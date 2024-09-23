IBM Storage FlashSystem 9500

استدامة التخزين استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.

مركز البيانات المؤتمتة بالكامل عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.

مرونة إلكترونية أكبر استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.