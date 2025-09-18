تقدِّم Vohkus، شريك أعمال IBM، استشارات في إدارة المخاطر لدعم النمو المستمر وخفض التكاليف.
أرادت شركة استشارات دولية في إدارة المخاطر، تعمل في صناعات شديدة التنظيم، تحسين التخزين لديها. تُدير الشركة مراكز بيانات في أربع دول، وكانت تستخدم بنية تحتية من نفس المورِّد على مدى عقد كامل. غير أنّه مع انتهاء دعم المزوّد، بدأت موثوقية وأداء وسعة مراكز البيانات بالتراجع. وأي انقطاع في الخدمة أو فقدان للبيانات قد يؤدي إلى تعطيل العمليات، فضلًا عن مخاطر محتملة على السمعة وغرامات تعاقدية.
أرادت شركة الاستشارات معالجة مشكلاتها الفورية وتوحيد بنيتها التحتية المتشعبة. لذلك، شرعت الشركة في البحث عن مستشار قادر على تحسين البنية، وتعزيز مرونة العمليات، ودعم النمو الدولي المستمر، وخفض التكاليف.
لجأت شركة الاستشارات إلى Vohkus، شريك أعمال IBM، لتكون مستشارها الموثوق به. بفضل مهاراتها المتعمقة في الجوانب التقنية والاستشارية، تساعد Vohkus الشركات على تنفيذ التقنيات الاستراتيجية، وتساندها في كل مرحلة بدءًا من التخطيط وحتى الإدارة اليومية.
يقول Dave Johnson، رئيس متخصصي مبيعات المنتجات في Vohkus: "بما أننا محايدون تجاه المورِّدين، يمكننا التركيز على التقنية التي تُلبي الاحتياجات الخاصة لكل عميل؛ وفي هذه الحالة، حلول منصة التخزين من IBM". "لقد ساعدتنا شراكتنا مع IBM حقًا على إتمام الصفقة. لقد اقترحنا شراكة قائمة على التعاون الوثيق، في حين أن العارضين الآخرين قدَّموا ما يمكن وصفه بأنه نهج متفكك".
بالتعاون مع IBM، صممت Vohkus بنية تحتية جديدة لشركة الاستشارات، تقوم على نظام تخزين IBM FlashSystem 7300 في كل موقع، مع زوج من محوِّلات IBM Storage Networking SAN64B-6 المخصصة. وتتم إدارة كل ذلك عبر منصتَي IBM Storage Insights Pro وIBM Spectrum Control.
يُضيف Andrew Gillan، متخصص مبيعات المؤسسات في Vohkus، قائلًا: "يوفر IBM FlashSystem 7300 السعة والأداء والكفاءة من حيث التكلفة التي تحتاجها شركة الاستشارات". ولكن ما جعل هذا الحل متميزًا حقًا هو سهولة الإدارة والمرونة الإلكترونية المدمجة في وحدات IBM FlashCore من الجيل الرابع.
تُعَد وحدات IBM FlashCore (FCM4) عائلة من محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة عالية الأداء، بتصميم قياسي بحجم 2.5 بوصة. وتوفِّر FCM4 قدرات مدمجة لاكتشاف التهديدات في الوقت شبه الفعلي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لتعزيز الحماية ضد هجمات الفدية. بالإضافة إلى ذلك، توفِّر وظيفة النسخ المحمية للتخزين لقطات بيانات غير قابلة للتغيير ومعزولة. في حالة تعرُّض البيانات للخطر أو تعطُّل العمليات، يمكن لشركة الاستشارات التعافي من نقطة جيدة معروفة في الوقت المناسب، عادةً في غضون 60 ثانية فقط.
إن نجاح Vohkus في النشر الأول بمركز بيانات شركة الاستشارات سيُستخدم كنموذج يُعاد تطبيقه في عمليات النشر الثلاث المتبقية في الدول الأخرى. كما أن انتشارها الدولي وإدارتها المتميزة للمشاريع، إلى جانب دعم IBM، يجعل من الممكن تنفيذ المشروع في عملية انتقال سلسة واحدة.
ومع نسبة تقليل البيانات التي لا تقل عن 1:2 ونسبة تحسين الأداء التي تبلغ 1:3 التي توفِّرها مصفوفات IBM FlashSystem، يمكن لشركة الاستشارات أن تطمئن إلى قدرتها على الحفاظ على العمليات الحيوية بالتوازي مع توسيع أعمالها. بالإضافة إلى ذلك، ومع وظائف اكتشاف التهديدات والنسخ المحمية من IBM FlashSystem، تحظى شركة الاستشارات بحماية أفضل ضد فترات التعطل وفقدان البيانات، ما يعزز من مرونتها التشغيلية.
يقول Gillan: "في السابق، كان لدى عميلنا ثلاث منصات تقنية منفصلة. لكنه الآن يستفيد من إدارة مبسَّطة للمشهد بأكمله عبر IBM Storage Insights Pro وIBM Spectrum Control، ما يزيد من الإنتاجية والكفاءة". لقد أدَّى هذا الحل إلى خفض حجم التخزين من 60 وحدة رف إلى 6 وحدات فقط. وقد ساهم ذلك أيضًا في خفض مستوى التعقيد بشكل ملحوظ، وتقليل استهلاك الطاقة ومتطلبات التبريد، ما ساعد على خفض إجمالي تكلفة الملكية (TCO) والتماشي مع الاستراتيجية البيئية لشركة الاستشارات.
يختتم جونسون قائلًا: "لقد نَمَت علاقتنا مع IBM بشكل كبير خلال هذا المشروع. ومع ظهور فرص جديدة لشركة IBM في قطاعات أخرى، نتطلع إلى توحيد خبراتنا حتى نتمكن من مساعدة عملاء آخرين معًا".
تقدِّم Vohkus خدمات الاستشارة والتوريد والنشر والدعم وإدارة جميع أشكال تكنولوجيا المعلومات للأعمال. بدءًا من البنى التحتية المُدارة خارجيًا ووصولًا إلى المشتريات الإلكترونية ودعم المنتجات، تمتلك الشركة سجلًا قويًا في خفض التكاليف التشغيلية وابتكار طرق عمل أكثر كفاءة.
نشر IBM FlashSystem لتمكين استعادة أسرع وحماية أفضل ضد تلف البيانات.
