الصفحة الرئيسية التخزين FlashSystem 7300 IBM Storage FlashSystem 7300
FCM4 الجديد متوفر الآن. كشف أسرع عن تهديدات برامج الفدية الضارة لتعزيز المرونة الإلكترونية والأداء وكفاءة الطاقة.
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منتج IBM Storage FlashSystem 7300
أداء قوي لأحمال التشغيل متوسطة المدى

IBM Storage FlashSystem 7300 هو عبارة عن نظام فعال من حيث التكلفة يعمل على تسريع الأداء وتحديث البُنى التحتية بسلاسة. بوصفه جزءً من عائلة نظام الذاكرة الوميضية FlashSystem، يعمل 7300 بدعم من وحدات ®IBM FlashCore وتقنية NVMe. ببنائه على برنامج  IBM Storage Virtualize، يوفر هذا النظام تخزينًا للمؤسسات الحديثة: بسيط وذكي وآمن—مما يوفر أداءً مذهلًا.

آلة تجريبية مجانية متاحة في مقر عملك (انظر قائمة الدول)

تجري IBM Storage إعادة تعريف لحدود مركز البيانات. شاهد الفعالية الافتراضية

تكاليف تخزين أقل بنسبة 40% إلى 90% باستخدام IBM FlashSystem. اقرأ تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات
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المزايا فائق الأداء والوفرة

ما يصل إلى 24 جهاز وميضي عالي التوفر بتقنية NVMe في درج حاوية تخزين مكون من وحدتين مع تكرار متماثل قائم على الشبكة عبر 3 مواقع لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.

قابل للتوسع ليناسب بيئات من أي حجم

تتم إدارة حلول الحاويات الذكية ذاتية التحسين بسهولة، مما يمكّن المؤسسات من التغلب على تحديات التخزين أثناء نموها.

حل معقول التكلفة وذو قيمة عالية

طبقات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

 تكامل يتسم بالمرونة

ترحيل البيانات باستخدام إدارة النظام المتكاملة بالكامل، وخدمات البيانات الواعية للتطبيقات، وميزات عالية القيمة مثل تشفير AES وضغط الأجهزة المضمنة.

تمكين السحابة الهجينة

الاستفادة من قدرات التخزين السحابي الهجين لزيادة مرونة الأعمال.

 مرونة إلكترونية حتى الصميم

التقنية الجديدة المدعومة من FlashCore Module 4 (FCM4) مصممة للمراقبة المستمرة للإحصائيات المجمّعة من كل عملية إدخال وإخراج باستخدام نماذج التعلم الآلي للكشف عن حالات الخلل مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة.1
التقييمات
المواصفات
  1. إيثرنت RJ45 10 جيجابت مدمج
  2. وحدتا تحكم
  3. منفذ إدارة RJ45
  4. فتحة بطاقة الواجهة تدعم FC بسرعة 32 جيجابت و16 جيجابت، ومنافذ إيثرنت بسرعة 25 جيجا، وفتحات إيثرنت بسرعة 10 جيجابت لاتصال FC وiSCSI مع منافذ  اختيارية بسرعة 12 جيجابت SAS للاتصال بالمضيف ومرفقات حاوية التوسعة

عرض النطاق الترددي الأقصى (للقراءة): 50 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (للقراءة):  أقل من 50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة*: 3.8 بيتابايت فعالة (حاوية بها وحدتين)جيل المعالج/PCIe:  Intel Cascade Lake، الجيل الثالث PCIe
الحد الأقصى لمنافذ المضيف الأمامية: 24
قدرات وحدات FlashCore المدعومة: 4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت سعات محرك ذاكرة فئة التخزين المدعومة: 1.6 تيرابايت

حالات الاستخدام:

  • SAP
  • Oracle
  • المحاكاة الافتراضية للخادم وسطح المكتب
  • قاعدة بيانات الإنتاج
  • الحاويات
  • توحيد أحمال التشغيل
سريع. ذكي. حلول تخزين مدعومة بتقنية السحابة الهجينة وبأسعار معقولة. استفد من البرمجيات المدمجة عالية الجودة على مستوى المؤسسات ونظام التشغيل الذي يمكنه بث حياة جديدة في أنظمة التخزين القديمة الخاصة بك ويحميك من الهجمات الإلكترونية الوشيكة. تصميم مدمج لمواقع الحافة محدودة المساحة مع قدرات متسقة للتشغيل المحلي والهجين. مثالي لتخزين الحافة والبيئات الافتراضية وبيئات الحاويات. استكشف التكوينات والتسعير أنشئ حلًا للتخزين السحابي الهجينة عالي التوافر


احصل على أفضل ما في العالمين مع  مصفوفة التخزين الوميضي للمؤسسات IBM Storage FlashSystem 7300 المدعوم بالسحابة الهجينة لأحمال التشغيل متوسطة المدى. قابل للتوسع ليلائم بيئتك، سواء كان مشروعًا جديدًا أو مشروعًا قائمًا، هذا الحل الذكي ذاتي التحسين للتخزين يسهُل إدارته.

  • ما يصل إلى 170 تيرابايت من السعة الفعالة (مع تقليل البيانات بمعدل 2:1)
  • Intel Cascade Lake، منفذ PCIe الجيل الثالث
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات تخزين بيانات عالي الأداء وآمن

 

بياناتك آمنة. أعمالك محمية. شركتك جاهزة للمستقبل. IBM Storage FlashSystem 7300 هو حل التخزين الذي تحتاجه للحفاظ على استمرار أعمال شركتك دون انقطاع.

 

  • ما يصل إلى 380 تيرابايت من السعة الفعالة (مع تقليل البيانات بمعدل 2:1)
  • Intel Cascade Lake، منفذ PCIe الجيل الثالث
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات تخزين سحابي هجين قابل للتوسع بشكل فائق

 

لا ينبغي أن يعاني أي عمل من مشكلات قيود التخزين. يمكن  لنظام IBM Storage FlashSystem 7300 التعامل مع جميع احتياجات التخزين لديك، من أصغرها إلى أكبرها.
 

 

  • ما يصل إلى 765 تيرابايت من السعة الفعالة (مع تقليل البيانات بمعدل 2:1)
  • Intel Cascade Lake، منفذ PCIe الجيل الثالث
  • زمن انتقال بسرعة تصل إلى 50 ميكروثانية
 استكشف خطط التسعير والتكوينات
دراسات حالة Evolution Systems

استخدمت Evolution Systems تقنية  IBM Storage FlashSystem لزيادة الأداء ومرونة التخزين لديها لتلبية احتياجات عملائها.

 اقرأ دراسة الحالة Data Action

بفضل الأداء العالي لـ  IBM Storage FlashSystem، تستضيف Data Action حل IBM QRadar® SIEM الخاص بها. كان للنشر تأثير  كبير على قدرة مركز العمليات الأمنية (SOC) على تحليل التهديدات الأمنية.

 اقرأ دراسة الحالة Micro Strategies

باستخدام حافظة تخزين IBM، أنشأت Micro Strategies خدمة DataVault، وهي خدمة أمنية مُدارة تساعد العملاء في التعرف بسرعة على الهجمات الإلكترونية والتعافي منها.

 اقرأ دراسة الحالة
حالات الاستخدام
استدامة التخزين

استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
مركز البيانات المؤتمتة بالكامل

عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
مرونة إلكترونية أكبر

استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تحليلات بيانات التخزين

تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
قارن بين خيارات  IBM Storage FlashSystem

استكشف الميزات وحالات الاستخدام لأكثر منتجات التخزين بالذاكرة الوميضية شيوعًا.

تعرّف على المزيد عن IBM Storage FlashSystem

مواصفات المنتج

IBM Storage FlashSystem 5300

IBM Storage FlashSystem 7300

IBM Storage FlashSystem 9500

الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)

28.6 جيجابايت في الثانية

50 غيغابايت في الثانية

100 غيغابايت في الثانية

أوقات الاستجابة (القراءة)

أقل من 50 ميكروثانية

أقل من 50 ميكروثانية

أقل من 50 ميكروثانية

السعة القصوى الفعالة داخل الحاوية الواحدة*

1.8 بيتابايت  (حاوية ذات وحدة واحدة)

3.8 بيتابايت  (حاوية ذات وحدتين)

7.9 بيتابايت  (حاوية ذات 4 وحدات)

المعالج/جيل PCIe

Intel Ice Lake, Gen 4 PCIe

Intel Cascade Lake، منفذ PCIe الجيل الثالث

Intel Ice Lake, Gen 4 PCIe

الحد الأقصى لمنافذ المضيف الأمامية

16

24

48

سعات وحدة FlashCore المدعومة

4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت

حالات الاستخدام

- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- توحيد أحمال التشغيل

- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- قاعدة بيانات داخل الذاكرة

- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- قاعدة بيانات داخل الذاكرة

 استكشف IBM Storage FlashSystem 5300 استكشف IBM Storage FlashSystem 9500

* بافتراض تقليل البيانات بنسبة 5:1

بالإضافة إلى ذلك، تدعم جميع منتجات FlashSystem وحدات NVMe المتوافقة مع معايير الصناعة والأقراص الصلبة (HDD) التقليدية المتصلة بـ SAS
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الحواشي

أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية في خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات FCM ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى GA بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.