يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل الطريقة التي يدير بها قادة تكنولوجيا المعلومات بياناتهم ويحمونها. تعرّف في هذا المستند الفني الصادر عن IDC على كيفية إسهام القدرات القائمة على الذكاء الاصطناعي في أتمتة العمليات وتعزيز المرونة الإلكترونية في أنظمة التخزين المؤسسية، مع تهيئة المؤسسات لمواكبة الطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي والبيانات.

سيستفيد القرّاء من التعرُّف على ما يلي:

لماذا أصبحت قدرات التخزين المُستنِدة لإلى الذكاء الاصطناعي أداة بالغة الأهمية لإدارة تخزين البيانات الحديثة؛

أصبحت قدرات التخزين المُستنِدة لإلى الذكاء الاصطناعي أداة بالغة الأهمية لإدارة تخزين البيانات الحديثة؛ وكيف يمكن للأتمتة الذكية أن تساعد على تعزيز المرونة الإلكترونية وقدرات الاسترداد؛

يمكن للأتمتة الذكية أن تساعد على تعزيز المرونة الإلكترونية وقدرات الاسترداد؛ وكيف يساعد IBM FlashSystem المؤسسات على الاستعداد للمرحلة المقبلة من القدرات المُستنِدة إلى الذكاء الاصطناعي في أنظمة التخزين المؤسسية.

قدّم إصدار FlashSystem من IBM لعام 2026، المزوّد بوحدة FlashCore Module (FCM) الجديدة من الجيل الخامس، وكلاء ذكاء اصطناعي قادرين على تنفيذ الإجراءات الموصى بها، مثل توفير السعة، وترحيل بيانات التطبيقات إلى مصفوفة التخزين الأنسب، وإنفاذ سياسات حماية البيانات. يضيف FlashSystem أيضًا قدرات معالجة اللغة الطبيعية، مما يتيح للمسؤولين طرح أسئلة بلغة واضحة وبسيطة عبر واجهة محادثة، إلى جانب تنقيح اقتراحات محرك الذكاء الاصطناعي وتأكيدها قبل تطبيقها. تنظر IBM إلى قدرات FlashSystem.ai الجديدة بوصفها مسؤولًا مشاركًا عن إدارة التخزين يعمل باستمرار، ويمكنه تنفيذ المهام الروتينية، والمساعدة على تحقيق معدلات استخدام مرتفعة، ومعالجة مشكلات الأداء استباقيًا، وتعزيز الأمان.