يُعَد IBM Storage Protect Plus أحد حلول IBM Storage التي توفِّر إمكانات استعادة البيانات ونسخها والاحتفاظ بها وإعادة استخدامها لأنظمة الأجهزة الافتراضية وقواعد البيانات والتطبيقات وأنظمة الملفات وأعباء عمل SaaS والحاويات. يمكن نسخ البيانات إلى تخزين كائنات قائم على السحابة والتخزين المحلي، بما في ذلك IBM Storage Protect والأشرطة المادية.