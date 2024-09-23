IBM Storage FlashSystem 7300 هو عبارة عن نظام فعال من حيث التكلفة يعمل على تسريع الأداء وتحديث البُنى التحتية بسلاسة. بوصفه جزءً من عائلة نظام الذاكرة الوميضية FlashSystem، يعمل 7300 بدعم من وحدات ®IBM FlashCore وتقنية NVMe. ببنائه على برنامج IBM Storage Virtualize، يوفر هذا النظام تخزينًا للمؤسسات الحديثة: بسيط وذكي وآمن—مما يوفر أداءً مذهلًا.
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ما يصل إلى 24 جهاز وميضي عالي التوفر بتقنية NVMe في درج حاوية تخزين مكون من وحدتين مع تكرار متماثل قائم على الشبكة عبر 3 مواقع لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.
تتم إدارة حلول الحاويات الذكية ذاتية التحسين بسهولة، مما يمكّن المؤسسات من التغلب على تحديات التخزين أثناء نموها.
طبقات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
ترحيل البيانات باستخدام إدارة النظام المتكاملة بالكامل، وخدمات البيانات الواعية للتطبيقات، وميزات عالية القيمة مثل تشفير AES وضغط الأجهزة المضمنة.
الاستفادة من قدرات التخزين السحابي الهجين لزيادة مرونة الأعمال.
التقنية الجديدة المدعومة من FlashCore Module 4 (FCM4) مصممة للمراقبة المستمرة للإحصائيات المجمّعة من كل عملية إدخال وإخراج باستخدام نماذج التعلم الآلي للكشف عن حالات الخلل مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة.1
عرض النطاق الترددي الأقصى (للقراءة): 50 جيجابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (للقراءة): أقل من 50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة*: 3.8 بيتابايت فعالة (حاوية بها وحدتين)جيل المعالج/PCIe: Intel Cascade Lake، الجيل الثالث PCIe
الحد الأقصى لمنافذ المضيف الأمامية: 24
قدرات وحدات FlashCore المدعومة: 4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت سعات محرك ذاكرة فئة التخزين المدعومة: 1.6 تيرابايت
حالات الاستخدام:
احصل على أفضل ما في العالمين مع مصفوفة التخزين الوميضي للمؤسسات IBM Storage FlashSystem 7300 المدعوم بالسحابة الهجينة لأحمال التشغيل متوسطة المدى. قابل للتوسع ليلائم بيئتك، سواء كان مشروعًا جديدًا أو مشروعًا قائمًا، هذا الحل الذكي ذاتي التحسين للتخزين يسهُل إدارته.
بياناتك آمنة. أعمالك محمية. شركتك جاهزة للمستقبل. IBM Storage FlashSystem 7300 هو حل التخزين الذي تحتاجه للحفاظ على استمرار أعمال شركتك دون انقطاع.
لا ينبغي أن يعاني أي عمل من مشكلات قيود التخزين. يمكن لنظام IBM Storage FlashSystem 7300 التعامل مع جميع احتياجات التخزين لديك، من أصغرها إلى أكبرها.
استخدمت Evolution Systems تقنية IBM Storage FlashSystem لزيادة الأداء ومرونة التخزين لديها لتلبية احتياجات عملائها.
بفضل الأداء العالي لـ IBM Storage FlashSystem، تستضيف Data Action حل IBM QRadar® SIEM الخاص بها. كان للنشر تأثير كبير على قدرة مركز العمليات الأمنية (SOC) على تحليل التهديدات الأمنية.
باستخدام حافظة تخزين IBM، أنشأت Micro Strategies خدمة DataVault، وهي خدمة أمنية مُدارة تساعد العملاء في التعرف بسرعة على الهجمات الإلكترونية والتعافي منها.
استثمر في تخزين البيانات الكثيف والموفر للطاقة الذي يُحدث فرقًا. تعمل أجهزة FlashSystem على الاستفادة من وحدات IBM FlashCore التي تحتوي على قدرات ضغط التخزين الحاسوبية، مما يوفر توحيد التخزين والتمايز في كفاءة الطاقة. مع تنامي بياناتك، تأكد من تقليص استهلاك الطاقة.
عرض جميع بياناتك في مكان واحد والاعتماد على تصنيف البيانات المستند إلى الذكاء الاصطناعي. مدعومًا بتقنية IBM Storage Virtualize، يجعل FlashSystem إدارة البيانات عبر جميع الأنظمة أمرًا سهلًا أثناء تحديث قدراتك التخزينية القديمة.
استعادة البيانات بسرعة وبدون انقطاع في حال وقوع هجوم إلكتروني. يستخدم IBM Storage FlashSystem كل من IBM Safeguarded Copy وIBM Cyber Vault لإنشاء نسخ معزولة من البيانات واستعادة الإنتاج بسرعة.
تحليلات تخزين أسرع، ووقت أسرع للوصول إلى المعارف. معالجة بياناتك واكتساب معارف أعمق بسرعة فائقة، سواء كان ذلك محليًا أو في السحابة، باستخدام الأدوات المبنية على تحليلات التخزين بالذاكرة الوميضية.
استكشف الميزات وحالات الاستخدام لأكثر منتجات التخزين بالذاكرة الوميضية شيوعًا.
مواصفات المنتج
IBM Storage FlashSystem 5300
IBM Storage FlashSystem 7300
IBM Storage FlashSystem 9500
الحد الأقصى لعرض النطاق الترددي (القراءة)
28.6 جيجابايت في الثانية
50 غيغابايت في الثانية
100 غيغابايت في الثانية
أوقات الاستجابة (القراءة)
أقل من 50 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
أقل من 50 ميكروثانية
السعة القصوى الفعالة داخل الحاوية الواحدة*
1.8 بيتابايت (حاوية ذات وحدة واحدة)
3.8 بيتابايت (حاوية ذات وحدتين)
7.9 بيتابايت (حاوية ذات 4 وحدات)
المعالج/جيل PCIe
Intel Ice Lake, Gen 4 PCIe
Intel Cascade Lake، منفذ PCIe الجيل الثالث
Intel Ice Lake, Gen 4 PCIe
الحد الأقصى لمنافذ المضيف الأمامية
16
24
48
سعات وحدة FlashCore المدعومة
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
4.8 و9.6 و19.2 و38.4 تيرابايت
حالات الاستخدام
- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- توحيد أحمال التشغيل
- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- قاعدة بيانات داخل الذاكرة
- SAP
- Oracle
- محاكاة افتراضية للخادم وسطح المكتب
- قاعدة بيانات الإنتاج
- الحاويات
- قاعدة بيانات داخل الذاكرة
* بافتراض تقليل البيانات بنسبة 5:1
بالإضافة إلى ذلك، تدعم جميع منتجات FlashSystem وحدات NVMe المتوافقة مع معايير الصناعة والأقراص الصلبة (HDD) التقليدية المتصلة بـ SAS
تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.
1 أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية في خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات FCM ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى GA بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.