IBM Storage FlashSystem 5600 هو حل NVMe متعدد الذاكرات الوميضية للمبتدئين يوفر ميزات استثنائية في مجال الأمن السيبراني وكثافة مذهلة وأداءً متميزًا. وهو مصمم خصوصًا للعملاء ذوي أعباء العمل الصغيرة والمختلطة التي تتطلب مزيجًا من الأداء وقابلية التوسع وميزات الأمان.