خفِّض تكلفة تخزين البيانات من خلال استخدام ميزة تقليل البيانات وتسريع التطبيقات لتسريع رؤى الأعمال.
نفذ استراتيجية توفر عالٍ كاملة، تشمل إمكانية تنقل البيانات والتطبيقات والحماية الكاملة للتعافي من الكوارث، بما في ذلك خدمات النقل السحابية.
دعم تطوير استراتيجية بيانات مستقلة عن البنية التحتية مع تضمين وظائف وإدارة متكاملة عبر أنظمة تخزين غير متجانسة.
استفد من الإتاحة بنسبة 99,9999% من الوقت لدعم التطبيقات ذات المهام الحساسة في مؤسستك.
احمِ أعمالك من برامج الفدية باستخدام نسخ غير قابلة للتغيير ومعزولة يمكن استردادها بعد حدوث الهجوم.
تتيح IBM Spectrum Virtualize تشغيل التطبيقات دون انقطاع، حتى عند إجراء تغييرات على البنية التحتية للتخزين.
يمكنك تمكين حل موحد للبيئة السحابية الهجينة عبر IBM Cloud و AWS و Microsoft Azure للاستفادة من أكثر 500 نظام تخزين مدعوم.
وسّع نطاق بيانات المرشحين التي يمكن أن تستفيد من ميزة تقليل البيانات باستخدام مجموعات تقليل البيانات. تمكّن من زيادة حجم السعة مع الحفاظ على أداء التطبيق.
استفد من مجموعة كاملة من قدرات مرونة البيانات مع ميزات التوفر العالي واستمرارية الأعمال وأمان البيانات.
يمكنك نقل البيانات من نظام تخزين إلى آخر أو فيما بين المصفوفات، مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى البيانات.
حقق أفضل استفادة من خلال التخزين بالذاكرة الوميضية أو من خلال الطبقات المتعددة لمحركات الأقراص التي تتميز بتقسيم آلي للتخزين باستخدام تقنية IBM Easy Tier المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
قدّم الدعم للتخزين والخوادم في مركزين للبيانات باستخدام IBM HyperSwap. يمكنك الوصول إلى البيانات على نحوٍ متزامن مع ميزة التبديل التلقائي في حالة التعطل.
استخدم التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد العوائق قبل أن تتحول إلى مشكلات. وتمكّن من تسريع حل المشكلات من خلال تبسيط التذاكر وأتمتة تحميل السجلات.
يمكنك إجراء الترقية دون انقطاع في الخدمة باستخدام ميزة SAN Volume Controller المدمجة، وهي نظام مكون من وحدات قابلة للتوسع بدرجة عالية.
استخدم واجهة المستخدم الرسومية البسيطة لإجراء مهام التكوين والإدارة والخدمة عبر أنظمة تخزين متعددة، حتى من موردين مختلفين.
استخدم IBM Spectrum Virtualize المتوفرة في SAN Volume Controller لاستكمال مجموعة كبيرة متنوعة من تقنيات المحاكاة الافتراضية والنقل بالحاويات.
تعرف كيف تسهم حلول التخزين من IBM في تقديم حلول تخزين بسيطة تلبي متطلبات البيانات الحديثة.
اقرأ الآراء بشأن IBM Storage و IBM Spectrum Virtualize.
اقرأ عن مكاسب الأداء التي يمكن تحقيقها من خلال استخدام IBM SAN Volume Controller المدعومة بواسطة IBM Spectrum Virtualize.
تعرّف على التوجيهات الخاصة بتنفيذ HyperSwap وتكوينات المجموعة الممتدة باستخدام IBM SAN Volume Controller.
تعرّف على مكاسب الأداء التي يمكنك تحقيقها من خلال تنفيذ الممارسات المفضلة لنظام IBM SAN Volume Controller.
تعرّف على ميزات الأمان وخيارات أنظمة التخزين القائمة على IBM Spectrum Virtualize من خلال الاطلاع على قائمة مرجعية كاملة، بما في ذلك IBM FlashSystem و IBM SAN Volume Controller، والتي يمكنها توجيه فريق أمان المستخدم في مؤسستك.
تمكّن من إدارة البيانات وحمايتها وتخزينها، مع إمكانية الوصول غير المحدود إلى منتجات تخزين معرّفة بالبرامج من IBM و IBM Cloud Object Storage.
وحسِّن البنية التحتية للتخزين في مؤسستك باستخدام منصة مستندة إلى السحابة لإدارة التخزين ودعمه.
انسخ البيانات أو انقلها على أنظمة تخزين غير متجانسة بين الأنظمة المحلية و IBM Cloud وعروض السحابة الأخرى.
استفد من الحماية الشاملة للبيانات على خوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية، وغير ذلك.
يمكنك استعادة البيانات ونسخها والاحتفاظ بها وإعادة استخدامها، بما يفيد الأجهزة الافتراضية وقواعد البيانات والتطبيقات وأنظمة الملفات وأحمال التشغيل وخدمات البرامج كخدمة (SaaS) والحاويات في بيئات السحابة الهجينة.
تمكّن من تحسين تكلفة الأرشفة باستخدام ميزة الحماية الفعلية بالعزل المادي ونظام مبسط للإدارة من خلال اسم مساحة اسم افتراضي موحدة على مستوى العالم.