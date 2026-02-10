اكتشاف أسرع للتهديدات، وأداء محسّن، وكفاءة طاقة أعلى.
يعد IBM Storage FlashSystem 7600 حل تخزين فعالاً من حيث التكلفة يدعم جميع قدرات IBM FlashSystem المتقدمة ويوفر توازنًا متميزًا بين الأداء والسعة وخيارات الاتصال للمؤسسات الحديثة. فهو يوفر أداءً مذهلاً بسيطًا وذكيًا وآمنًا.
ما يصل إلى 24 جهازًا وميضيًا عالي التوفر بتقنية NVMe في درج حاوية تخزين مكون من وحدتين مع تكرار شبكي عبر 3 مواقع لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.
حل ذكي وذاتي التحسين يسهل إدارته، مما يمكّن المنظمات من التغلب على تحديات التخزين مع تناميها.
طبقات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
يراقب FlashCore Module 5 (FCM5) البيانات من كل عملية إدخال/إخراج باستمرار باستخدام نماذج MK لاكتشاف الحالات الشاذة مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة.1
|المواصفات:
|السعة القصوى الفعَّالة داخل حاوية واحدة:
- 7.2 PBe
|أقصى عرض للنطاق الترددي:
- 55 جيجابت/ثانية
|التنسيق:
حاوية 2U
|الحد الأقصى لمنافذ الإدخال / الإخراج:
- 32
|السعة القصوى الفعالة في شبكة FlashSystem:
- 230 PBe
|الذاكرة:
- 768 جيجابايت
- 1.5 تيرابايت
|الاتصال: (اختياري)
- FC أو NVMe/FC بسرعة 32 جيجابت/ثانية
- iSCSI أو NVMe/TCP بسرعة 25/10 جيجابت/ثانية
- iSCSI أو NVMe/TCP بسرعة 100/40 جيجابت/ثانية
- FC أو NVMe/FC بسرعة 64 جيجابت/ثانية
|الحد الأقصى لعمليات الإدخال والإخراج (قراءة بحجم 4 كيلوبايت في الذاكرة المؤقتة)
- 4.3 مليون
استفد من البرمجيات المدمجة عالية الجودة على مستوى المؤسسات ونظام التشغيل الذي يمكنه بث حياة جديدة في أنظمة التخزين القديمة الخاصة بك ويحميك من الهجمات الإلكترونية الوشيكة. تصميم مدمج لمواقع الحافة محدودة المساحة مع قدرات متسقة للتشغيل المحلي والهجين. مثالية لتخزين الحافة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات.
استخدمت Evolution Systems تقنية IBM Storage FlashSystem لزيادة الأداء ومرونة التخزين لديها لتلبية احتياجات عملائها.
تستضيف Data Action حل IBM QRadar® SIEM الخاص بها باستخدام نظام IBM FlashSystem عالي الأداء، ما يحسّن بشكل كبير تحليل التهديدات الأمنية والاستجابة لها.
باستخدام حافظة تخزين IBM، أنشأت Micro Strategies خدمة DataVault، وهي خدمة أمنية مُدارة تساعد العملاء في التعرف بسرعة على الهجمات الإلكترونية والتعافي منها.
تقدم Vohkus، شريك أعمال IBM، استشارات في إدارة المخاطر - مبنية على مساحة تخزين IBM FlashSystem 7300 لدعم النمو المستمر.
1 أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 مزوَّد بست وحدات FCM وبإصدار البرنامج الثابت 4.1. وكان نظام 5200 يعمل ببرنامج إصدار 8.6.3 بمستوى الإتاحة العامة (GA). وكان الخادم المضيف المتصل بنظام 5200 يعمل بنظام Linux مع نظام الملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه WannaLaugh. ويُشترط أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM 4.1 ومع البرنامج المحمَّل بإصدار 8.6.3 GA لاستقبال النتائج المحققة.
2 بافتراض تحقيق تقليل للبيانات بنسبة 5:1