ما المقصود بتجزئة البيانات؟

بالنسبة للعديد من المؤسسات، فإن تجنب تجزئة البيانات ليس سهلاً. فحجم البيانات التي تديرها المؤسسات في ازدياد هائل، والكثير منها بيانات غير منظمة. أظهرت أبحاث عام 2025 أن 26% فقط من كبار مسؤولي البيانات واثقون من قدرة مؤسساتهم على استخدام البيانات غير المنظمة بطريقة تحقق قيمة تجارية.2

إنّ الإضافة المستمرة لأدوات البرمجيات كخدمة (SaaS)، والمنصات السحابية، وتطبيقات الأعمال إلى الأنظمة القديمة الحالية تزيد أيضاً من تعقيد بيئة معقدة بالفعل (وهي ظاهرة يُشار إليها عادةً باسم التوسع العشوائي للبرمجيات كخدمة).

لتحقيق بيانات موحدة، يمكن للمؤسسات الاستفادة من استراتيجيات عدة، بما في ذلك تكامل البيانات وتجميعها وحوكَمة البيانات وبنيات نسيج البيانات. لكن مكافحة تجزئة البيانات تتطلب أيضًا تغييرًا في العقلية—تعديل الثقافة وطرق العمل لدعم البيانات كأصل استراتيجي.

هناك نوعان من تجزئة البيانات. تركز هذه الصفحة على الانتشار غير المنضبط لبيانات المؤسسة عبر الأنظمة والبيئات. ومع ذلك، يمكن للمصطلح أيضاً أن يصف استراتيجية هادفة لتحسين أداء نظام إدارة قواعد البيانات (DBMS) ونظام الملفات.