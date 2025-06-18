IBM Storage Assurance

خيار عصري، وبسيط، وشفاف لإدارة دورة حياة تقنية المعلومات
اكتشِف الفوائد الاقتصادية استكشف التكوينات والتسعير
رسم توضيحي تجريدي لشخص يستخدم كمبيوتر محمولاً
تحسين تجربتك مع مساحات التخزين بشكل غير مسبوق

يوفر برنامج IBM Storage Assurance حماية عمليات الشراء، بما يخفف من مشكلات الشراء ويسهل إدارة دورة حياة التخزين، وذلك من خلال منصة عصرية وبذاكرة وميضية فقط مصممة للابتكارات التي لا تعطّل الأعمال. ويُعدّ IBM Storage Assurance اشتراكًا في ترقيات الأجهزة والبرامج مع دعم متميز وجودة في الخدمة، ويمكن الاستفادة من هذا الاشتراك خلال حدود زمنية مرنة.
احسُب وفورات التكاليف لديك مع IBM Storage FlashSystem.
المزايا
توفير رؤية واضحة لميزانيتك في تقنية المعلومات

اضمن التحسين المالي الأمثل مع إمكانية التنبؤ بالميزانية. خطّط لاحتياجاتك في التخزين بثقة من أول يوم. احصل على أسعار موحدة وعادلة على عقد لمدة 4 أو 8 سنوات تُدفع مقدمًا سنويًا، أو ربع سنويًا، أو شهريًا.1
الابتكار المستمر

تمكّن من الاستفادة من أحدث التطورات في البرامج وميزات المراقبة المتضمنة في IBM FlashSystem وقت الشراء، وعند توفرها في المستقبل - نضمن لك ذلك.
تحقيق الكفاءة التشغيلية

خفف عبء عمليات الشراء الطويلة ودورات التفاوض مع الموردين ومسؤوليات إدارة دورة حياة التخزين، وسيتيح ذلك لموظفي الإدارة في مؤسستك التركيز على المهام ذات الأولوية من حيث القيمة. 
تعزيز المرونة

يمكنك إجراء ترقيات كاملة لأجهزة النظام بما يتوافق مع الضمانات التعاقدية للأجهزة. ولديك القدرة على ترقية نظامك الحالي أو استبداله في أي وقت خارج الدورة. وكذلك إجراء عمليات الترحيل من نظام إلى نظام بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
ترشيد استخدام الطاقة

قلِّل من استهلاك الطاقة. نحن نقدم التزامات بأننا لن نتجاوز قيمة واط/تيرابايت المعلنة عند نقاط السعة المحددة. مع بعض التكوينات، يصل الحد الأقصى إلى 1.76 واط/تيرابايت، وهو ما يدعم مبادرات أعمالك الخضراء.
تجنّب الإفراط في الشراء من اليوم الأول

لن تخصِّص بعد الآن موارد أكثر من اللازم، ولن تنفد منك السعة التخزينية. فمع تضمين المراقبة، ستتمكن من التنبؤ بدقة أكبر بالسعة التي تستعملها لإجراء عمليات أكثر كفاءة من حيث التكلفة. إذ يمكنك في أي وقت إضافة ولو حتى محرك أقراص واحدًا فقط إلى نظامك الحالي.
المزايا
ترقيات البرامج 

تمكّن من الاستفادة من أحدث التطورات في البرامج وميزات المراقبة المتضمنة في IBM FlashSystem وقت الشراء، وعند توفرها في المستقبل.
ترقيات الأجهزة
  • تمكّن من الحصول على تحديث شامل لأجهزة النظام إذا كان جهازك الحالي غير قادر على الترقية إلى أحدث البرامج، أو غير قادر على إضافة المزيد من السعة، أو قد وصل إلى نهاية فترة دعمه الفني، أو لا يفي بالالتزامات المحددة للأداء2.
  • يمكنك ترقية نظامك الحالي أو استبداله في أي وقت خارج الدورة المعتادة، مقابل رسوم إضافية، وستحصل على رصيد مدمج مقابل الاستبدال.
الدعم المتميز
  • تقنية ExpertCare المتميزة.
  • يمكنك دعم التحليلات التنبؤية والتخطيط للسعة التخزينية وإجراء المراقبة وإعداد التقارير مع خدمة IBM Storage Insights Pro.
الضمانات*
  • ضمان عمليات ترحيل من نظام إلى آخر دون انقطاعات في الخدمة.
  • ضمان حماية السعر.
  • ضمان أداء أحمال التشغيل.
  • ضمان انتهاء الخدمة.
  • ضمان ترشيد استخدام الطاقة.
  • ضمان للنظام الكامل بموجب عقد مدته ثماني سنوات.
  • ضمان النسخة النهائية من التعليمات البرمجية.
  • ضمان الأهلية في ترقية السعة.
  • ضمان اكتشاف التهديدات وهجمات الفدية وإصدار التنبيهات خلال 60 ثانية.
  • هذا البرنامج متاح لأجهزة FlashSystem 5300 وFlashSystem 7300 وFlashSystem C200 وFlashSystem 9500 وجميع توسعاتها المعتمدة على التخزين بالذاكرة الوميضية فقط.
  • للاطلاع على التفاصيل العامة لشروط العقد ومدى توفره في البلدان، انقر هنا
خيارات الشراء الإضافية المرونة التشغيلية
قلل من عمليات إعادة شراء أجهزة وبرامج التخزين وعمليات ترحيل البيانات باستخدام IBM Storage Utility. تدفع المؤسسات مقابل السعة التي تستهلكها بناءً على الاحتياجات الحالية والمستقبلية المحددة، وتنشر السعة المتصورة بالكامل في اليوم الأول للمساعدة في تقليل العمليات المعطَّلة.
الاقتصاديات السحابية
توفر منظومة التخزين كخدمة (STaaS) من IBM نموذج استهلاك سحابي في البيئات المحلية، ما يسمح للمؤسسات بالدفع مقابل ما تحتاجه من السعة والأداء مع إمكانية الاستفادة من أحدث ابتكارات برامج التخزين من IBM. ويمكن للمؤسسات تحقيق مستويات المرونة المطلوبة والكفاءة في التدفقات النقدية والوصول إلى مستويات في الخدمة تتميز بمرونة إضافية للتوسع أو الانكماش عموديًا أو أفقيًا، حسب الحاجة.
الخطوات التالية

استكشف طريقة جديدة لشراء تقنية نظام الذاكرة الوميضية باستخدام تسعير عادل وشفاف في العديد من مراحل دورة حياة التقنية. حدِّد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة مع أحد ممثلي IBM Storage.
الحواشي

1 سيتم الاتفاق في العقد على أسعار ثابتة.

2 يُقدم الضمان على الأداء بعد السنة الثالثة فقط.

* يوفر IBM Storage Assurance مجموعة من الالتزامات وسبل الانتصاف ذات الصلة، إذا كانت الالتزامات المذكورة سابقًا لا تلبي الشروط والأحكام ذات الصلة.