي عبر مؤسستك الهجينة.

  • اجمع بين البيانات أثناء الحركة وبيانات المؤسسة أثناء التخزين ضمن أساس بيانات هجين مفتوح.
  • أضف البيانات الوصفية، ودورة حياة البيانات، والسياق القائم على السياسات، لجعل البيانات موثوقة وقابلة لإعادة الاستخدام وجاهزة للذكاء الاصطناعي.
  • قدّم منتجات بيانات محكومة إلى التطبيقات والتحليلات ووكلاء الذكاء الاصطناعي في جميع أقسام المؤسسة.
 Confluent + IBM Integration

وحِّد بثّ الأحداث وتكامل المؤسسة لربط التطبيقات والبيانات والأنظمة عبر البيئات الهجينة.

  • تمكّن من بثّ الأحداث وادمجها عبر بنى تكامل مجزأة بالاعتماد على ركيزة قابلة للتوسع قائمة على الأحداث.
  • استفد من أنماط تكامل شاملة عبر بثّ الأحداث، وواجهات برمجة التطبيقات، وB2B/EDI، وiPaaS، وIBM MQ.
  • سرّع الأتمتة واستجابة الأعمال من خلال تدفقات بيانات في الوقت الفعلي.
 Confluent + IBM Z

أضِف بثّ الأحداث في الوقت الفعلي إلى معاملات IBM Z الحرجة وأنظمة السجل. تمكّن من بثّ معاملات وأحداث الكمبيوتر المركزي بأمان إلى بنيات قائمة على Kafka.

  • تمكّن من بثّ معاملات وأحداث الكمبيوتر المركزي بأمان إلى البنى القائمة على Kafka
  • مكّن التكامل في الوقت الفعلي لبيانات IBM Z مع التطبيقات السحابية والتحليلات والذكاء الاصطناعي، من دون التأثير في النظام الأساسي.
  • عزّز التجارب الرقمية المتجاوبة والأتمتة من خلال عمليات بثّ أحداث مؤسسية موثوقة.
