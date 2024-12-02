في أحد الأمثلة المحددة، راجعت شركة TCS التحدي الذي يواجه بنكًا رائدًا في إسرائيل. كان تشغيل البيئة القديمة للبنك مكلفًا، ولم يكن من الممكن توسيع بنية النظام لتلبية متطلبات أحمال التشغيل المتزايدة.



ومع اقتراب الأنظمة القديمة من طاقتها الكاملة، أظهرت أوقات الاستجابة أولى علامات التدهور، ما أثر في التطبيقات الأساسية للبنك. تسبب زمن الانتقال الطويل في حدوث تأخيرات بين تحديد خيار على تطبيق محمول أو عبر الإنترنت وتلقي الرد، ما أثر سلبًا في تجربة كل من عملاء الشركات وأصحاب حسابات المستهلكين.



اقترحت TCS حل مشكلات زمن الانتقال وقابلية التوسع هذه من خلال إنشاء خدمة تخزين بيانات جديدة مُدارة بالكامل للبنك، مبنية على IBM FlashSystem® 9500. تعاونت TCS مع Harel Information Technologies، أحد مزودي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الرائدين في إسرائيل وشريك أعمال IBM، للحصول على تقنية الذاكرة الوميضية وتكوينها وتنفيذها. توظف شركة Harel، التي يقع مقرها في تل أبيب، أكثر من 100 متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتقدم مجموعة شاملة من حلول الأعمال، من الكمبيوتر المحمول والجهاز اللوحي وحتى الحوسبة عالية الأداء والخدمة السحابية.



يوفر حل التخزين IBM FlashSystem 9500 الرائد في السوق السعة والأداء اللازمين لإدارة أحمال تشغيل المعاملات والبيانات المتزايدة للغاية، بالإضافة إلى المساعدة على حماية البيانات من حوادث الفقدان العرضية أو الهجمات المتعمدة.



يجمع نظام FlashSystem 9500 بين وحدات ®IBM FlashCore وبنية NVMe والمزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولديه القدرة على الكشف عن الهجمات الإلكترونية المحتملة ومنعها في الوقت الفعلي. وللحماية من برامج طلب الفدية، فإنه يستخدم تقنية IBM Cyber Vault للحفاظ على نسخ البيانات المقروءة فقط والمحمية بحيث يمكن استعادة الأنظمة بسرعة إذا كانت النسخة المنتجة من البيانات مشفرة بواسطة أحد البرامج الخبيثة.



يتيح نظام FlashSystem 9500، المُصمم بحيث يوفر إمكانية التوسع، إضافة سعة جديدة من دون انقطاع الخدمة، بما يصل إلى إجمالي 4.5 بيتابايت في وحدة تخزين 4U. تُغطي عملية النشر في هذه الحالة ثلاثة مواقع، مع إجراء الأدوات المضمنة التي يوفرها نظام IBM FlashSystem لعمليات النسخ الاحتياطي والاسترداد.



يقول تشين كامر: "لقد كانت رحلة العمل مع IBM سلسة بسبب شراكتنا العالمية المتينة التي تشمل تقنيات ومجالات متنوعة، وسجلها الحافل بالتميز والسمعة الطيبة في الموثوقية. تُظهر عمليات الابتكار مثل الكشف عن البرامج الخبيثة في الوقت الفعلي كيفية جلب شركة IBM للإمكانات من عالم النظام المركزي الذي يحظى باحترام كبير ودمجها مباشرةً في خوادم ®IBM Power وFlashSystem الحديثة. وفي المقابل، تستفيد شركة TCS من هذه المزايا، بالاعتماد على خبرتنا وتجاربنا العالمية لإضافة خدمات مُدارة بالكامل للعملاء حول العالم".