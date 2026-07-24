قامت Norsk helsenett SF بتحديث أحكام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الخاصة بها باستخدام IBM FlashSystem، مما أدى إلى تعزيز الكفاءة والاستدامة والأداء
تعتمد الرعاية الصحية اليوم على البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT). التقنيات الحالية مثل السجلات الإلكترونية تدعم خدمات جديدة—من الطب عن بعد (telemedicine) إلى بوابات المرضى للخدمة الذاتية—ويجب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) مواكبة ذلك.
على مدى ما يقرب من 20 عاماً، كُلفت Norsk helsenett SF (NHN) بتوفير البنية التحتية القوية والآمنة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تدعم التفاعل الإلكتروني بين العديد من المشاركين في قطاع الصحة والرعاية النرويجي. تعتبر NHN أيضاً مسؤولة عن تشغيل HelseCERT، وهو المركز القطاعي لأمن المعلومات. يُعَد نظام الرعاية الصحية في النرويج من أفضل الأنظمة في العالم، ويجب أن تكون هذه البنية التحتية على مستوى المهمة.
في عام 2022، قررت شركة NHN أنها بحاجة إلى استبدال بنية التخزين التحتية الحالية الخاصة بها. لم تكن المؤسسة قد شهدت أي إخفاقات كارثية، ولكن بعد سنوات من الخدمة الموثوقة، بدأت التحديات في الظهور.
على سبيل المثال، كانت وحدة تخزين HPE 3PAR 20850/20840 الموجودة لديهم قديمة ببساطة. كانت تكاليف الدعم والتوسع في ازدياد. إن مسؤولية NHN المستمرة تجاه منصة الرعاية الصحية الوطنية جعلتها بحاجة إلى التحديث والانتقال إلى منصة تخزين جديدة وأكثر حداثة، قادرة على التعامل مع احتياجات اليوم ودعم القدرات المستقبلية التي لم يتم نشرها بعد.
نظرا لأن خدمات الرعاية الصحية الوطنية الحيوية تعمل على هذه الأنظمة، كانت NHN لديها متطلبات عالية للمتانة والأمان والأداء. على سبيل المثال، تحتاج بوابات المرضى إلى وقت تشغيل مستمر حتى يتمكن المرضى من حجز المواعيد، والحصول على تحديثات حول الوصفات الطبية، ورؤية نتائج الفحوصات، والمزيد. تعد الرعاية الصحية مهمة تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار العام، وتأخذ NHN مسؤوليتها تجاه ذلك على محمل الجد.
بسبب المتطلبات التقنية والأدائية والتنظيمية الصارمة، احتوى طلب تقديم العروض (RFP) الخاص بنظام التخزين الجديد لشركة NHN على أكثر من 100 متطلب، بما في ذلك:
لتلبية هذه المتطلبات، قامت NHN بتثبيت جهاز واحد من نوع IBM FlashSystem® 9500 في أربعة مراكز بيانات مختلفة: اثنان في أوسلو واثنان في تروندهايم.
أحد الأسباب المهمة وراء اختيار NHN لشركة IBM هو الكفاءة المحلية. لقد وضع مهندسو الدعم المحليون والمهندسون، إلى جانب أفضل خدمات الدعم، شركة IBM في قمة القائمة وساهموا في تحسين عملية الانتقال. على سبيل المثال، قدمت IBM® Expert Labs إجراءً مكتوباً لنقل البيانات إلى وحدة التخزين الجديدة، كما ساعدت في المراحل الأولى من عملية نقل التطبيقات والبيانات. ومع ذلك، بشكل عام، ذكرت NHN أن العملية كانت سهلة وسارت بشكل أسرع من المتوقع بفضل سرعة التخزين الجديدة.
بعد تطبيق الحل الجديد، أصبح بإمكان NHN الاستفادة من الميزات الفريدة التي توفرها وحدات IBM FlashCore Module (FCM)، مثل التشفير الدائم للمساعدة في تأمين البيانات، وتقنية الضغط التي تتيح تخزين كمية أكبر من البيانات على نفس الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، ستساعد ميزة IBM Safeguarded Copy في ضمان أن البيانات لا يمكن المساس بها بعد إجراء نسخة منها.
مع وجود حل تخزين قوي وسريع الاستجابة، أصبحت NHN في وضع جيد لدعم احتياجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال الرعاية الصحية، سواء الحالية أو المستقبلية. يمكن إضافة سعة إضافية بسهولة إذا لزم الأمر، ومع تضمين جميع التراخيص منذ البداية، فإن الحل قابل للتوسع بشكل كبير.
بعد عملية نقل سلسة استغرقت 4 أسابيع، شهدت NHN تحسينات ملموسة وكبيرة بفضل وحدة تخزين IBM FlashSystem الجديدة.
بالإضافة إلى تقليل استهلاكها للطاقة بشكل ملحوظ، تمكنت NHN من استباق متطلبات الاستدامة من خلال اختيار نظام IBM FlashSystem، الذي يمكن إعادة تدوير 97% من مكوناته بعد انتهاء عمره الافتراضي. لا توجد حاليًا أي لوائح تنظم إعادة تدوير هذا النوع من النفايات، ولكن بمساعدة IBM تمكنت NHN من وضع المعيار الذي يطمح الآخرون للوصول إليه، وضمان استعدادها التام للامتثال لأي متطلبات أو توقعات مستقبلية.
خلاصة القول هي أن شركة NHN قامت بتثبيت أساس تخزين جديد والتحول إليه، مما أدى إلى تحسين شامل في جميع المجالات. مع انخفاض التكاليف وتقليل المساحة المطلوبة لمركز البيانات، لا تزال شركة NHN قادرة على تقديم أداء أفضل وتوفير مستويات أعلى من التكرارية لبنيتها التحتية الحيوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT).
NHN تأسست في عام 2004 لتوفير التصميم والعمليات لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) الضرورية لدعم خدمات الرعاية الصحية في النرويج. وبناءً على ذلك، فهي توفر الإدارة والتشغيل الموقعي لمرافق الحاسوب ومعالجة البيانات على أساس التعاقد أو الرسوم، مع تطوير وتشغيل بنية تحتية وطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) تتسم بالأمن والقوة والملاءمة.
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أُنتج في الولايات المتحدة الأمريكية، ديسمبر 2023
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