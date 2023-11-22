ما المقصود بتطوير المنتج؟

تطوير المنتج هو إنشاء وإطلاق المنتجات لتلبية احتياجات العملاء. تتضمن عملية تطوير المنتج مراحل مثل ابتكار الأفكار، وضع استراتيجية التسويق، وإدخال المنتج إلى السوق. ويُستخدم لتطوير المنتجات الجديدة وتحسين المنتجات القائمة.
تطوير المنتج هو مسعى تعاوني ومتعدد التخصصات. رغم أن تركيبة فريق تطوير المنتج قد تختلف حسب نوع المنتج الجاري تطويره والشركة القائمة عليه، يلعب المتخصصون من أقسام مثل تسويق المنتج، وتصميم المنتج، والهندسة أدوارًا رئيسية في عملية تطوير منتج ناجحة. بالإضافة إلى ذلك، قد يعقد مديرو المنتج فرقًا متعددة التخصصات ويؤدون أدوارًا مختلفة أخرى في عملية تطوير المنتج.1بينما قد يبدو مديرو المنتج مشابهين لمديري المشاريع، إلا أن مديرو المنتج يميلون إلى العمل على مهام أكثر استراتيجية، في حين يركز مديرو المشاريع أكثر على الجوانب اللوجستية والتكتيكية.2
ويشارك الأطراف المعنية الخارجية أيضًا في تطوير المنتج. ردود فعل العملاء بعد إطلاق المنتج وعلى مدار دورة حياة المنتج تساعد في توجيه وتأثير دورات تطوير المنتج التالية، حيث تقوم فرق تطوير المنتج بتحسين المنتج في نسخ جديدة.
يحدث الانتقال من فكرة المنتج إلى السوق خلال مراحل تطوير المنتج. ويختلف عدد المراحل الموجودة وكيفية تعريفها اعتمادا على المصدر الذي تستشيره أو القالب الذي تتبعه. في كتابهم « إدارة التسويق»، يسرد أساتذة التسويق Philip Kohler and Kevin Lane Keller ثماني مراحل من عملية تطوير المنتج الجديد، بينما تحسب الشركات المختلفة ما لا يقل عن أربعة وما يصل إلى تسعة.
خطة تطوير المنتج المعروفة بخارطة طريق المنتج توضح غالبًا بالضبط العمليات والمراحل التي سيقوم بها فريق تطوير المنتج. وتشمل المراحل الشائعة لتطوير المنتج ما يلي:
يحدث تصور طرق تحسين المنتجات الحالية أو إنشاء منتجات جديدة لتلبية احتياجات العملاء خلال مرحلة التفكير أو توليد الأفكار. ويمكن للفرق استخدام تقنيات مختلفة للتوصل إلى أفكار المنتج، مثل العصف الذهني والقصص المصورة.
غالبا ما يعتبر التفكير المرحلة الأولى من تطوير المنتج، على الرغم من أن بعض الشركات تعتبر المرحلة الأولى هي تحديد أهداف المنتج. ويمكن الإشارة إلى المراحل المبكرة من تطوير المنتج باسم "الواجهة الأمامية الضبابية" أو FFE بسبب طبيعتها غير المهيكلة عادة.
ليست كل أفكار المنتجات الجديدة التي تظهر خلال المراحل الأولى من تطوير المنتج قابلة للتطبيق. حيث يمكن أن يوفر فحص الفكرة تصديقًا مهمًا لفكرة المنتج. ويمكن للفرق إجراء أبحاث السوق لتقييم فكرة المنتج، على سبيل المثال، تحديد ما إذا كانت تلبي احتياجات السوق وتجذب العملاء المحتملين.
في هذه المرحلة، تتطور فكرة المنتج إلى مفهوم المنتج: وهو شيء يمكن للشركة تقديمه للجمهور لقياس التعليقات. يمكن أن يتخذ هذا العرض التقديمي شكل وصف تفصيلي أو نموذج أولي يوضح جدوى رؤية المنتج ولكن بوظائف أكثر محدودية.
غالبًا ما يرتبط التسويق برسائل المنتجات ووسائل التواصل الاجتماعي والحملات التسويقية الموجهة نحو الأسواق المستهدفة. لكن الاستراتيجية يمكن أن تشمل أيضًا أهداف المبيعات وحصة السوق والتسعير واستراتيجية التوزيع، من بين جوانب أخرى.3
هل سيكون المنتج قيد التطوير جيدًا للأعمال؟ يتم تحديد ذلك خلال مرحلة تحليل الأعمال، حيث تقوم الفرق بحساب توقعات المبيعات والتكاليف والأرباح.3
قد تختار الشركات طرح المنتج بطريقة محدودة في أسواق محددة قبل الانخراط في إطلاق منتج أوسع. وفي التسويق التجريبي التقليدي، تتم مقارنة نتائج المبيعات بين عدة مدن لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى عام. فما تتعلمه فرق تطوير المنتجات من ملاحظات المستخدمين أثناء التسويق الاختباري يمكن أن يؤدي إلى تعديلات في استراتيجية التسويق.4
تستلزم مرحلة التسويق الإنتاج الضخم للمنتج وإدخال المنتج النهائي إلى السوق العامة، وبمعنى آخر، إطلاق المنتج الرسمي على نطاق واسع.
نظرًا لأن كل مرحلة من مراحل دورة تطوير المنتج التقليدية قد تستغرق عدة أشهر، يتبع بعض رواد الأعمال والشركات وخصوصًا الشركات الناشئة استراتيجيات ومراحل لتطوير المنتج ضمن جدول زمني مضغوط أكثر. فهم يجرون دورات تطوير متكررة للمنتجات لإنشاء الحد الأدنى من المنتجات القابلة للتطبيق (MVPs)، وهي منتجات تحتوي فقط على الميزات الهامة. وتقدم الشركات الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) للمستخدمين، وتستلم التعليقات ثم تستخدمها في دورة تطوير المنتج التالية لتحسين الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP)5 فالحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق (MVP) هو الأساس الذي يمكن التكرار عليه لتقديم نتائج أعمال قابلة للقياس.
بالإضافة إلى عمليات تطوير المنتجات العامة، غالبا ما تستخدم منهجيات محددة في تطوير البرامج. حيث توفر هذه المنهجيات إطار العمل لسير العمل، بما في ذلك كيفية عمل الفرق والوظائف المختلفة معاً، بالإضافة إلى طريقة اتخاذ خطوات محددة وتوقيتها. وتشمل منهجيات تطوير البرمجيات التطوير المرن وعمليات التطوير والتطوير السريع للتطبيقات (RAD) وإطار العمل المُنسّق للمنهجية المرنة (SAFe) و النهج التسلسلي.
يعد جعل عملية تطوير المنتج مستدامة تحديا للعديد من الشركات. ويمكن أن يؤدي عدم وضوح الرؤية في عناصر المنتج أو عناصر التصميم التي لا تفي بالغرض أو تستهلك الكثير من الطاقة إلى إعاقة الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الامتثال البيئي وإبطاء وقت طرح المنتج في السوق.
لحسن الحظ، يمكن أن تساعد حلول البرامج المتكاملة فرق تطوير المنتجات على تحسين إمكانية التتبع عبر العمليات، بما في ذلك اختبار المفاهيم والنماذج الأولية. يمكن لمثل هذه الحلول أن تمكّن الفرق من تحسين إدارة دورة حياة المنتج وإدارة دورة حياة التطبيق )، بما في ذلك مجالات مثل إدارة المتطلبات وإدارة تصميم النظم وسير العمل. يمكن أن يتيح هذا التحسين اعتماد تصميمات مستدامة في وقت مبكر من عملية تطوير المنتج، ما يساعد الشركات على تسريع الابتكار والوقت اللازم للتسويق مع الحصول على منتجات عالية الجودة مطورة بتكاليف أقل.
كيف يمكن للشركة تحديد ما إذا كانت عملية تطوير منتجاتها ناجحة؟ في دراسة أجرتها McKinsey على أكثر من 40 شركة، قرر الباحثون أن حجم المنتج والإيرادات وتكلفة الوحدة ومؤشرات الأداء الرئيسية لوقت الوصول إلى السوق (KPIs) كانت المقاييس الأكثر استخدامًا.
وقد وجد الباحثون أن الشركات التي تعتمد على هذه المقاييس تميل إلى تحقيق أداء أفضل على المدى القصير مقارنة بالشركات التي لا تعتمد عليها. وعلى الرغم من هذه الميزة التنافسية الواضحة، أوصى الباحثون بأن تقوم الشركات المعنية بالنجاح على المدى الطويل بتقييم رضا العملاء ومعنويات الفريق والعلاقات مع الموردين والشركاء في عمليات تطوير المنتجات.6
استمع لمعرفة ما إذا كان الوكلاء الافتراضيون سيحلون محل البشر عندما يصبحون أسرع وأكثر دقة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استكشف كيفية استخدام الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي التوليدي وتحديث التطبيقات لتعزيز الابتكار والحفاظ على القدرة التنافسية.
تعرف على سبب حاجة تجار التجزئة إلى فهم المخزون المتاح من أجل تلبية طلبات العملاء.
يُمكنك إنشاء أعمال أكثر مرونةً باستخدام الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة الأصول الذكية وسلسلة التوريد.
حوّل عملياتك التجارية مع IBM باستخدام البيانات الغنية وتقنيات الذكاء الاصطناعي الفعالة لدمج عمليات التحسين.
IBM Cloud Pak for Business Automation عبارة عن مجموعة معيارية من مكونات البرامج المتكاملة لإدارة العمليات والأتمتة.
بادر بتحويل عمليات أعمالك باستخدام حلول IBM الرائدة في المجال. يمكنك تعزيز الإنتاجية والمرونة والابتكار من خلال مهام سير العمل الذكية وتقنيات الأتمتة.
1"تطوير منتج CPG الحديث يستدعي نوعا جديدا من مديري المنتجات" McKinsey، 22 أكتوبر 2020
2"مدير المشروع مقابل مدير المنتج: أوجه التشابه والاختلاف" Forbes، 8 نوفمبر 2022
3إدارة التسويق، الإصدار 14. Prentice Hall، 2012
4"اختبار التسويق: كتاب تمهيد" NM State University Business Outlook، 2016
5"لماذا تُغيّر الشركات الناشئة المُركّزة كل شيء " Harvard Business Review، مايو 2013
6"أخذ مقياس تطوير المنتج" McKinsey، 16 أكتوبر 2018