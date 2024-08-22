يتمثل أكبر اختلاف بين درجة رضا العملاء (CSAT) وصافي نقاط الترويج (NPS) ودرجة جهد العملاء (CES) في أنها تقيس جوانب مختلفة من تجارب العملاء وتستخدم مقاييس تصنيف مختلفة لمشاركة العملاء.



درجة رضا العملاء (CSAT) هو استطلاع آراء العملاء في الوقت الفعلي فيما يتعلق بمنتج أو خدمة معينة. وتتمثل محدودية مقياس درجة رضا العملاء (CSAT) في أنها لا تعطي نظرة كاملة ومستمرة على مشاعر العملاء وعلاقتهم طويلة الأجل مع المؤسسة.

في المقابل، يقيس صافي نقاط الترويج (NPS) ولاء العملاء: "ما احتمالية أن توصي (بالمؤسسة/المنتج/الخدمة) لصديق أو زميل؟" قد يساعد الغرض من هذا النوع من الاستطلاعات في إعطاء نظرة أكثر شمولية على المؤسسة أو منتجها. ويتجاوز صافي نقاط الترويج (NPS) استطلاعات درجة رضا العملاء (CSAT) ويقدم لمحة عن توقعات العملاء.

تقيس درجة جهد العملاء (CES) مدى سهولة استخدام العميل لمنتج أو خدمة ما، أو مدى سهولة إكمال مهمة داخل المؤسسة. يمكن أن تكمل درجة جهد العملاء (CES) مقياسي درجة رضا العملاء (CSAT) وصافي نقاط الترويج (NPS) من خلال التنبؤ بمعدل فقدان العملاء وعدد العملاء الراضين عن كيفية اكتمال العملية. وباستخدام جميع المقاييس الثلاثة، يمكن أن تتاح للمؤسسة مقاييس متعددة للنظر فيها عند مقارنة نفسها بالمنافسين الآخرين.

بغض النظر عن المقياس الذي تختار المؤسسة استخدامه، فإن نهج خدمة العملاء مؤثر ومهم لبناء روابط عاطفية قوية مع العميل.