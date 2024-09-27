إن ™IBM Spectrum Virtualize وIBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloud يدعمان معًا النسخ المتطابق بين مركز البيانات المحلي ومركز بيانات السحابة أو فيما بين مراكز البيانات السحابية. يمكن استخدام هذه الوظائف من أجل:
- ترحيل البيانات بين مركز البيانات المحلي ومركز بيانات السحابة العامة أو فيما بين مراكز بيانات السحابة العامة. استمتع بالإدارة المتسقة للبيانات بين التخزين المحلي والسحابة العامة.
- تنفيذ إستراتيجيات التعافي من الكوارث بين مراكز البيانات المحلية ومراكز بيانات السحابة العامة.
- تمكين عمليات التطوير المستندة إلى السحابة من خلال سهولة تكرار البيانات من المصادر المحلية.
- تحسين المرونة الإلكترونية من خلال النسخ على AWS باستخدام لقطات "معزولة عن الشبكة" إلى S3 ونسخة IBM المحمية على Microsoft Azure.
من خلال العمل مع برنامج محلي يمكنك تكرار البيانات أو ترحيلها من أي نظام من أنظمة التخزين المدعومة التي يتجاوز عددها أكثر من 500 نظام حتى تتمكن من إضافة قدرات سحابية هجينة دون استثمارات جديدة كبيرة.
اختر الخوادم ومخزن الكتل في IBM Cloud أو يمكنك النشر تلقائياً في AWS أو Microsoft Azure من خلال أسواقهما. استخدم المخططات المختبرة مسبقاً لتسريع عملية النشر.
ادفع مقابل سعة التخزين التي تديرها فقط على السحابة العامة مع توفر تسعير شهري مرن للبرامج.
استخدم التكرار المستند إلى عنوان IP الأصلي المتزامن أو غير المتزامن لنسخ البيانات إلى AWS وIBM Cloud ، من خلال تكوين متعدد العقد لتحقيق التوافر العالي والأداء المتميّز. ولا توجد حاجة إلى أجهزة إضافية.
يمكنك تخزين نسخ معزولة من البيانات الحساسة من خلال لقطات "معزولة عن الشبكة" في تخزين Amazon S3. يمكنك تسجيل لقطات احتياطية متكررة غير قابلة للتغيير للبيانات على Azure باستخدام نسخة IBM المحمية.
يعد حل ™IBM® Spectrum Virtualize، والذي يتوفر في IBM Cloud وAWS و Microsoft Azure، حل التخزين المعرف بالبرمجيات الرائد الذي ثبتت جدارته لسنوات في IBM SAN Volume Controller (SVC) وعائلات ®FlashSystem من أنظمة التخزين والبنية التحتية المتقاربة على VersaStack—مع أكثر من 180000 نظام يستخدم IBM Spectrum Virtualize ويدير أكثر من 11 إكسابايت من البيانات.
باستخدام تقنية تكرار متطورة، يتيح IBM Spectrum Virtualize إمكانية ترحيل البيانات بين وحدات التخزين المحلي وIBM Cloud أو AWS أو Microsoft Azure. كما يدعم أيضًا التكرار المستمر من التخزين المحلي إلى السحابة العامة أو بين مراكز البيانات على السحابة العامة، لأغراض التعافي من الكوارث. يدعم النسخ المتطابق المتزامن وغير المتزامن مجموعة من أهداف وقت الاسترداد ونقطة الاسترداد (RTO/RPO) حسب احتياجات العمل.
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud يساعدك على الاستعداد للاسترداد السريع من هجوم إلكتروني من خلال تمكين إنشاء نسخ بيانات معزولة عن الخوادم. على AWS، قم بإنشاء لقطات "معزولة عن الشبكة" من البيانات على تخزين S3. على Azure، استخدم نسخة IBM المحمية لإنشاء نسخ غير قابلة للتغيير بانتظام من البيانات التي لا يمكن تغييرها بواسطة برامج الفدية أو غيرها من التهديدات، واستخدم هذه النسخ لاستعادة البيانات بسرعة بعد الهجوم، سواء محليًا أو في السحابة.
يعمل IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud مع الأنظمة المحلية التي تم بناؤها باستخدام برنامج IBM Spectrum Virtualize: IBM SAN Volume Controller وعائلة IBM FlashSystem وVersaStack. ونظرًا لأن هذه الأنظمة يمكنها أيضًا الاتصال بأكثر من 500 نظام تخزين من IBM وبائعين آخرين، يمكنك نشر قدرة السحابة الهجينة دون تغيير نظام التخزين لديك.
بالاقتران مع IBM Spectrum Virtualize في أنظمة التخزين، يمكنك إدارة التخزين في IBM Cloud وAWS وMicrosoft Azure بنفس الطريقة، وباستخدام نفس الواجهات، كما تفعل مع التخزين المحلي، مما يبسط بشكل كبير مهمة تنفيذ استراتيجية التخزين على السحابة الهجينة.
يمكنك تحسين التخزين على السحابة العامة باستخدام الوظائف الغنية التي اعتدت عليها في التخزين المحلي. بما في ذلك حركة البيانات غير المعطلة، ولقطات ®️IBM FlashCopy و ®️IBM Easy Tier الخاصة بالطبقات المؤتمتة.
يمكنك نشر IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud على AWS مباشرةً من AWS Marketplace من خلال قالب تكوين سحابة (Cloud Formation Template) محدد مسبقًا والذي يقوم بتثبيت البرنامج تلقائيًا وبشكل آمن، وينشر مجموعة مكونة من عقدتين عالية التوفر على مثيلات EC2 المحددة. يمكن إرفاق أي وحدة تخزين كُتل من Amazon EBS. في Azure، يمكنك النشر مباشرةً من Azure Apps Marketplace من خلال قوالب Azure Resource Manager المحددة مسبقًا التي تقوم بتثبيت البرنامج تلقائيًا وبشكل آمن، وتنشر مجموعة مكونة من عقدتين عالية التوفر على الأجهزة الافتراضية Azure VMs المحددة. يمكنك إرفاق أقراص SSD المدارة المشتركة من Azure بالمجموعة لتحقيق التوفر العالي. على IBM Cloud، تساعد البرامج النصية المؤتمتة للتثبيت على نشر البرنامج على خوادم تعمل بدون نظام تشغيل. يتم دعم تخزين الكُتل للأداء أو التحمل من IBM فيما وراء المجموعة.
IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud يدعم التطبيقات التي تعمل بدون نظام تشغيل والمحاكاة الافتراضية للخادم من خلال تقنيات مثل VMware vSphere وRed Hat OpenShift وKubernetes. تساعد المكونات الإضافية لدعم VMware vCenter في دعم Microsoft System Center Operations Manager ويساعد VMware vCenter على تمكين الإدارة الموحدة في هذه البيئات. بالإضافة إلى ذلك، يساعد دعم برنامج VMware vCenter Site Recovery Manager في تسريع عملية التعافي من الكوارث. كما يتم دعم الأتمتة باستخدام Red Hat Ansible أيضاً.
استخدم التكرار المستند إلى عنوان IP الأصلي المتزامن أو غير المتزامن لنسخ البيانات إلى IBM Cloud وAWS وMicrosoft Azure، من خلال تكوين متعدد العقد لتحقيق التوافر العالي والأداء المتميّز. تنفيذ عملية تجاوز الإخفاق/العودة بعد الإخفاق التي تراعي التطبيقات بشكل تام من خلال دمج أتمتة سحابة VMware. ولا توجد أي أجهزة إضافية مطلوبة.
التخزين المدعوم: مدمج وأكثر من 500 نظام مختلف من IBM وغيرها من الموردين الآخرين
نهج الترخيص: التكلفة المتدرجة لكل تيرابايت (SVC) أو لكل حاوية (عائلة نظام الذاكرة الوميضية FlashSystem)
المنصات: SVC، وعائلة IBM FlashSystem، وVersaStack، والبرامج فقط
الموثوقية والتوافر وإمكانية الخدمة (RAS): نظام موثوقية وتوافر وإمكانية خدمة (RAS) متكامل
الخدمة: دعم IBM للأجهزة والبرامج
التخزين المدعوم: تخزين IBM Cloud Performance and Endurance؛ AWS Elastic Block Storage (EBS)؛ Azure Managed Disk
نهج الترخيص: تكلفة بسيطة وثابتة لكل سعة، ترخيص شهري
المنصات: البنية التحتية لخادم IBM Cloud Bare Metal Server؛ خوادم AWS Elastic Compute (EC2)؛ Azure VMs
الموثوقية والتوافر وإمكانية الخدمة (RAS): مرونة في الموثوقية والتوافر وإمكانية الخدمة (RAS): قدرات RAS في السحابة والبرامج
الخدمة: دعم IBM للبرامج في بيئة السحابة العامة من IBM
من خلال إطلاق خدمات ترحيل أحمال التشغيل والتعافي من الكوارث باستخدام برنامج IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud مع السحابة العامة التي يستخدمونها، أصبحت شركة Advanced Technology Services (ATS) قادرة على تحريك البيانات صعودًا وهبوطًا بين التخزين عالي التكلفة إلى التخزين منخفض التكلفة.
يقدم مستند Redpaper هذا توضيحًا لبنية IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud ويوفر تفاصيل التخطيط والتنفيذ لحالات الاستخدام الشائعة.
يساعد مستند Redpaper هذا مسؤولي التخزين والشبكات على تخطيط وتنفيذ وتثبيت وتكوين عرض IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud على AWS.
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