تلبية متطلبات المحاكاة الافتراضية فائقة النطاق، والبنى التحتية السحابية الأكبر، وبيئات التخزين القائمة على الفلاش
تم تصميم مفتاح IBM® Storage Networking SAN64B-6 لتلبية متطلبات المحاكاة الافتراضية واسعة النطاق والبنى التحتية السحابية الأكبر وبيئات التخزين القائمة على الفلاش المتنامية من خلال توفير تقنية وقدرات Gen 6 Fibre Channel الرائدة في السوق.
يوفر SAN64B-6 كتلة بناء لشبكات التخزين عالية الكثافة لزيادة قابلية التوسع المصممة لدعم النمو وأعباء العمل المتزايدة وتوحيد مركز البيانات في البنى التحتية للمؤسسات الصغيرة إلى كبيرة الحجم.
اكتشف مشكلات الأداء مع ما يصل إلى 100 مليون عملية إدخال وإخراج في الثانية (IOPS)لأحمال التشغيل الصعبة عبر ارتباطات بسرعة 32 جيجابت في الثانية. استخدم مقاييس زمن الوصول المدمج وIOPS لتحديد التدهور. قبل النشر، قم بالتحقق من صحة البنية التحتية المادية وقياس أدائها وموثوقيتها.
استفد من قابلية التوسع العالية في محول فائق الكثافة بسعة 1U و64 منفذًا ووفر المزيد من دمج الأجهزة مع عدد أقل من المحولات.
يمكنك الاستفادة من سرعات المنافذ التي تبلغ 128 جيجابت في الثانية لدمج الأجهزة بشكل أكبر مع عدد أقل من البصريات والكابلات المطلوبة لتوصيل المحولات.
زيادة المرونة من خلال اكتشاف أخطاء الجهاز أو الشبكة والتعافي منها تلقائيًا. تبسيط استكشاف الأخطاء وإصلاحها من خلال الرؤية التاريخية والمتوفرة في الوقت الفعلي في لوحة معلومات واحدة.
يجمع بين اتصالات WAN متعددة في وصلة واحدة منطقية ذات نطاق ترددي عالٍ، مما يوفر موازنة تحميل نشطة ومرونة في الشبكة للحماية من أعطال وصلات WAN.
جزء من كابلات التمديد، يوفر استعادة البيانات المفقودة أثناء الانتقال عند انقطاع الاتصال. من وجهة نظر تطبيقات التخزين، لم يحدث شيء على الإطلاق لأن جميع البيانات يتم تسليمها وتسليمها بالترتيب.
يتم تعيين المقاييس للدوائر ووضعها في مجموعة تجاوز الفشل. إذا تعطلت جميع دوائر المقاييس الأدنى ضمن مجموعة تجاوز الفشل، فإن دوائر المقاييس الأعلى ستحل محلها. لن يعرف تطبيق التخزين أن عملية تجاوز الفشل/إعادة الفشل قد حدثت.
احصل على رؤى متعمقة حول الأداء والتوافر عبر البنى الأساسية المادية والافتراضية، لتحديد المشكلات بسرعة وفهم اتجاهات الأداء والسلامة والاستخدام الرئيسية. سيسمح ذلك للمسؤولين بتحسين الأداء وحماية الاستقرار التشغيلي.
المواصفات
تفاصيل المواصفات
رقم المنتج
مكونات قابلة للتبديل السريع
وحدات SFP صغيرة الحجم قابلة للتوصيل
الضمان
سنة واحدة؛ وحدة قابلة للاستبدال من قبل العميل (CRU)؛ والاستجابة في الموقع في يوم العمل التالي؛ تتوفر ترقيات خدمة الضمان
ميزات اختيارية
يرجى الرجوع إلى دليل منتج IBM Storage Networking SAN128B-6 Redbooks لمراجعة معظم الميزات الاختيارية الحالية.
الحجم
العرض: 44.0 سم (17.32 بوصة)؛ العمق: 35.56 سم (14 بوصة)؛ الارتفاع: 4.39 سم (1.73 بوصة)
وزن النظام
7.73 كجم (17 رطلًا) مع مصدرين للطاقة، بدون أجهزة إرسال واستقبال.
منصة للتخزين الإلكتروني من فئة المؤسسات بنظام الذاكرة الوميضية وبتقنية NVMe فقط لأحمال التشغيل التي تتطلب الكثير من الأداء والسعة.
يتميز بالأداء القوي وسعة موسّعة للتخزين بالذاكرة الوميضية فقط واتصال واسع النطاق من دون المساس بالمرونة.
تبسيط العمليات باستخدام حلول تخزين أسرع وأذكى مدعومة بالسحابة الهجينة وأيسر تكلفة عند تشغيل التطبيقات كثيرة المتطلبات وأعباء العمل الصعبة.
استكشف كل حلول شبكات التخزين (SAN)
اقرأ دليل المنتج أو اتصل بنا لمعرفة كيفية دمج الأصول في شبكات SAN أقل وأكبر وأكثر قابلية للإدارة لمواكبة نمو البيانات.