يحدث تكرار البيانات عند تخزين نسخ متعددة من نفس البيانات عبر مواقع أو تنسيقات أو أنظمة مختلفة.
بينما يمكن أن يؤدي تكرار البيانات غير المقصود إلى عدم الكفاءة، مثل زيادة تكاليف التخزين وعدم اتساق البيانات، فإن تكرار البيانات المتعمد هو عنصر أساسي في إدارة البيانات الفعالة. إنه ذو قيمة خاصةً اليوم حيث تدير المؤسسات مجموعات بيانات كبيرة وأحجامًا متزايدة من البيانات. غالبًا ما تكون النسخ المكررة من البيانات أساسية لتصميم قاعدة البيانات والمخطط، مما يساعد على ضمان التوافر العالي وسلامة البيانات وتناسقها.
يلعب التكرار المتعمد للبيانات أيضًا دورًا حاسمًا في التعافي من الكوارث. على سبيل المثال، في عام 2024، كلفت عمليات اختراق أمن البيانات الشركات ما معدله 4.88 مليون دولار أمريكي. تشكل نسخ البيانات المكررة أهمية كبيرة في سيناريوهات تلف البيانات أو تعطل الأجهزة، حيث إنها توفر نسخًا احتياطية موثوقة. ومع ذلك، في حين أن تكرار البيانات واسترداد البيانات يركزان على منع فقدان البيانات، فإن التكرار يعطي الأولوية لتوافر البيانات واستمراريتها، بينما يركز الاسترداد على الاستعادة.
في إدارة قواعد البيانات، هناك نوعان من تكرار البيانات: متعمد وغير متعمد:
تنفذ المؤسسات عن عمد تكرار البيانات لتحسين توافر النظام والحماية من فقدان البيانات. من خلال المساعدة في ضمان استمرار عمل الأنظمة حتى في حالة تعطل الأجهزة، فإن التكرار المتعمد للبيانات يعزز اتساق البيانات ويلبي متطلبات التوافر العالي. هذه المزايا تجعله ذي قيمة خاصة في أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (DBMS) ومستودعات البيانات.
ينشأ تكرار البيانات غير المتعمد عندما تقوم الأنظمة بإنشاء بيانات مكررة عن غير قصد، مما يؤدي إلى عدم الكفاءة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي النسخ المكررة من البيانات إلى زيادة تكاليف التخزين، والتسبب في حدوث تناقضات في تحليل البيانات وتدهور الأداء بسبب العملية التي تستغرق وقتا طويلا للاحتفاظ بنسخ غير ضرورية من البيانات.
يوفر التكرار المتعمد للبيانات العديد من الميزات الرئيسية التي يمكنها تحسين جودة البيانات وأمانها وتوافرها:
ولتنفيذ التكرار المتعمد للبيانات بفعالية، تستخدم المؤسسات العديد من الأدوات والتقنيات، مثل تكرار البيانات وتكوينات RAID وأنظمة الملفات الموزعة:
تجمع مصفوفة متكررة من الأقراص المستقلة (RAID) بين محركات أقراص ثابتة متعددة في وحدة واحدة. تعمل تقنية تخزين البيانات هذه على تحسين التكرار في البيانات وتحمّل الأعطال، وهي قدرة النظام على الاستمرار في العمل حتى أثناء تعطل المكون.
RAID 1، على سبيل المثال، ينسخ البيانات بين محركي الأقراص، مما يساعد على ضمان أنه في حالة فشل محرك أقراص واحد، تظل البيانات متاحة. توازن تكوينات RAID بين الأداء وسعة التخزين والتكافؤ، مما يجعلها مثالية للبيئات ذات مجموعات البيانات الكبيرة.
تقوم أنظمة الملفات الموزعة (DFS) بتخزين البيانات عبر أجهزة أو عقد متعددة، وتقوم بتكرار البيانات تلقائيًا للمساعدة في ضمان التكرار والتوافر العالي. تعني هذه البنية المتسامحة مع الأخطاء أنه في حالة فشل إحدى العُقد أو الأقراص يظل من الممكن الوصول إلى البيانات من عُقد أخرى، مما يساعد على ضمان عدم انقطاع الوصول إلى البيانات.
يتضمن تكرار البيانات (Data Replication) إنشاء نسخ من البيانات عبر مواقع مختلفة للمساعدة في ضمان توفر البيانات. يمكن أن يكون في الوقت الفعلي (متزامن) أو متأخرًا (غير متزامن). يعد تكرار البيانات أمرًا بالغ الأهمية لتوفير الوصول المستمر إلى البيانات، لا سيما في سيناريوهات التعافي من الكوارث.
يشكل التكرار غير المتعمد للبيانات العديد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على جودة البيانات والأداء والأمان، مثل:
لمعالجة التكرار غير المتعمد للبيانات، يمكن للمؤسسات استخدام استراتيجية للتخفيف من حدة المشكلة، بما في ذلك:
ينظم توحيد قاعدة البيانات البيانات في حقول منفصلة وذات صلة للتخلص من البيانات المكررة وتقليل التكرار. تساعد هذه العملية على ضمان تخزين كل جزء من البيانات مرة واحدة فقط، مما يحسن سلامة البيانات واتساقها. يتبع سلسلة من القواعد، غالبًا ما يتم تصنيفها على أنها الأشكال العادية الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
يحدد إلغاء تكرار البيانات البيانات المكررة ويزيلها عبر الأنظمة، وتخزين مثيلًا واحدًا فقط من كل إدخال بيانات. يتم استخدام هذا عادةً في مراكز البيانات وبيئات التخزين السحابي لتحسين مساحة التخزين وتقليل مشكلات التكرار.
يعمل ضغط البيانات على تقليل حجم مجموعات البيانات من خلال التخلص من العناصر المتكررة. تستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في أنظمة النسخ الاحتياطي ونقل الشبكة والتخزين السحابي لتحسين مساحة التخزين وتحسين كفاءة استرداد البيانات.
تعمل إدارة البيانات الرئيسية (MDM) على دمج بيانات الأعمال الأساسية في مصدر واحد، مما يؤدي إلى تحسين اتساق البيانات عبر الأنظمة. حيث تقوم بإنشاء سجل رئيسي لإدخالات البيانات الرئيسية مثل العملاء والمنتجات والموظفين، وهو ما يزيل البيانات المكررة ويقلل من التكرار.
يستخدم ربط البيانات مفاتيح خارجية في أنظمة إدارة قواعد البيانات (DBMS) لإنشاء علاقات بين حقول البيانات، مما يقلل من التكرار. على سبيل المثال، يمكن تخزين بيانات العميل في جدول "العميل"، مع ربط الطلبات بالعميل من خلال معرّف العميل للمساعدة في ضمان دقة البيانات واتساقها.
على الرغم من أن تكرار البيانات واسترداد البيانات يعالجان فقدان البيانات، إلا أنهما يخدمان أغراضًا مختلفة. غالبًا ما يتم استخدام تكرار البيانات كاستراتيجية استباقية. يساعد على ضمان التوافر العالي ويقلل من فترة التعطل من خلال تخزين نسخ مكررة من البيانات عبر مواقع متعددة.
ومع ذلك، فإن استرداد البيانات هي عملية تفاعلية. فهي تستعيد البيانات بعد حوادث مثل تلف البيانات أو الحذف العرضي أو الهجمات الإلكترونية. هناك العديد من طرق استرداد البيانات المستخدمة لاسترداد البيانات المفقودة واستعادة الأنظمة إلى حالة سابقة، بما في ذلك:
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