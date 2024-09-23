الصفحة الرئيسية التخزين FlashSystem FlashSystem 9500 IBM Storage FlashSystem 9500
FCM4 الجديد متوفر الآن. كشف أسرع عن تهديدات برامج الفدية الضارة لتعزيز المرونة الإلكترونية والأداء وكفاءة الطاقة.
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أداء عالي لتلبية متطلبات أحمال التشغيل الشاقة

يجمع IBM Storage FlashSystem 9500 بين وحدات ®IBM FlashCore وبنية NVMe والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أداء لا مثيل له. كجزء من عائلة FlashSystem، يقدم 9500 سرعة وبساطة فائقان لأحمال التشغيل الأكثر تطلبًا في المؤسسات. كما يحمي عمليات مؤسستك باستخدام IBM Cyber Vault للأمن و ®IBM HyperSwap لاستمرارية الأعمال. 

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تنزيل Redbook: IBM Storage FlashSystem Best Practices and Performance Guidelines

تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% باستخدام IBM FlashSystem. اقرأ تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
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المزايا فائق الأداء والوفرة

تخزين بيانات فعّال يصل إلى 4.5 بيتابايت في درج حاوية تخزين فعال ذي 4 وحدات مع التكرار القائم على الشبكة عبر 3 مواقع لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.

 قابل للتوسع ليناسب بيئات من أي حجم

تتم إدارة حلول الحاويات الذكية ذاتية التحسين بسهولة، مما يمكّن المؤسسات من التغلب على تحديات التخزين أثناء نموها.

حل معقول التكلفة وذو قيمة عالية

مستويات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط وتقنية QLC القائمة على التخزين بالذاكرة الوميضية والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تكامل يتسم بالمرونة

ترحيل البيانات باستخدام إدارة نظام متكاملة بالكامل وخدمات بيانات مخصصة للتطبيقات وميزات عالية القيمة مثل التشفير بمعيار FIPS 140-3 المستوى 1، والمبادلة الفعالة الكاملة، وقدرات ضغط البيانات المضمنة القوية والفعالة.

تمكين السحابة الهجينة

الاستفادة من قدرات التخزين السحابي الهجين لزيادة مرونة الأعمال.

 مرونة إلكترونية حتى الصميم

التقنية الجديدة المدعومة من FlashCore Module 4 (FCM4) مصممة للمراقبة المستمرة للإحصائيات المجمّعة من كل عملية إدخال وإخراج باستخدام نماذج التعلم الآلي للكشف عن حالات الخلل مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة..1

 الأمن القوي

توفر وحدات IBM FlashCore ذات الملكية الخاصة سعة تخزين عالية من أجل مساحة أكبر وكفاءة معالجة أفضل وتعزيز الأمن.

التقييمات
المواصفات
  1. وحدتا تحكم
  2. 12 فتحة بطاقة واجهة PCIe من الجيل الرابع لكل حاوية: بسرعة 32 جيجابت و16 جيجابت، وفتحات إيثرنت بسرعة 25 جيجا، وفتحات إيثرنت بسرعة 10 جيجابت متاحة لاتصال FC وiSCSI مع منافذ  اختيارية بسرعة 12 جيجابت SAS للاتصال بالمضيف ومرفقات حاوية التوسعة
  3. منافذ إدارة RJ45
  4. بطاريات وحدات تزويد طاقة (PSU) قابلة للتبديل السريع وذات تحكم متعدد

عرض النطاق الترددي الأقصى (للقراءة): 100 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (للقراءة):  أقل من 50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة*: 7.9 بيتابايت فعالة (حاوية بها 4 وحدات)جيل المعالج/PCIe:  Intel Ice Lake، الجيل الرابع PCIe
الحد الأقصى لمنافذ المضيف الأمامية: 48
قدرات وحدات FlashCore المدعومة: 4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت سعات محرك ذاكرة فئة التخزين المدعومة: 1.6 تيرابايت

حالات الاستخدام:

  • SAP
  • Oracle
  • المحاكاة الافتراضية للخادم وسطح المكتب
  • قاعدة بيانات الإنتاج
  • الحاويات
  • قاعدة البيانات داخل الذاكرة
سريع. ذكي. حلول تخزين مدعومة بتقنية السحابة الهجينة وبأسعار معقولة. استفد من البرمجيات المدمجة عالية الجودة على مستوى المؤسسات ونظام التشغيل الذي يمكنه بث حياة جديدة في أنظمة التخزين القديمة الخاصة بك ويحميك من الهجمات الإلكترونية الوشيكة. تصميم مدمج لمواقع الحافة محدودة المساحة. مع قدرات متسقة للتشغيل المحلي والهجين. مثالي لتخزين الحافة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات. استكشف التكوين وخطط التسعير
حالات الاستخدام
استدامة التخزين

استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
مركز البيانات المؤتمتة بالكامل

عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
مرونة إلكترونية أكبر

استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تحليلات بيانات التخزين

تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
قارن بين خيارات IBM Storage FlashSystem

استكشف الميزات وحالات الاستخدام لأكثر منتجات التخزين بالذاكرة الوميضية شيوعًا.

تعرف على المزيد عن IBM Storage FlashSystem

مواصفات المنتج

IBM Storage FlashSystem 7300

IBM Storage FlashSystem 9500

الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)

50 غيغابايت في الثانية

100 جيجابايت في الثانية

أوقات الاستجابة (القراءة)

أقل من 50 ميكروثانية

أقل من 50 ميكروثانية

السعة القصوى الفعالة داخل الحاوية الواحدة*

3.8 بيتابايت  (حاوية ذات وحدتين)

7.9 بيتابايت  (حاوية ذات  4 وحدات)

المعالج/جيل PCIe

Intel Cascade Lake, Gen 3 PCIe

Intel Ice Lake, Gen 4 PCIe

الحد الأقصى لمنافذ المضيفالأمامية

24

48

دعم سعات  وحدة FlashCore

   4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

حالات الاستخدام

- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- قاعدة بيانات داخل الذاكرة

- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- قاعدة بيانات داخل الذاكرة

 استكشف IBM Storage FlashSystem 7300

* بافتراض تقليل البيانات بنسبة 5:1

بالإضافة إلى ذلك، تدعم جميع منتجات FlashSystem وحدات NVMe المتوافقة مع معايير الصناعة والأقراص الصلبة (HDD) التقليدية المتصلة بـ SAS
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الحواشي

أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات FCM ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى GA بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.