إن ™IBM Spectrum Virtualize وIBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloud يدعمان معًا النسخ المتطابق بين مركز البيانات المحلي ومركز بيانات السحابة أو فيما بين مراكز البيانات السحابية. يمكن استخدام هذه الوظائف من أجل:

- ترحيل البيانات بين مركز البيانات المحلي ومركز بيانات السحابة العامة أو فيما بين مراكز بيانات السحابة العامة. استمتع بالإدارة المتسقة للبيانات بين التخزين المحلي والسحابة العامة.

- تنفيذ إستراتيجيات التعافي من الكوارث بين مراكز البيانات المحلية ومراكز بيانات السحابة العامة.

- تمكين عمليات التطوير المستندة إلى السحابة من خلال سهولة تكرار البيانات من المصادر المحلية.

- تحسين المرونة الإلكترونية من خلال النسخ على AWS باستخدام لقطات "معزولة عن الشبكة" إلى S3 ونسخة IBM المحمية على Microsoft Azure.