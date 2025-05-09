ما المقصود بأعباء عمل الذكاء الاصطناعي؟

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تُعَد أعباء عمل الذكاء الاصطناعي مجموعة من العمليات الحاسوبية الفردية، والتطبيقات، والموارد الحوسبية في الوقت الفعلي، وتُستخدم في تنفيذ المهام الخاصة بأنظمة الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتعلم العميق.
بشكل أكثر تحديدًا، تشير عبارة "أعباء عمل الذكاء الاصطناعي" إلى المهام كثيفة الموارد التي تتطلب كميات هائلة من معالجة البيانات والمتعلقة بتطوير وتدريب ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي.
خلف الكواليس، تُمكِّن أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الفردية تطبيقات الذكاء الاصطناعي من محاكاة خصائص بشرية مثل الفهم، واتخاذ القرار، وحل المشكلات، والإبداع، والاستقلالية، وهي خصائص ترتبط بكيفية تعلُّم البشر وتفكيرهم واستنتاجهم.
في مجال تكنولوجيا المعلومات، تطوَّر مصطلح عبء العمل ليحمل دلالات مختلفة حسب السياق. بشكل عام، تُشير أعباء العمل إلى إجمالي طلب النظام ومقدار الوقت والموارد اللازمة لتحقيق نتيجة محددة مرغوبة. يمكن أن تتراوح أعباء العمل بين مهام بسيطة نسبيًا مثل عملية حسابية واحدة أو تطبيق مستقل، إلى عمليات معقدة مثل معالجة تحليلات البيانات واسعة النطاق، أو خدمات السحابة الهجينة والسحابة العامة، أو تشغيل مجموعة من التطبيقات ومهام سير العمل المترابطة.
باعتبارها فرعًا فرعيًا، ترتبط أعباء عمل الذكاء الاصطناعي بمهام تتعلق بتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، والنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) مثل ChatGPT، ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP)، وتشغيل خوارزميات الذكاء الاصطناعي. تتميز أعباء عمل الذكاء الاصطناعي عن معظم أنواع أعباء العمل الأخرى بمستوياتها العالية من التعقيد وأنواع البيانات التي تتم معالجتها. وبالمقارنة مع الأنواع الأخرى من أعباء العمل، تعالج أعباء عمل الذكاء الاصطناعي عادةً البيانات غير المنظمة مثل الصور والنصوص.
بشكل عام، يمكن تقسيم أعباء عمل الذكاء الاصطناعي إلى فئتين رئيسيتين: تدريب النماذج واستنتاج النماذج، وهما الأكثر شمولًا.
يتم استخدام أعباء عمل تدريب النماذج لتدريب أطر عمل الذكاء الاصطناعي على كيفية التعرُّف على الأنماط بهدف تقديم تنبؤات دقيقة.
تتكوَّن أعباء عمل استدلال النماذج من مهام (إلى جانب القدرة الحاسوبية المرتبطة بها) تُمكِّن نماذج الذكاء الاصطناعي من تفسير البيانات والطلبات الجديدة والاستجابة لها.
وفيما يلي بعض الأنواع الإضافية الأكثر دقة من أعباء عمل الذكاء الاصطناعي:
تتضمن هذه الأنواع من أعباء العمل تجهيز البيانات إما للتحليل المتعمق أو لأغراض تدريب النماذج. باعتبارها خطوة أساسية في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، تضمن أعباء عمل المعالجة أن تكون بيانات التدريب متوافقة مع معايير الجودة والتنسيق المحددة مسبقًا. تتضمن أعباء عمل معالجة البيانات مهامًا مثل استخراج البيانات وتجميعها من مصادر مختلفة في تنسيق موحَّد، ثم تحميلها إلى نظام تخزين ليتمكَّن نموذج الذكاء الاصطناعي من الوصول إليها بسهولة. قد تتضمن هذه الأنواع من العمليات أيضًا مهامًا أكثر تقدمًا مثل استخراج السمات، حيث يتم تحديد نقاط بيانات أو خصائص معينة باعتبارها مدخلات مطلوبة من مجموعات بيانات أقل تنظيمًا.
ترتبط أعباء عمل التعلم الآلي (ML) بشكل مباشر بتطوير وتدريب ونشر خوارزميات التعلم الآلي المُستخدَمة في التعلم وإجراء التنبؤات. تعالج أعباء عمل التعلم الآلي مجموعات بيانات كبيرة، وتُعدِّل مَعلمات النموذج تدريجيًا بهدف تحسين الدقة. تُعَد نماذج التعلم الآلي ذات قيمة كبيرة في مهام الاستدلال، مثل التنبؤ بالأحداث المستقبلية استنادًا إلى الأنماط التاريخية. يمكن أن تكون هذه الأنواع من أعباء العمل شديدة الاستهلاك للموارد خلال مرحلة التدريب، ما يستدعي استخدام معالجات متخصصة مثل وحدات معالجة الرسومات (GPUs) ووحدات معالجة التنسورات (TPUs) لتسريع العمليات من خلال الحوسبة المتوازية.
تُستخدَم أعباء عمل التعلم العميق (DL) لتدريب ونشر الشبكات العصبية التي تُحاكي طريقة تفكير الدماغ البشري وتعلُّمه وحلّه للمشكلات. باعتبارها فرعًا من التعلم الآلي، تتميز أنظمة التعلم العميق بعمق أكبر، حيث تتضمن طبقات متعددة من الخلايا العصبية الاصطناعية (أو العُقد) التي تستخدم تسلسلات بيانات أكثر تعقيدًا لإجراء الترابطات والتجريدات. تُعَد نماذج التعلم العميق مفيدة بشكل خاص في مهام تمييز الصور وتمييز الصوت، لكن هذه الأنواع من أعباء العمل قد تكون أكثر تطلبًا من أعباء التعلم الآلي، إذ تحتاج إلى مسرِّعات ذكاء اصطناعي قوية مثل تلك المستخدمة في الحوسبة عالية الأداء (HPC).
تساعد مهام معالجة اللغة الطبيعية (NLP) البشر على التفاعل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي من خلال المطالبات الحوارية. وتساعد هذه الأنواع من أعباء العمل نماذج الذكاء الاصطناعي على فهم اللغة الطبيعية وتفسيرها ومن ثمَّ توليد استجابات يسهُل على البشر فهمها أيضًا. تشمل المهام المرتبطة بمعالجة اللغة الطبيعية تحليل المشاعر، وترجمة اللغة، والتعرُّف على الكلام. تحتاج أنظمة معالجة اللغة الطبيعية إلى القدرة على تحليل كميات كبيرة من بيانات النصوص والصوت لفهم السياق والقواعد والمعاني. تستطيع وحدات المعالجة المركزية (CPUs) الحديثة تشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي لمعالجة اللغة الطبيعية، إلا أن النماذج اللغوية الأكثر تعقيدًا قد تُرهق المعالجات التقليدية وتتطلب موارد حسابية أعلى.
تُستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنتاج محتوى جديد (مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو) استنادًا إلى مجموعات كبيرة من بيانات التدريب ومطالبات المستخدم. تعالج أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي أوامر المستخدم وتُجري استدلالات لإنتاج مخرجات مترابطة. تستخدم النماذج اللغوية الكبيرة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي لتنفيذ مهام مثل توقُّع أفضل كلمة تالية في الجملة. تستخدم نماذج النشر، المُستخدمة في توليد الصور والفيديوهات، هذا النوع من أعباء العمل لتنقية الضوضاء العشوائية تدريجيًا وتحويلها إلى صور مترابطة وملائمة للسياق، تمامًا كالنحات الذي ينحت كتلة من الرخام.
تُتيح أعباء عمل رؤية الكمبيوتر للأجهزة استخدام مستشعرات مثل الكاميرات وLiDAR لتحليل البيانات البصرية، والتعرُّف على الأجسام والتفاعل معها في الوقت الفعلي. تُعَد هذه الأنواع من المهام ضرورية لتطبيقات مثل المركبات ذاتية القيادة أو أنظمة المراقبة المؤتمتة. وتتضمن أعباء عمل رؤية الكمبيوتر مهامًا مثل تصنيف الصور، واكتشاف الأجسام، والتعرُّف على الوجوه.
تُعد أعباء عمل الذكاء الاصطناعي مفيدة لكل نوع من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. أدَّت الإنجازات الحديثة في التكنولوجيا إلى دخول الذكاء الاصطناعي إلى عصر جديد من الاستخدام العملي، بتطبيقات تمتد عبر صناعات متعددة، من الأتمتة إلى السيارات، ومن الرعاية الصحية إلى التصنيع الثقيل. يتم يوميًا اختبار تطبيقات جديدة للذكاء الاصطناعي وتحسين التطبيقات السابقة، ما يفتح المجال لتحسين كبير في مجموعة واسعة من الخدمات والعمليات.
تستخدم الشركات بشكل متزايد روبوتات المحادثة والمساعدين الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي لتحسين التعامل مع استفسارات العملاء، وطلبات الدعم، وحتى المبيعات. وتستخدم هذه الأدوات تقنيات معالجة اللغة الطبيعية والذكاء الاصطناعي التوليدي لفهم أسئلة العملاء والرد عليها، سواء من خلال تقديم إجابات فورية أو تصعيد الاستفسارات المعقدة إلى وكلاء مباشرين. ونظرًا لقدرة الذكاء الاصطناعي على تنفيذ المهام البسيطة مثل الرد على الأسئلة المتكررة وتوفير دعم متواصل، يستطيع الوكلاء البشريون التركيز على المهام الأعلى مستوى، ما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل إجمالي.
سرعان ما أصبح الذكاء الاصطناعي وسيلة دفاع قوية للغاية في مواجهة الأساليب المتطورة باستمرار التي يستخدمها المحتالون والمخادعون. يمكن لخوارزميات التعلم الآلي والتعلم العميق تحليل أنماط المعاملات المعقدة والإبلاغ عن السلوك المشبوه من خلال كشف حالات الخلل. في حين أن خبراء الكشف عن الغش من البشر يملكون قدرة محدودة على المعالجة، يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليل كمٍّ هائل من البيانات في كل ثانية، ما يجعله أداة لا تُقدَّر بثمن لقطاعات مثل القطاع المصرفي.
يستخدم تجار التجزئة والبنوك والشركات التي تتعامل مباشرةً مع العملاء الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب تسوُّق وترفيه أكثر تخصيصًا بهدف رفع مستوى رضا العملاء وتقليل معدل فقدانهم. يمكن لخوارزميات الذكاء الاصطناعي استخدام معلومات العملاء، مثل الاهتمامات الشخصية وسجل المشتريات السابق، لتخصيص توصيات المنتجات والخدمات بما يتوافق مع تفضيلات كل عميل.
قد يشكِّل توظيف وإدارة قوى عاملة مؤهلة عبئًا كبيرًا على أي قطاع. تساعد منصات التوظيف المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية التوظيف من خلال فحص السير الذاتية ومطابقة المرشحين الجيدين مع الوظائف الشاغرة، وحتى إجراء المقابلات الأولية باستخدام تحليل الفيديو. يمكن أن تساعد مثل هذه الأدوات على تمكين متخصصي الموارد البشرية من تقليل الوقت الذي يقضونه في المهام الإدارية البسيطة والتركيز بشكل أكبر على المتقدمين الواعدين للوظائف. من خلال فرز الكميات الكبيرة من التعيينات المحتملة، يساعد الذكاء الاصطناعي على تقليل الوقت اللازم للتوظيف وتقليل أوقات الاستجابة، مما يحسن تجربة المتقدمين للوظائف، سواء حصلوا على الوظيفة أم لا.
تُظهر أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تستطيع إنتاج مخرجات تفصيلية استنادًا إلى مدخلات حوارية، قيمة فريدة للمبرمجين والمطورين. من خلال قدرتها على توليد تعليمات برمجية قابلة للتنفيذ، تُسهم أدوات الذكاء الاصطناعي المؤتمتة مثل هذه في تبسيط المهام التكرارية المرتبطة بكتابة التعليمات البرمجية، وتساعد على تطوير التطبيقات، وتُسهم في تسريع مبادرات ترحيل التطبيقات وتحديثها. ورغم أنها لا تُعَد بديلًا للمبرمجين الموهوبين، إلا أن أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد على تقليل الأخطاء وضمان اتساق التعليمات البرمجية.
عند دمجها مع أدوات قوية مثل المحاكاة الافتراضية، يمكن لنماذج التعلم الآلي تحليل البيانات المجمعة من أجهزة الاستشعار، والأجهزة المزودة بقدرات إنترنت الأشياء، والتكنولوجيا التشغيلية (OT)، لتوليد توقعات موثوق بها لصيانة المعدات اللازمة والوقاية من الأعطال. يمكن أن تقلل الصيانة التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي فترة التعطُّل المكلِّفة وتساعد الشركات على حماية أرباحها.
تُعَد إدارة عبء العمل على اختلاف أنواعه عنصرًا أساسيًا في أي قسم لتكنولوجيا المعلومات بحجم كبير. ويمكن أن تؤدي التكوينات غير الصحيحة إلى إعاقة أداء النظام بشكل مباشر، ما يؤدي إلى زيادة التكاليف، وانخفاض الاستقرار، وتقديم تجارب مستخدم سلبية. يسعى مزوّدو حلول الذكاء الاصطناعي مثل IBM وMicrosoft Azure وNvidia وAmazon Web Services (AWS) باستمرار إلى إيجاد طرق فعَّالة من حيث التكلفة لتحسين الأداء، وذلك من خلال تقليل الضغط على سعة النطاق الترددي في المسارات الرئيسية وتعزيز الأداء العام طوال دورة حياة مختلَف أنواع أعباء العمل.
رغم تنوُّع أعباء العمل المعقدة، تُعَد أعباء عمل الذكاء الاصطناعي من بين أكثرها تطلبًا. وتتطلب هذه الأعباء حلول تخزين بيانات واسعة، سواء في البيئة المحلية أو ضمن مراكز بيانات بعيدة، بالإضافة إلى أجهزة قوية ومتخصصة.
من أبرز التحديات في تنفيذ أعباء عمل الذكاء الاصطناعي ما يلي:
عزِّز قيمة أعمالك من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في أحمال التشغيل ذات المهام الحساسة على IBM z17™.
®IBM Z هي عائلة من البنية التحتية الحديثة المدعومة بمعالج IBM Telum® الذي يشغل أنظمة تشغيل المؤسسات وبرامج IBM Z، مما يوفر دقة أكبر للذكاء الاصطناعي، وإنتاجية ومرونة أعلى.
يدمج IBM z17™ الذكاء الاصطناعي المتقدم في السحابة الهجينة، ما يعزِّز الأداء والأمان واتخاذ القرار حيث توجد البيانات الحيوية.
تعرَّف على كيفية حماية بيانات مؤسستك من التهديدات الإلكترونية وضمان التعافي السريع خلال الأحداث الحرجة.
استخدِم أُطر العمل والأدوات مفتوحة المصدر لتطبيق الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على بيانات مؤسستك الأكثر قيمة على أنظمة IBM zSystems المركزية.
تقدِّم IBM حلول بنية تحتية للذكاء الاصطناعي لتسريع الأثر عبر مؤسستك من خلال استراتيجية هجينة مصمَّمة خصيصًا.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM Consulting لبناء مؤسسة تعتمد على الرؤى لتحقيق ميزة تنافسية في الأعمال.
عزِّز أعباء عمل الذكاء الاصطناعي لديك باستخدام بنية تحتية محسَّنة للأداء والموثوقية والتكامل مع السحابة الهجينة، ومصممة لتلبية احتياجات المؤسسات الفعلية.