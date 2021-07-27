ما المقصود بالتخزين بالذاكرة الوميضية؟

في عام 2000، تم تطوير محرك أقراص الذاكرة الوميضية USB (المعروف أيضًا باسم محرك أقراص الإبهام) لتخزين ونقل الملفات. كان الجهاز المحمول صغير الحجم، وذا سعة أكبر بكثير من الأنظمة السابقة. في عام 2005، أصدرت شركة Apple أول أجهزة iPod التي تعتمد على الذاكرة الوميضية. واليوم، أصبحت الذاكرة الوميضية موجودة في كل شيء بدءاً من الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة والكاميرات الرقمية وحتى المركبات. بالنسبة إلى المؤسسات الكبيرة، جعلت سرعة وكثافة الذاكرة الوميضية منها تقنية التخزين المفضلة، وقد حلت محل الأقراص الصلبة إلى حد كبير باعتبارها وسيلة التخزين الأساسية في مراكز البيانات.