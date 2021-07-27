ما المقصود بالتخزين بالذاكرة الوميضية؟

التخزين بالذاكرة الوميضية عبارة عن تقنية تخزين ذات حالة ثابتة تستخدم شرائح الذاكرة الوميضية لكتابة وتخزين البيانات، والمعروفة باسم عمليات الإدخال/الإخراج لكل ثانية (IOPS).
لا ينبغي الخلط بين هذا النوع من أنواع التخزين وبين ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) أو الذاكرة قصيرة المدى، حيث تتراوح حلول التخزين بالذاكرة الوميضية من محركات أقراص USB إلى المصفوفات على مستوى المؤسسات. يمكن لأجهزة التخزين بالذاكرة الوميضية تحقيق أوقات استجابة عالية السرعة (زمن الانتقال بالميكروثانية)، مقارنة بمحركات الأقراص الصلبة ذات العناصر المتحركة أو فلاشات الذاكرة. حيث يستخدم ذاكرة غير متطايرة، مما يعني عدم فقدان البيانات عند إيقاف تشغيل الطاقة. كما يستخدم محرك أقراص ذو حالة صلبة عالي التوفر، وطاقة ومساحة مادية أقل مقارنة بالتخزين باستخدام القرص الميكانيكي.
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تجمع مصفوفة التخزين بين محركات أقراص متعددة لتمكين تخزين البيانات المستندة إلى الكتلة. وتقوم بفصل التخزين عن اتصالات الشبكة ووظائف الاتصال لتوفير سعة أكبر من مجموعة من خوادم الملفات. باستخدام مصفوفة التخزين، يمكن لخوادم متعددة عبر المؤسسة الوصول بكفاءة إلى نفس البيانات. تُعرف أيضًا باسم مصفوفة الأقراص أو مصفوفة التخزين بالأقراص.
باستخدام محرك محرك أقراص وميضي يعتمد على محرك الأقراص ذو الحالة الثابتة (SSD) يمكنك تخزين البيانات باستخدام ذاكرة وميضية. يتمتع محرك الأقراص ذو الحالة الثابتة (SSD) بمزايا تتفوق على محرك الأقراص الصلبة (HDD). تتميز الأقراص الصلبة بزمن انتقال متأصل، ناجم عن العناصر الميكانيكية. لا يحتوي نظام الحالة الثابتة على أجزاء متحركة وبالتالي يتطلب زمن انتقال أقل، وبالتالي تدعو الحاجة إلى عدد أقل من محركات الأقراص ذات الحالة الثابتة (SSD). نظرًا لأن معظم محركات أقراص SSD الحديثة تعتمد على الذاكرة الوميضية، فإن سعة التخزين بالذاكرة الوميضية مرادفة لنظام الحالة الثابتة.
تستخدم مصفوفة الذاكرة الوميضية فقط الذاكرة الوميضية فقط للتخزين. تم تصميم هذه البنى الحديثة لتحقيق أقصى قدر من الأداء وسعة التخزين، دون قيود الوظائف الموروثة لشبكة منطقة التخزين (SAN) لمحرك الأقراص ذي الحالة الثابتة (SSD). وتتميز بزمن انتقال قصير جدًا ومعدل توفّر مرتفع. وتعد مناسبة بشكل مثالي لبيئات السحابة المتعددة وبروتوكولات التخزين مثل NVMe.
الذاكرة السريعة غير المتطايرة (NVMe) هي واجهة تُستخدم للوصول إلى التخزين بالذاكرة الوميضية عبر ناقل عنصر طرفي سريع (PCIe). وتتيح NVMe إمكانية تنفيذ آلاف الطلبات المتوازية على اتصال واحد. وتقضي على الوقت بين التطبيقات والتخزين وتحسن الأداء بشكل كبير.
يستخدم التخزين بالذاكرة الوميضية الهجين مزيجًا من محركات أقراص SSD ومحركات الأقراص الصلبة، مما يوفر بنية تحتية متوازنة لمجموعة من أحمال التشغيل. تعد محركات الأقراص الصلبة وسيلة تقنية غير مكلفة ومناسبة تمامًا للملفات الكبيرة وعمليات النسخ الاحتياطي. عندما تكون هناك حاجة إلى إنتاجية عالية وزمن انتقال قصير، يمكن نقل البيانات إلى محركات أقراص SSD ومصفوفات الذاكرة الوميضية.
تستخدم محركات الأقراص الصلبة أجهزة كهروميكانيكية لتخزين المعلومات الرقمية. وهي منخفضة التكلفة ومثالية للتخزين طويل الأمد والملفات الكبيرة. تكون محركات الأقراص الصلبة عرضة للتلف المادي بمرور الوقت وتواجه مشكلات في زمن الانتقال بسبب العناصر المتحركة. يمكن استخدام الوسائط الوميضية لتعزيز هذا النوع من التخزين، مما يتيح للتطبيقات العمل بشكل أسرع وتوسيع نطاقها بشكل أكبر.
تلعب تقنية الذاكرة الوميضية وتقنية التخزين بالذاكرة الوميضية دورًا مهمًا في تحديث البنية التحتية، وقد ساعدت في تحويل اقتصاديات تخزين البيانات. عند تطبيقها على وحدات التخزين الجديدة أو الحالية، فإنها تزيد من السعة القابلة للاستخدام إلى جانب تحسين أداء التطبيقات بشكل ملحوظ. وفيما يلي أمثلة لكيفية قدرة أنظمة الذاكرة الوميضية على تلبية مجموعة من المتطلبات.
لدعم التطبيقات عالية الأداء، تحتاج المؤسسات إلى تسليم البيانات بسرعة وكفاءة. توفر أنظمة التخزين بالذاكرة الوميضية فقط موثوقية آمنة للمهام الحساسة ذات زمن انتقال قصير جدًا لتلبية متطلبات الأعمال الحديثة.
تعتمد IBM على سمعتها العالمية في التميز من خلال البنية التحتية القوية والمركزية لتكنولوجيا المعلومات.
تقوم الشركة الرائدة في مجال تصنيع العدادات الذكية في الهند، بتحديث البنية التحتية للتخزين الخاصة بها باستخدام تقنية IBM Storage FlashSystem، لتحسين أوقات الاستجابة لأحمال التشغيل على مستوى المؤسسة.
تبحث المؤسسات عن حلول تخزين للاستفادة بشكل أكبر من أصول بياناتها، مع التحكم في التكاليف أيضًا. يمكن للأنظمة الهجينة المتوفرة بشكل كبير أن تعمل على تنشيط بيانات مراكز البيانات وتحقيق أقصى استفادة من كل من التقنيات القديمة والحديثة.
نشر IBM FlashSystem 5200 لدعم استمرارية الأعمال وتسريع تطوير برنامج OSEM الخاص بها.
الذاكرة الوميضية هي نوع من أنواع ذاكرة البوابة العائمة، تم اختراعه في عام 1984 بواسطة Fujio Masuoka في شركة توشيبا. في عام 1986، طرحت شركة توشيبا أول شريحة ذاكرة وميضية NAND، وأصدرت شركة Intel شريحة NOR. قدمت الذاكرة الوميضية أداءً مذهلاً وسرعان ما أحدثت ثورة في عالم تخزين البيانات، مما أدى إلى تحسين الأقراص الدوارة وبطاقات الذاكرة. مع تزايد استخدام البيانات وأصبحت الأجهزة أخف وزنًا وأصغر حجمًا، أثبتت أنظمة الذاكرة الوميضية أنها أسرع طريقة لتخزين المعلومات الرقمية وكتابتها وإعادة برمجتها ونقلها.
في عام 2000، تم تطوير محرك أقراص الذاكرة الوميضية USB (المعروف أيضًا باسم محرك أقراص الإبهام) لتخزين ونقل الملفات. كان الجهاز المحمول صغير الحجم، وذا سعة أكبر بكثير من الأنظمة السابقة. في عام 2005، أصدرت شركة Apple أول أجهزة iPod التي تعتمد على الذاكرة الوميضية. واليوم، أصبحت الذاكرة الوميضية موجودة في كل شيء بدءاً من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة والكاميرات الرقمية وحتى المركبات. بالنسبة إلى المؤسسات الكبيرة، جعلت سرعة وكثافة الذاكرة الوميضية منها تقنية التخزين المفضلة، وقد حلت محل الأقراص الصلبة إلى حد كبير باعتبارها وسيلة التخزين الأساسية في مراكز البيانات.
تحدث الاتجاهات والتطورات في المجالات التالية:
توفر محركات أقراص SSD والذاكرة الوميضية إنتاجية أعلى من محركات الأقراص الصلبة (HDD)، إلا أنها يمكن أن تكون أكثر تكلفة. تتبنى العديد من المنظمات نهجًا هجينًا، حيث تمزج بين سرعة الذاكرة الوميضية وسعة التخزين التي تتميز بها محركات الأقراص الصلبة. تتيح البنية التحتية المتوازنة للشركات إمكانية تطبيق التقنيات المناسبة لتلبية احتياجات التخزين المختلفة، ويوفر التخزين الهجين طريقة اقتصادية للانتقال من محركات الأقراص الصلبة التقليدية دون الانتقال بالكامل إلى الذاكرة الوميضية.
يُعد كلاً من SCSI التسلسلي المرفق (SAS) والمرفقات التقنية المتقدمة التسلسلية (SATA) عبارة عن واجهات تخزين بالذاكرة الوميضية تستخدم لنقل البيانات من وإلى محركات الأقراص الصلبة. يمكنها تمديد عمر أنظمة التخزين القديمة، كما تُستخدم أيضًا في محركات أقراص SSD لدعم التطبيقات التي تتطلب إدخالًا/إخراجًا (I/O) سريعًا. تم تصميم SAS وSATA استنادًا إلى آليات HDD، ولديهما بعض القيود من الأنظمة الموروثة السابقة. انتقلت العديد من المنظمات من هذه الواجهات إلى NVME.
يتيح NVME over fabric نقل البيانات بين الكمبيوتر المضيف ومحرك SSD عبر شبكة مثل Ethernet أو قناة ألياف أو الإنترنت. تشتمل ميزات الاتصال عبر الألياف على إمكانية الوصول المشترك والسعة الأكبر والحماية المحسّنة للبيانات . كما أن استخدام الألياف يقضي على نقاط الفشل الفردية ويبسط الإدارة.
يمكنك استخدام مصفوفة الذاكرة الوميضية فقط لتحسين بيئات السحابة المتعددة وتلبية متطلبات التطبيقات عالية الأداء.
يمكنك خفض إجمالي تكلفة الملكية لديك باستخدام أفضل مزيج من محركات الأقراص الوميضية والتقليدية الدوّارة.
يمكنك تحسين وتأمين وتبسيط إدارة البيانات وسرعات الكتابة باستخدام التخزين الافتراضي.
يمكنك العثور على إجابات عن الأسئلة الشائعة حول التخزين بالذاكرة الوميضية.
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