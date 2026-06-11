دليل المرونة السيبرانية للبنية التحتية الحديثة

الهجمات الإلكترونية تتزايد حدةً عبر مختلف القطاعات، ما يؤدي إلى تفاقم المخاطر التشغيلية

والمالية ومخاطر السمعة. في عام 2025، بلغ متوسط التكلفة العالمية لاختراق أمن البيانات 4.44 ملايين دولار أمريكي، بينما تكبدت المؤسسات في الولايات المتحدة متوسطًا قياسيًا بلغ 10.22 ملايين دولار أمريكي لكل حادثة، كما أن نحو 49% من المؤسسات التي تعرضت لاختراقات تخطِّط لزيادة إنفاقها على الأمن.

يجب أن تكون المرونة الإلكترونية — القدرة على الوقاية والصمود والتعافي من الحوادث — على مستوى المؤسسة وتقودها الإدارة التنفيذية، وتمزج بين الحوكمة وإدارة المخاطر مع الاستجابة للحوادث المختبرة والتعافي القابل للتحقق لضمان استمرارية العمل تحت الضغط.



يقدم هذا الدليل تصورًا لاستراتيجية مرونة إلكترونية جاهزة للمستقبل ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، بدءًا من الممارسات التنظيمية الأساسية وصولًا إلى قدرات تكنولوجيا المعلومات اللازمة لحماية البيانات الحيوية وضمان الاستمرارية.

كما ستتعلم كيف يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل عمليات الكشف والتنبؤ والاستجابة، ما يساعد الشركات على تقليل الأثر والتعافي بوتيرة أسرع.