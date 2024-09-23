تم تصميم نظام SAN Volume Controller باستخدام برنامج IBM Spectrum Virtualize Software، وهو جزء من مجموعة تخزين IBM Spectrum، ونظام تخزين من فئة المؤسسات. ويساعد هذا النظام المؤسسات على تخفيض تكلفة تخزين البيانات من خلال دعم أحمال التشغيل واسعة النطاق التي تُعدُّ ضرورية لتحقيق النجاح.

يمكن لأنظمة SAN Volume Controller التعامل مع البيانات الضخمة التي ترد من التطبيقات المحمولة وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وتمكين إجراء عمليات نشر مرنة في البيئات السحابية الهجينة. وهو يوفر أداءً عاليًا وقابلية للتوسع والتطوير اللازمين للحصول على الرؤى من أحدث تقنيات التحليلات.