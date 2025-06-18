IBM Storage Assurance

الاقتصاديات السحابية

توفر منظومة التخزين كخدمة (STaaS) من IBM نموذج استهلاك سحابي في البيئات المحلية، ما يسمح للمؤسسات بالدفع مقابل ما تحتاجه من السعة والأداء مع إمكانية الاستفادة من أحدث ابتكارات برامج التخزين من IBM. ويمكن للمؤسسات تحقيق مستويات المرونة المطلوبة والكفاءة في التدفقات النقدية والوصول إلى مستويات في الخدمة تتميز بمرونة إضافية للتوسع أو الانكماش عموديًا أو أفقيًا، حسب الحاجة.