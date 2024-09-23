يجمع IBM Storage FlashSystem 9500 بين وحدات ®IBM FlashCore وبنية NVMe والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحقيق أداء لا مثيل له. كجزء من عائلة FlashSystem، يقدم 9500 سرعة وبساطة فائقان لأحمال التشغيل الأكثر تطلبًا في المؤسسات. كما يحمي عمليات مؤسستك باستخدام IBM Cyber Vault للأمن و ®IBM HyperSwap لاستمرارية الأعمال.
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تنزيل Redbook: IBM Storage FlashSystem Best Practices and Performance Guidelines
تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% باستخدام IBM FlashSystem. اقرأ تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
تخزين بيانات فعّال يصل إلى 4.5 بيتابايت في درج حاوية تخزين فعال ذي 4 وحدات مع التكرار القائم على الشبكة عبر 3 مواقع لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.
تتم إدارة حلول الحاويات الذكية ذاتية التحسين بسهولة، مما يمكّن المؤسسات من التغلب على تحديات التخزين أثناء نموها.
مستويات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط وتقنية QLC القائمة على التخزين بالذاكرة الوميضية والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ترحيل البيانات باستخدام إدارة نظام متكاملة بالكامل وخدمات بيانات مخصصة للتطبيقات وميزات عالية القيمة مثل التشفير بمعيار FIPS 140-3 المستوى 1، والمبادلة الفعالة الكاملة، وقدرات ضغط البيانات المضمنة القوية والفعالة.
الاستفادة من قدرات التخزين السحابي الهجين لزيادة مرونة الأعمال.
التقنية الجديدة المدعومة من FlashCore Module 4 (FCM4) مصممة للمراقبة المستمرة للإحصائيات المجمّعة من كل عملية إدخال وإخراج باستخدام نماذج التعلم الآلي للكشف عن حالات الخلل مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة..1
توفر وحدات IBM FlashCore ذات الملكية الخاصة سعة تخزين عالية من أجل مساحة أكبر وكفاءة معالجة أفضل وتعزيز الأمن.
عرض النطاق الترددي الأقصى (للقراءة): 100 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (للقراءة): أقل من 50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة*: 7.9 بيتابايت فعالة (حاوية بها 4 وحدات)جيل المعالج/PCIe: Intel Ice Lake، الجيل الرابع PCIe
الحد الأقصى لمنافذ المضيف الأمامية: 48
قدرات وحدات FlashCore المدعومة: 4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت سعات محرك ذاكرة فئة التخزين المدعومة: 1.6 تيرابايت
حالات الاستخدام:
استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
استكشف الميزات وحالات الاستخدام لأكثر منتجات التخزين بالذاكرة الوميضية شيوعًا.
مواصفات المنتج
IBM Storage FlashSystem 7300
IBM Storage FlashSystem 9500
الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)
50 غيغابايت في الثانية
100 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (القراءة)
أقل من 50 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل الحاوية الواحدة*
3.8 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)
7.9 بيتابايت (حاوية ذات 4 وحدات)
المعالج/جيل PCIe
Intel Cascade Lake, Gen 3 PCIe
Intel Ice Lake, Gen 4 PCIe
الحد الأقصى لمنافذ المضيفالأمامية
24
48
دعم سعات وحدة FlashCore
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
حالات الاستخدام
- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- قاعدة بيانات داخل الذاكرة
- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- قاعدة بيانات داخل الذاكرة
* بافتراض تقليل البيانات بنسبة 5:1
بالإضافة إلى ذلك، تدعم جميع منتجات FlashSystem وحدات NVMe المتوافقة مع معايير الصناعة والأقراص الصلبة (HDD) التقليدية المتصلة بـ SAS
تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.
1 أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات FCM ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى GA بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.