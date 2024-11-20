بينما يمكن أن يؤدي تكرار البيانات غير المقصود إلى عدم الكفاءة، مثل زيادة تكاليف التخزين وعدم اتساق البيانات، فإن تكرار البيانات المتعمد هو عنصر أساسي في إدارة البيانات الفعالة. إنه ذو قيمة خاصةً اليوم حيث تدير المؤسسات مجموعات بيانات كبيرة وأحجامًا متزايدة من البيانات. غالبًا ما تكون النسخ المكررة من البيانات أساسية لتصميم قاعدة البيانات والمخطط، مما يساعد على ضمان التوافر العالي وسلامة البيانات وتناسقها.

يلعب التكرار المتعمد للبيانات أيضًا دورًا حاسمًا في التعافي من الكوارث. على سبيل المثال، في عام 2024، كلفت عمليات اختراق أمن البيانات الشركات ما معدله 4.88 مليون دولار أمريكي. تشكل نسخ البيانات المكررة أهمية كبيرة في سيناريوهات تلف البيانات أو تعطل الأجهزة، حيث إنها توفر نسخًا احتياطية موثوقة. ومع ذلك، في حين أن تكرار البيانات واسترداد البيانات يركزان على منع فقدان البيانات، فإن التكرار يعطي الأولوية لتوافر البيانات واستمراريتها، بينما يركز الاسترداد على الاستعادة.