نظام التخزين IBM Storage FlashSystem 5000

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منتج IBM FlashSystem 5000
قوي. معقول التكلفة. أفضل ما في كلا العالمين.

نماذج IBM Storage FlashSystem 5000 (IBM Storage FlashSystem 5015 و IBM Storage FlashSystem 5045) هي حلول تخزين تستند إلى SAS للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تخزين بسيط ومرن. كجزء من مجموعة FlashSystem، تستفيد هذه الأنظمة المبتدئة من قدرات التخزين المتقدمة وتتوسع حسب الحاجة. إنها سهلة التنفيذ والاستخدام والنمو.

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قم بتنزيل Redbook: IBM Storage FlashSystem 5000 and 5200 للسوق متوسطة الحجم
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المزايا تكرار عالي الأداء

أجهزة تخزين SAS HDD/وميضي بسعة 12/24 في حاوية تخزين بها وحدتين مع عناصر هيكلية وفيرة بالكامل تتفادى وجود نقطة إخفاق واحدة.

 قابل للتوسع ليناسب بيئات من أي حجم

حل ذكي وذاتي التحسين يُدار بسهولة، مما يمكّن المنظمات ذات تهيئات الذاكرة الوميضية فقط أو الهجينة من التغلب على تحديات التخزين مع تناميها.

حل معقول التكلفة وذو قيمة عالية

مستويات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط وإلغاء البيانات المكررة والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تكامل يتسم بالمرونة

ترحيل البيانات باستخدام إدارة النظام المتكاملة بالكامل، وخدمات بيانات واعية للتطبيقات، وميزات عالية القيمة مثل تشفير AES وإلغاء البيانات المكررة والضغط .

تمكين السحابة الهجينة

الاستفادة من قدرات التخزين السحابي الهجين لزيادة مرونة الأعمال.

 أضف المزيد من مساحة التخزين بسهولة

تطور حسب ما تتطلبه أعمالك باستخدام حلول التخزين على للمبتدئين من IBM Storage FlashSystem سهلة الاستخدام والسريعة بشكل مذهل.
التقييمات
المواصفات
  1. منفذ إدارة RJ45
  2. 10 جيجابت RJ45
  3. وحدتا تحكم
  4. تتوفر منافذ 16 جيجابت FC و25 جيجابت Ethernet و10 جيجابت Ethernet للاتصال باستخدام FC وiSCSI
  5. منافذ SAS بسرعة 12 جيجابت لتوصيل المضيف وتوصيلات حاويات التوسعة

النماذج: IBM Storage FlashSystem 5045, IBM Storage FlashSystem 5015

البرنامج: IBM Storage Virtualize
وحدة تحكم مفردة أو مزدوجة: مزدوجة (نشطة/نشطة)

  •  12 جيجابت/ثانية SAS
  •  25 جيجابايت/ثانية iSCSI (iWARP أو RoCE)
  • 10 جيجابت/ثانية iSCSI
  • 10 جيجابايت/ثانية Fibre Channel

أقصى عرض نطاق ترددي: 12 جيجابايت في الثانية، 8 جيجابايت في الثانية
أقصى عرض نطاق ترددي (القراءات): 12 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (القراءات): < 70 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة*: 570 تيرابايت (حاوية ذات وحدتين)
المعالج/جيل PCIe:Broadwell DE 
أقصى عدد لمنافذ المضيف الأمامية: 8 منافذ بالإضافة إلى 4 منافذ مدمجة

دعم الحاويات ذات عامل الشكل الصغير:

  • المحركات الوميضية: 1.92 تيرابايت، و3.84 تيرابايت، و7.68 تيرابايت، و15.36 تيرابايت، و30.72 تيرابايت
  • محركات الأقراص عالية الأداء الموجهة لفئة المؤسسات: 2.4 تيرابايت، 10,000 دورة في الدقيقة

دعم حاويات ذات عامل الشكل الكبير:

  • محركات الأقراص عالية الأداء الموجهة لفئة المؤسسات: 2.4 تيرابايت، 10,000 دورة في الدقيقة
  • محركات أقراص ذات سعة عالية ومخصصة للأرشفة من فئة التخزين شبه المتصل "Nearline": 8 تيرابايت، و12 تيرابايت، و16 تيرابايت، و20 تيرابايت بسرعة 7200 دورة في الدقيقة

تدعم الحاوية عالية الكثافة:

  • المحركات الوميضية: 1.92 تيرابايت، و3.84 تيرابايت، و7.68 تيرابايت، و15.36 تيرابايت، و30.72 تيرابايت
  •  محركات الأقراص عالية الأداء الموجهة لفئة المؤسسات: 2.4 تيرابايت، 10,000 دورة في الدقيقة

محركات أقراص ذات سعة عالية ومخصصة للأرشفة من فئة التخزين شبه المتصل "Nearline": 8 تيرابايت، و12 تيرابايت، و16 تيرابايت، و20 تيرابايت بسرعة 7200 دورة في الدقيقة

حالات الاستخدام:

  • المحاكاة الافتراضية للخادم وسطح المكتب
  • قواعد بيانات الإنتاج والتطوير
  • الحاويات
  • حافة مركز البيانات
سريع. ذكي. حلول تخزين مدعومة بتقنية السحابة الهجينة وبأسعار معقولة. استفد من البرمجيات المدمجة عالية الجودة على مستوى المؤسسات ونظام التشغيل الذي يمكنه بث حياة جديدة في أنظمة التخزين القديمة الخاصة بك ويحميك من الهجمات الإلكترونية الوشيكة.تصميم مدمج لمواقع الحافة محدودة المساحة. مع قدرات متسقة للتشغيل المحلي والهجين. مثالي لتخزين الحافة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات. استكشف التكوين وخطط التسعير IBM Storage FlashSystem 5015

 

FlashSystem 5015 هو الحل المثالي لاحتياجات الأرشفة والنسخ الاحتياطي شبه المتصل "Near-line". بهذا الحل يمكنك تبسيط بيئة التخزين الهجينة الخاصة بك. كما أنه يوفر قيمة هائلة مقابل المال المدفوع.

 

  • ما يصل إلى 550 تيرابايت من السعة الفعالة (مع تقليل البيانات بمعدل 3:1)
  • Intel Broadwell DE
  • بزمن انتقال يصل إلى 70 ميكروثانية وسرعة تصل إلى 400 ألف عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPs)
 استكشف خطط التسعير والتكوينات IBM Storage FlashSystem 5045

 

FlashSystem 5045 هو جهاز تخزين بيانات من فئة المؤسسات مصمم لتحسين الأداء في بيئات أحمال التشغيل المختلطة والافتراضية. يوفر هذا الحل التخزيني المناسب للمبتدئين قيمة كبيرة مقابل المال المدفوع ويمكن تخصيصه لتلبية احتياجات أعمالك الفردية.

  • ما يصل إلى 550 تيرابايت من السعة الفعالة (مع تقليل البيانات بمعدل 3:1)
  • Intel Broadwell DE
  • بزمن انتقال يصل إلى 70 ميكروثانية وسرعة تصل إلى 1.2 مليون عملية إدخال/إخراج في الثانية (IOPs)
 استكشف خطط التسعير والتكوينات
دراسات حالة Grupo Zapata

تستخدم Grupo Zapata تقنيات IBM وSAP لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات للمساعدة في تقليل تكاليف المواد وتعظيم الربحية.

 

 اقرأ دراسة الحالة Genus Power Infrastructures Ltd.

شركة رائدة في تصنيع العدادات الذكية تُحدِث نقلة نوعية في الهند. تحصل Genus Power على دفعة قوية من IBM Storage.

 

 اقرأ دراسة الحالة Höganäs Borgestad AB

ضاعفت شركة Höganäs Borgestad أداء التخزين مع وفورات بنسبة 90% مقارنةً بالعروض المنافسة من خلال نشر حلول تخزين IBM Storage FlashSystem لدعم منظور تقنية المعلومات الافتراضي الجديد الخاص بها.

 اقرأ دراسة الحالة
حالات الاستخدام
استدامة التخزين

استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
مركز البيانات المؤتمتة بالكامل

عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
مرونة إلكترونية أكبر

استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تحليلات بيانات التخزين

تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
قارن بين خيارات IBM Storage FlashSystem

استكشف الميزات وحالات الاستخدام لأكثر منتجات التخزين بالذاكرة الوميضية شيوعًا.

تعرف على المزيد عن IBM Storage FlashSystem

مواصفات المنتج

نظام التخزين IBM Storage FlashSystem 5000

IBM Storage FlashSystem 5300

الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)

12 غيغا في الثانية

28.6 جيجابايت في الثانية

أوقات الاستجابة (القراءة)

أقل من 70 ميكروثانية

أقل من 50 ميكروثانية

السعة القصوى الفعالة داخل الحاوية الواحدة* 

570 تيرابايت (حاوية ذات وحدتين)

1.8 بيتابايت  (حاوية ذات وحدة واحدة)

المعالج/جيل PCIe

Intel Broadwell DE

Intel Ice Lake, Gen 4 PCIe

الحد الأقصى لمنافذ المضيفالأمامية

8

16

دعم سعات  وحدة FlashCore

لا ينطبق (يدعم الوحدات القياسية الصناعية)

4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

حالات الاستخدام

- افتراضية الخوادم وأجهزة سطح المكتب
- قواعد بيانات الإنتاج والتطوير
-الحاويات
- حافة مركز البيانات

- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
-  قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- توحيد أحمال التشغيل

 استكشف IBM Storage FlashSystem 5300

* بافتراض تقليل البيانات بنسبة 5:1

بالإضافة إلى ذلك، تدعم جميع منتجات FlashSystem وحدات NVMe المتوافقة مع معايير الصناعة والأقراص الصلبة (HDD) التقليدية المتصلة بـ SAS.
الخطوات التالية

تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.

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