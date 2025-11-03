حماية موحَّدة للبيانات في البيئات السحابية الهجينة.
يُعَد IBM Storage Protect Plus أحد حلول IBM Storage التي توفِّر إمكانات استعادة البيانات ونسخها والاحتفاظ بها وإعادة استخدامها لأنظمة الأجهزة الافتراضية وقواعد البيانات والتطبيقات وأنظمة الملفات وأعباء عمل SaaS والحاويات. يمكن نسخ البيانات إلى تخزين كائنات قائم على السحابة والتخزين المحلي، بما في ذلك IBM Storage Protect والأشرطة المادية.
تبسيط الإدارة باستخدام السياسات القائمة على SLA. تسهِّل لوحة المعلومات التفصيلية تتبُّع استخدام التخزين وضمان الامتثال.
سهولة النشر كجهاز افتراضي أو كتطبيق معبأ في حاوية. تُتيح واجهات برمجة التطبيقات RESTful التكامل السلس بين التطبيقات والوصول السهل إلى البيانات.
تحقيق احتفاظ آمن وفعَّال من حيث التكلفة بالبيانات على المدى الطويل، وضمان الامتثال في البيئات السحابية الهجينة.
أتمتة عمليات النسخ الاحتياطي بما في ذلك استعادة البيانات التشغيلية وتكرار البيانات والاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل
توحيد عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة والتكرار للبيانات عبر الأجهزة الافتراضية وأنظمة ملفات Windows وقواعد البيانات والتطبيقات وأعباء عمل SaaS والحاويات.
تعزيز كفاءة استخدام المساحة من خلال اللقطات الفورية والضغط وإزالة التكرار لتقليل تكاليف التخزين.
إنشاء نُسخ البيانات وتتبُّعها وتحميلها على الفور للتحليلات والتطوير والاختبار وإعداد التقارير وغير ذلك الكثير.
نسخ البيانات إلى خدمات السحابة العامة مثل IBM Cloud Object Storage وAmazon Web Services (AWS) وMicrosoft Azure، وكذلك إلى تخزين الكائنات المحلي IBM Cloud Object Storage وIBM Storage Ceph، في حين يوفر IBM Storage Protect احتفاظًا بالبيانات بتكلفة فعَّالة وعلى المدى الطويل.
تأمين البيانات في تخزين الكائنات باستخدام تقنية الكتابة مرة واحدة والقراءة مرات عديدة (WORM)، وعزل البيانات فعليًّا على الأشرطة عبر تكامل IBM Storage Protect؛ لتوفير حماية إضافية ضد الهجمات الإلكترونية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة من عزلة منطقية للبيانات عبر السحابة.
تمكين مرونة البيانات للحاويات التي تعمل على Red Hat OpenShift وKubernetes، وكذلك على IBM Storage Fusion وIBM Storage Fusion HCI وIBM Storage Scale وIBM Scale System. يُعزز التكامل الإنتاجية والقدرة على حماية كلٍ من بيانات الأحجام وبيانات تعريف موارد Kubernetes لتمكين عملية الاستعادة.
نشر IBM Storage Protect Plus داخل السحابة لتجربة حماية بيانات متكاملة بالكامل في السحابة، أو في بيئات هجينة. يمكنك النشر مباشرةً من أسواق IBM Cloud أو AWS أو Microsoft Azure، بإصدار يعتمد على ترخيصك الخاص (BYOL).
النشر بسهولة كجهاز افتراضي أو كتطبيق حاويات، مع الحفاظ على بنية خالية من الوكلاء بكل سلاسة.
تبسيط الإدارة باستخدام لوحة معلومات، وسياسات قائمة على اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA)، والتحكم بالوصول استنادًا إلى الأدوار (RBAC)؛ لتبسيط العمليات وتمكين الوصول الآمن إلى البيانات بخدمة ذاتية.
تمكين استعادة البيانات بسرعة باستخدام تقنية النسخ التزايدي الدائم، وتنسيقات الملفات الأصلية، وفهرس عالمي قابل للبحث يشمل الأجهزة الافتراضية وقواعد البيانات والملفات.
اقرأ كيف تعمل شركة PT Wings Surya على تسريع وتيرة وظائف النسخ الاحتياطي والاسترداد، وإضافة مرونة إلى بنيتها التحتية، وتعزيز مكانتها الرائدة في السوق.
تعرَّف على كيفية استخدام شركة APIS IT لحل IBM Storage Protect Plus لحماية أكثر من 1,000 جهاز افتراضي ومشروع قائم على الحاويات.
الحصول على حماية شاملة للبيانات على مستوى المؤسسة لخوادم الملفات المادية والبيئات الافتراضية ومجموعة واسعة من التطبيقات.
تأمين بيانات SaaS القيّمة لديك، بما في ذلك Microsoft 365 وSalesforce، والتحكم في عمليات النسخ الاحتياطي والاستعادة، وتعزيز مرونة عملياتك التشغيلية.
بإمكانك تحديث عمليات إدارة النسخ في مركز البيانات، وتبسيطها، وأتمتتها.
تحسين المرونة من خلال الوصول إلى البيانات عبر سحابة هجينة عالمية وخدمات تخزين مؤسسية للبيانات بالغة الأهمية. من الحافة إلى السحابة، تمكَّن من إدارة بياناتك وحمايتها أينما كانت.