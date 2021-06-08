ما المقصود بتخزين البيانات؟

هناك نوعان من المعلومات الرقمية: بيانات إدخال وبيانات إخراج. يقدم المستخدمون بيانات الإدخال، ويوفر الكمبيوتر بيانات الإخراج. ومع ذلك، لا تستطيع وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر حساب أي شيء أو إنتاج بيانات مخرجة بدون مدخلات المستخدم.

يمكن للمستخدمين إدخال بيانات الإدخال مباشرةً إلى الكمبيوتر. ومع ذلك، في وقت مبكر من عصر الكمبيوتر، وجدوا أن إدخال البيانات بشكل مستمر يدويًا أمر يستهلك الكثير من الوقت والطاقة. أحد الحلول قصيرة المدى هو ذاكرة الكمبيوتر، والمعروفة أيضًا باسم ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). ومع ذلك، فإن قدرتها على التخزين والاحتفاظ بالذاكرة محدودة. ذاكرة القراءة فقط (ROM)، كما يوحي اسمها، هي الذاكرة التي يمكن فيها قراءة البيانات فقط ولكن لا يمكن تحريرها بالضرورة. حيث تتحكم في الوظائف الأساسية للكمبيوتر.

على الرغم من أن علماء الكمبيوتر حققوا تقدمًا كبيرًا في ذاكرة الكمبيوتر من خلال تطوير ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتزامنة (SDRAM)، إلا أنهم ما زالوا مقيدين بالتكلفة والمساحة وسعة الذاكرة. عندما يتم إيقاف تشغيل جهاز الكمبيوتر، تتوقف تبعًا لذلك أيضًا قدرة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) على الاحتفاظ بالبيانات. ما الحل؟ تخزين البيانات.

بفضل مساحة تخزين البيانات، يمكن للمستخدمين حفظ البيانات على الجهاز. وفي حالة إيقاف تشغيل الكمبيوتر، سيتم الاحتفاظ بالبيانات. بدلاً من إدخال البيانات يدويًا في الكمبيوتر، يمكن للمستخدمين توجيه الكمبيوتر لسحب البيانات من أجهزة التخزين. يمكن لأجهزة الكمبيوتر قراءة البيانات المدخلة من مصادر مختلفة حسب الحاجة، ومن ثم يمكنها إنشاء المخرجات وحفظها في نفس المصادر أو مواقع تخزين أخرى. ويمكن للمستخدمين أيضًا مشاركة تخزين البيانات مع الآخرين.

اليوم، تحتاج المؤسسات والمستخدمون إلى تخزين البيانات لتلبية الاحتياجات الحسابية عالية المستوى لتحليلات البيانات الكبيرة والذكاء الاصطناعي (AI) والتعلم الآلي (ML) وإنترنت الأشياء (IOT). والوجه الآخر من الاحتياج إلى تخزين البيانات بكميات ضخمة هو الحماية من فقدان البيانات بسبب الكوارث أو الفشل أو عمليات الاحتيال. لذلك، لتجنب فقدان البيانات، يمكن للمؤسسات أيضًا استخدام تخزين البيانات كحل نسخ احتياطي واستعادة .