نظام التخزين IBM Storage FlashSystem 5000

نماذج IBM Storage FlashSystem 5000 (IBM Storage FlashSystem 5015 و IBM Storage FlashSystem 5045) هي حلول تخزين تستند إلى SAS للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تخزين بسيط ومرن. كجزء من مجموعة FlashSystem، تستفيد هذه الأنظمة المبتدئة من قدرات التخزين المتقدمة وتتوسع حسب الحاجة. إنها سهلة التنفيذ والاستخدام والنمو.
آلة تجريبية مجانية متاحة في مقر عملك (انظر قائمة الدول)
قم بتنزيل Redbook: IBM Storage FlashSystem 5000 and 5200 للسوق متوسطة الحجم
أجهزة تخزين SAS HDD/وميضي بسعة 12/24 في حاوية تخزين بها وحدتين مع عناصر هيكلية وفيرة بالكامل تتفادى وجود نقطة إخفاق واحدة.
حل ذكي وذاتي التحسين يُدار بسهولة، مما يمكّن المنظمات ذات تهيئات الذاكرة الوميضية فقط أو الهجينة من التغلب على تحديات التخزين مع تناميها.
مستويات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط وإلغاء البيانات المكررة والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ترحيل البيانات باستخدام إدارة النظام المتكاملة بالكامل، وخدمات بيانات واعية للتطبيقات، وميزات عالية القيمة مثل تشفير AES وإلغاء البيانات المكررة والضغط .
الاستفادة من قدرات التخزين السحابي الهجين لزيادة مرونة الأعمال.
تطور حسب ما تتطلبه أعمالك باستخدام حلول التخزين على للمبتدئين من IBM Storage FlashSystem سهلة الاستخدام والسريعة بشكل مذهل.
النماذج: IBM Storage FlashSystem 5045, IBM Storage FlashSystem 5015
البرنامج: IBM Storage Virtualize
وحدة تحكم مفردة أو مزدوجة: مزدوجة (نشطة/نشطة)
أقصى عرض نطاق ترددي: 12 جيجابايت في الثانية، 8 جيجابايت في الثانية
أقصى عرض نطاق ترددي (القراءات): 12 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (القراءات): < 70 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة*: 570 تيرابايت (حاوية ذات وحدتين)
المعالج/جيل PCIe:Broadwell DE
أقصى عدد لمنافذ المضيف الأمامية: 8 منافذ بالإضافة إلى 4 منافذ مدمجة
دعم الحاويات ذات عامل الشكل الصغير:
دعم حاويات ذات عامل الشكل الكبير:
تدعم الحاوية عالية الكثافة:
محركات أقراص ذات سعة عالية ومخصصة للأرشفة من فئة التخزين شبه المتصل "Nearline": 8 تيرابايت، و12 تيرابايت، و16 تيرابايت، و20 تيرابايت بسرعة 7200 دورة في الدقيقة
حالات الاستخدام:
FlashSystem 5015 هو الحل المثالي لاحتياجات الأرشفة والنسخ الاحتياطي شبه المتصل "Near-line". بهذا الحل يمكنك تبسيط بيئة التخزين الهجينة الخاصة بك. كما أنه يوفر قيمة هائلة مقابل المال المدفوع.
FlashSystem 5045 هو جهاز تخزين بيانات من فئة المؤسسات مصمم لتحسين الأداء في بيئات أحمال التشغيل المختلطة والافتراضية. يوفر هذا الحل التخزيني المناسب للمبتدئين قيمة كبيرة مقابل المال المدفوع ويمكن تخصيصه لتلبية احتياجات أعمالك الفردية.
تستخدم Grupo Zapata تقنيات IBM وSAP لاتخاذ قرارات قائمة على البيانات للمساعدة في تقليل تكاليف المواد وتعظيم الربحية.
شركة رائدة في تصنيع العدادات الذكية تُحدِث نقلة نوعية في الهند. تحصل Genus Power على دفعة قوية من IBM Storage.
ضاعفت شركة Höganäs Borgestad أداء التخزين مع وفورات بنسبة 90% مقارنةً بالعروض المنافسة من خلال نشر حلول تخزين IBM Storage FlashSystem لدعم منظور تقنية المعلومات الافتراضي الجديد الخاص بها.
استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
استكشف الميزات وحالات الاستخدام لأكثر منتجات التخزين بالذاكرة الوميضية شيوعًا.
مواصفات المنتج
نظام التخزين IBM Storage FlashSystem 5000
IBM Storage FlashSystem 5300
الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)
12 غيغا في الثانية
28.6 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (القراءة)
أقل من 70 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل الحاوية الواحدة*
570 تيرابايت (حاوية ذات وحدتين)
1.8 بيتابايت (حاوية ذات وحدة واحدة)
المعالج/جيل PCIe
Intel Broadwell DE
Intel Ice Lake, Gen 4 PCIe
الحد الأقصى لمنافذ المضيفالأمامية
8
16
دعم سعات وحدة FlashCore
لا ينطبق (يدعم الوحدات القياسية الصناعية)
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
حالات الاستخدام
- افتراضية الخوادم وأجهزة سطح المكتب
- قواعد بيانات الإنتاج والتطوير
-الحاويات
- حافة مركز البيانات
- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- توحيد أحمال التشغيل
* بافتراض تقليل البيانات بنسبة 5:1
بالإضافة إلى ذلك، تدعم جميع منتجات FlashSystem وحدات NVMe المتوافقة مع معايير الصناعة والأقراص الصلبة (HDD) التقليدية المتصلة بـ SAS.
تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.