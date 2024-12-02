يتطلع عملاء البنوك من الشركات والأفراد في الوقت الحالي إلى خدمات مصرفية ومالية سريعة وسلسة عبر منصات رقمية متعددة. في ظل تطور التقنيات الأمنية، أصبح جميع المستخدمين على دراية أكثر بالخدمات المصرفية متعددة القنوات ويتعاملون معها بسهولة، وحتى أقسام الشؤون المالية والخزينة في الشركات تتطلع الآن إلى تقديم تجارب مستخدمين تناسب المستهلكين وإلى السرعة والسهولة.
ومع ذلك، تجد العديد من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى صعوبة في مواكبة التغييرات مع الحفاظ في الوقت نفسه على أمن الخدمات المصرفية وموثوقيتها وتوافرها. لقد بنت هذه المؤسسات تطبيقاتها والبنية التحتية الداعمة على مدار سنوات أو حتى عقود. وعلى الرغم من أن أنظمتها فائقة الإمكانات بلا شك، إلا إنها قد تكون مكلفة في التشغيل وبطيئة في التكيف مع المتطلبات الجديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة سعة المعالجة والتخزين بالتقنيات الجديدة تُعد حجة مقنعة للتحديث، ما يتيح للبنوك فرصة تقليل التكاليف التشغيلية وتعزيز الأداء البيئي وتحسين تجارب المستخدمين النهائيين.
غالبًا ما تكون عملية تحديث الأنظمة القديمة مكلفة ومحفوفة بالمخاطر وتستغرق وقتًا طويلاً، لذا تستعين العديد من المؤسسات المالية بمتخصصين خارجيين. وإدراكًا منها لإمكانات هذا النموذج، طورت شركة Tata Consultancy Services (TCS) حلول البنية التحتية لتقنية المعلومات المُدارة بالكامل وطرحتها.
في أحد الأمثلة المحددة، راجعت شركة TCS التحدي الذي يواجه بنكًا رائدًا في إسرائيل. كان تشغيل البيئة القديمة للبنك مكلفًا، ولم يكن من الممكن توسيع بنية النظام لتلبية متطلبات أحمال التشغيل المتزايدة.
ومع اقتراب الأنظمة القديمة من طاقتها الكاملة، أظهرت أوقات الاستجابة أولى علامات التدهور، ما أثر في التطبيقات الأساسية للبنك. تسبب زمن الانتقال الطويل في حدوث تأخيرات بين تحديد خيار على تطبيق محمول أو عبر الإنترنت وتلقي الرد، ما أثر سلبًا في تجربة كل من عملاء الشركات وأصحاب حسابات المستهلكين.
اقترحت TCS حل مشكلات زمن الانتقال وقابلية التوسع هذه من خلال إنشاء خدمة تخزين بيانات جديدة مُدارة بالكامل للبنك، مبنية على IBM FlashSystem® 9500. تعاونت TCS مع Harel Information Technologies، أحد مزودي البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الرائدين في إسرائيل وشريك أعمال IBM، للحصول على تقنية الذاكرة الوميضية وتكوينها وتنفيذها. توظف شركة Harel، التي يقع مقرها في تل أبيب، أكثر من 100 متخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتقدم مجموعة شاملة من حلول الأعمال، من الكمبيوتر المحمول والجهاز اللوحي وحتى الحوسبة عالية الأداء والخدمة السحابية.
يوفر حل التخزين IBM FlashSystem 9500 الرائد في السوق السعة والأداء اللازمين لإدارة أحمال تشغيل المعاملات والبيانات المتزايدة للغاية، بالإضافة إلى المساعدة على حماية البيانات من حوادث الفقدان العرضية أو الهجمات المتعمدة.
يجمع نظام FlashSystem 9500 بين وحدات ®IBM FlashCore وبنية NVMe والمزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ولديه القدرة على الكشف عن الهجمات الإلكترونية المحتملة ومنعها في الوقت الفعلي. وللحماية من برامج طلب الفدية، فإنه يستخدم تقنية IBM Cyber Vault للحفاظ على نسخ البيانات المقروءة فقط والمحمية بحيث يمكن استعادة الأنظمة بسرعة إذا كانت النسخة المنتجة من البيانات مشفرة بواسطة أحد البرامج الخبيثة.
يتيح نظام FlashSystem 9500، المُصمم بحيث يوفر إمكانية التوسع، إضافة سعة جديدة من دون انقطاع الخدمة، بما يصل إلى إجمالي 4.5 بيتابايت في وحدة تخزين 4U. تُغطي عملية النشر في هذه الحالة ثلاثة مواقع، مع إجراء الأدوات المضمنة التي يوفرها نظام IBM FlashSystem لعمليات النسخ الاحتياطي والاسترداد.
يقول تشين كامر: "لقد كانت رحلة العمل مع IBM سلسة بسبب شراكتنا العالمية المتينة التي تشمل تقنيات ومجالات متنوعة، وسجلها الحافل بالتميز والسمعة الطيبة في الموثوقية. تُظهر عمليات الابتكار مثل الكشف عن البرامج الخبيثة في الوقت الفعلي كيفية جلب شركة IBM للإمكانات من عالم النظام المركزي الذي يحظى باحترام كبير ودمجها مباشرةً في خوادم ®IBM Power وFlashSystem الحديثة. وفي المقابل، تستفيد شركة TCS من هذه المزايا، بالاعتماد على خبرتنا وتجاربنا العالمية لإضافة خدمات مُدارة بالكامل للعملاء حول العالم".
تسهم الخدمة المُدارة التي تقدمها شركة TCS والتي تعتمد على IBM FlashSystem 9500 في حل تحديات تحديث الأنظمة القديمة التي يواجهها هذا البنك والمؤسسات المالية الأخرى. فمع تولي شركة TCS مسؤولية البنية التحتية وتقديم الخدمات، يمكن للبنك التركيز بشكل كامل على العمل الذي يركز على العملاء وإضافة القيمة.
يوفر نظام FlashSystem زمن انتقال أقل بكثير للوصول إلى البيانات المخزنة. ونتيجة لذلك، يتمتع عملاء البنك بخدمات سلسة وزمن انتقال قصير في الاستجابة عبر جميع القنوات الرقمية، ما يعزز تجربتهم ويزيد من رضاهم وولائهم.
يقول تشين كامر: "في العالم الرقمي، يحتاج العملاء إلى الشعور بالثقة في أنهم على اتصال مباشر بأموالهم وأنهم يتحكمون فيها". "ومن ثَمَّ فإن أي زمن انتقال في الخدمات الرقمية يتسبب في شعور بالانفصال وعدم الاستقرار. وبفضل الخدمات المدارة بالكامل التي تقدمها شركة TCS وبالاستعانة بتقنية IBM FlashSystem، تمكنّا من تقليل زمن الانتقال وتقديم تجارب سلسة ومفعمة بالثقة لعملاء البنك".
كما يوفر نظام FlashSystem تكاليف عمليات منخفضة وأداءً بيئيًا محسنًا. وبفضل انخفاض إجمالي استهلاك الطاقة مقارنةً بالأنظمة القديمة التي حلّ محلها، وانخفاض استهلاك الطاقة لكل جيجابايت من سعة التخزين، يحقق هذا الحل وفورات في التكلفة وآثار الكربون للبنك.
ويختتم تشين كامر حديثه قائلاً: "تواصل شركة Tata Consultancy Services إعداد حلول متطورة وخدمات مُدارة بالكامل تغطي سير العمل للقطاع المالي بأكملها في إسرائيل. من خلال دمج التقنيات المبتكرة مثل نظام IBM FlashSystem، تقدم شركة TCS لعملائها مرونة إلكترونية معززة وقابلية توسع متزايدة وأداءً بيئيًا محسنًا. ومع الزيادة المستمرة في أحجام البيانات بلا هوادة، يمكن لكل من TCS وIBM توفير السعة والمرونة في السوق، استعدادًا لعصر النمو القادم في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين في إسرائيل".
توفر شركة Tata Consultancy Services (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) المشورة الإستراتيجية في مجال التقنيات والاستشارات وحلول الأعمال لكبرى الشركات حول العالم. تأسست الشركة في عام 1968، ويعمل بها أكثر من 600,000 موظف على مستوى العالم، وتحقق إيرادات سنوية تزيد عن 29 مليار دولار.
تأسست شركة Harel Information Technologies (الرابط ينقلك خارج موقع ibm.com) في عام 1989. تقدم الشركة حلولاً شاملة، بما في ذلك الأجهزة والخدمات والدعم والمشاريع الجاهزة وتصميمات البنى التحتية التقنية، وذلك من خلال العمليات وإدارة مشاريع تكنولوجيا المعلومات في جميع أنحاء الدولة. تعمل الشركة على تشغيل خدمة وطنية ودعم مركز الاتصالات. وبفضل وجود أكثر من 100 موظف لديها، تعد Harel من بين ثلاث شركات تكامل رائدة في إسرائيل.
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