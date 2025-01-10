ما هي تجربة المستخدم (UX)؟

تشير تجربة المستخدم، والتي غالبًا ما يتم اختصارها إلى UX، إلى التجربة الشاملة التي يتمتع بها العميل أو المستخدم عند التفاعل مع منتج أو نظام أو خدمة. تأخذ تجربة المستخدم جميع مشاعر المستخدم حول المنتج أو الخدمة، بما في ذلك سهولة الاستخدام، وسهولة الوصول، والتصميم المرئي، ووظائف واجهة المستخدم، والتأثير العاطفي لاستخدام المنتج ثم القيام بالتقييم.

وهو مجال متعدد التخصصات يضم العديد من الأطراف المعنية، ويعتمد على مبادئ من التصميم وعلم النفس والهندسة والأعمال لخلق تجارب بديهية وممتعة للمستخدم من خلال أبحاث المستخدم وفهم احتياجاته. تم ابتكار نهج التصميم المتمحور حول المستخدم لأول مرة من قِبل Don Norman، الذي كان يعمل في ذلك الوقت في شركة Apple كزميل في Apple.1 يعرف باسم "أبو تجربة المستخدم" وهو أول من صاغ مصطلح وتعريف لتجربة المستخدم في عام 1993. وقد شارك لاحقاً في تأسيس مجموعة Nielsen Norman، وهي شركة أبحاث واستشارات في مجال تجربة المستخدم.

تهدف تجربة المستخدم (UX) إلى تلبية احتياجات وتوقعات المستخدمين من خلال ضمان أن المنتج أو الخدمة سهلة التنقل، سريعة الاستجابة، وفعالة. يتضمن ذلك فهم تفضيلات المستخدم وسلوكيات العملاء. يمكن جمع هذه التعليقات من خلال مقابلات المستخدمين والاستطلاعات واختبار قابلية استخدام تصميم الويب أو التطبيق الخاص بالشركة. الهدف بالنسبة لمحترفي تجربة المستخدم هو تحديد المشكلات التي قد تعيق تجربة المستخدم وتوجيهها بخيارات تصميم مدروسة لإنتاج منتجات أفضل. تصميم تجربة المستخدم هو تصميم تكراري، مما يعني أنه يتطور بمرور الوقت من خلال الاختبار والتعليقات والتنقيح المستمر.

هناك العديد من المراحل الرئيسية للعملية، بما في ذلك البحث وهندسة المعلومات والتخطيط الشبكي والنماذج الأولية واختبار المستخدم. لا يركز تصميم تجربة المستخدم الفعال على الجماليات فقط. كما أنه يأخذ في الاعتبار التدفق الوظيفي للتفاعلات والرضا العاطفي للمستخدم من خلال مبادئ التصميم المهمة. يمكن لتجربة المستخدم المصممة بشكل جيد أن تحسن بشكل كبير من رضا المستخدمين، والاحتفاظ بهم، وحتى نتائج الأعمال، من خلال تعزيز الثقة والمشاركة.