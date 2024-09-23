IBM FlashSystem الجديد بميزة الكشف عن تهديدات برامج الفدية الضارة
يقدم الجيل التالي من IBM FlashCore Module 4 (FCM4) تخزين بيانات مرن في حال حدوث هجوم إلكتروني. التقنية الجديدة المدعومة من FCM4 مصممة للمراقبة المستمرة للإحصائيات المجمّعة من كل عملية إدخال وإخراج باستخدام نماذج التعلم الآلي للكشف عن حالات الخلل مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة.4 تشمل الميزات:
قراءة تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات حول التحول إلى المرونة الإلكترونية
صحيفة بيانات عائلة IBM FlashSystem
اكتشف مدى جاهزية عملك واستعد للوائح القادمة لقانون المرونة التشغيلية الرقمية للاتحاد الأوروبي (EU DORA).
أنظمة التخزين التي تصنع الفارق
في عام 2022، تم تحويل نسبة كبيرة من مخلفات منتجات IBM، حسب الوزن، بعيدًا عن مكبات النفايات أو الحرق.¹
سعة أكبر لكل وحدة حامل مقارنةً بالجيل السابق من وحدات FlashCore.²
طاقة أقل من المنافس الرائد في السوق.³
أكثر منصات التخزين الإلكتروني الهجينة أو الوميضية فعالية من حيث التكلفة مع أداء مذهل يناسب جميع أحجام الأعمال.
حل مذهل للتخزين الإلكتروني على مستوى المؤسسات يعمل بنظام الذاكرة الوميضية فقط ويتميز بأعلى أداء وسعة في وحدة حامل واحدة.
يتميز بالأداء القوي وسعة موسّعة للتخزين بالذاكرة الوميضية فقط واتصال واسع النطاق من دون المساس بالمرونة.
منصة للتخزين الإلكتروني من فئة المؤسسات بنظام الذاكرة الوميضية وبتقنية NVMe فقط لأحمال التشغيل التي تتطلب الكثير من الأداء والسعة.
الحل المثالي لاحتياجاتك من الأرشفة والنسخ الاحتياطي شبه المتصل "Near-line". بهذا الحل يمكنك تبسيط بيئة التخزين الهجينة الخاصة بك. كما أنه يوفر قيمة هائلة مقابل المال المدفوع.
استكشف الميزات وحالات الاستخدام لأكثر منتجات التخزين بالذاكرة الوميضية شيوعًا.
مواصفات المنتج
IBM Storage FlashSystem 5000
IBM Storage FlashSystem 5300
IBM Storage FlashSystem 7300
IBM Storage FlashSystem 9500
الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)
12 غيغا في الثانية
28.6 جيجابايت في الثانية
50 غيغابايت في الثانية
100 غيغابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (القراءة)
أقل من 70 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل الحاوية الواحدة*
570 تيرابايت (حاوية ذات وحدتين)
1.8 بيتابايت (حاوية ذات وحدة واحدة)5
3.8 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)
7.9 بيتابايت (حاوية ذات 4 وحدات)
المعالج/جيل PCIe
Intel Broadwell DE
Intel Ice Lake, Gen 4 PCIe
Intel Cascade Lake، منفذ PCIe الجيل الثالث
Intel Ice Lake, Gen 4 PCIe
الحد الأقصى لمنافذ المضيف الأمامية
8
16
24
48
سعات وحدة FlashCore المدعومة
لا ينطبق (يدعم الوحدات القياسية الصناعية)
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
حالات الاستخدام
- محاكاة افتراضية للخوادم وسطح المكتب
- قواعد بيانات الإنتاج والتطوير
-الحاويات
- حافة مركز البيانات
- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- توحيد أحمال التشغيل
- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- قاعدة بيانات داخل الذاكرة
- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- قاعدة بيانات داخل الذاكرة
* بافتراض الضغط بنسبة 3:1 وإلغاء البيانات المكررة بنسبة 2:1
تحقق هنا من خطط التسعير والعملة المحلية (حيثما كان متاحًا)
بالإضافة إلى ذلك، تدعم جميع منتجات FlashSystem وحدات NVMe المتوافقة مع معايير الصناعة ومحركات الأقراص الصلبة التقليدية المتصلة بـ SAS.
تعرف على سبب تصنيف IBM شركة رائدة في تقرير Gartner® ™Magic Quadrantلعام 2023 في مجال التخزين الأساسي، وذلك لقدرتها على التنفيذ واكتمال الرؤية في IBM Storage Virtualize.
فاز نظام IBM Storage FlashSystem مرة أخرى بجائزة الأعلى تقييمًا من TrustRadius لحلول تخزين مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية بناءً على تقييمات رضا العملاء الممتازة.
أفاد عملاؤنا للجهة المسؤولية عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بأن تكاليف التخزين لديهم كانت أقل بنسبة تتراوح بين 40% و90% مقارنة ببيئاتهم السابقة، بينما كانت مستويات الأداء أعلى بنسبة 840% في المتوسط مقارنة بالأنظمة المماثلة.
بناءً على تقييمات المستخدمين، منح G2 نظام IBM Storage FlashSystem شارة "Users Love Us".
1 النتائج بناءً على: https://www.ibm.com/sa-ar/impact/files/reports-policies/2022/IBM_2022_ESG_Report.pdf
2 بناءً على السعة الفعالة المذكورة لمحركات وحدات FlashCore من الجيل الثالث بحجم 38.4 تيرابايت مقابل السعة الفعلية المذكورة لمحركات وحدات FlashCore Module من الجيل الثاني 38.4 تيرابايت.
3 بناءً على التهيئات المماثلة بين نظام IBM FlashSystem وأحد المشاركين في تقرير Magic Quadrant الصادر عن Gartner لعام 2023: https://community.ibm.com/community/user/storage/blogs/chelsey-gosse/2023/09/20/2023-gartner-magic-quadrant-primary-storage. أجريت كل مقارنة تحت نفس درجة الحرارة، الذاكرة، وترددات النواة، مع سعات خام وأداء نظام مماثلين. جرى تقدير استهلاك الطاقة في الأجهزة لكل تهيئة باستخدام حسابات هندسية تستند إلى السحب النموذجي للطاقة من وحدات المعالجة المركزية (CPUs)، والأقراص، والمكونات الأخرى في كل من الأجهزة. بناءً على معلومات مصدرها: https://www.manua.ls/dell/powermax-2000/manual (الرابط خارج موقع ibm.com)؛ https://www.delltechnologies.com/asset/sa-ar/products/storage/technical-support/dell-powerstore-gen2-spec-sheet.pdf (الرابط خارج موقع ibm.com)؛ https://www.sanstorageworks.com/PowerMax-8000.asp (الرابط خارج موقع ibm.com).
4 أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research كشفًا عن برامج الفدية خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات FCM ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى GA بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.
5 النتائج بناءً على حاوية تحكم مكونة من وحدة واحدة: 12 محرك أقراص سعة كل منها 38.4 تيرابايت = 460.8 تيرابايت تم تكوينها في مصفوفة 9+Q+P+S DRAID-6، بعد توفير RAID الإضافي
وبيانات التعريف، توفر 302.12 تيرابايت من السعة القابلة للاستخدام، بنسبة ضغط 3:1 وإلغاء البيانات المكررة بنسبة 2:1 تساوي 1.81 بيتابايت من السعة الفعالة.