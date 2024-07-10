ما المقصود بالذكاء الاصطناعي لمركز الاتصال؟

هناك العديد من الأسباب التي تدفع مراكز الاتصال إلى تبني تقنية ومنصة الذكاء الاصطناعي، منها ما يلي:

استبدال المهام اليدوية والمتكررة: كانت المؤسسات تستخدم روبوتات محادثة في خدمة العملاء والوكلاء الافتراضيين لبعض الوقت، ولكن يمكن للمؤسسات الجديدة الآن تنفيذ التقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي والتي تستخدم الذكاء الاصطناعي الحواري. يستخدم الذكاء الاصطناعي الحواري بيانات العملاء، والتعلّم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) للتعرف على الكلام البشري والنصوص، والتي بدورها يمكن أن تستخدمها للرد بلغة مماثلة.

تدعم المعالجة في الوقت الفعلي: لم يعد وكلاء مركز الاتصال بحاجة إلى التمسك بالنصوص الثابتة التي لا تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحددة للفرد. منح موظفي مركز الاتصال إمكانية الوصول إلى لوحات معلومات مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز كفاءة الوكيل ويقلل من الإجابات غير الصحيحة أو الخاطئة. وهذا يخلق فرصة للممثلين للدردشة مع العملاء بثقة أكبر، مع العلم أن لديهم أكبر قدر ممكن من المعلومات في الوقت الفعلي.

الاستفادة من جوانب أخرى من الأعمال: يمكن لأدوات ذكاء الأعمال استخدام واجهات برمجة التطبيقات لسحب بيانات خدمة العملاء لاتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن قرارات المنتج والتسويق. يمكن للذكاء الاصطناعي، وخاصةً معالجة اللغة الطبيعية، أن يأخذ نصوص المكالمات ويقوم بتحدد رؤى قابلة للتنفيذ يمكن أن تساعد فرق المنتجات والتسويق. يمكن إضافة البيانات إلى إدارة علاقات العملاء (CRM) أو قواعد بيانات ذكاء الأعمال. على سبيل المثال، قد يشير العديد من الأشخاص الذين يواجهون مشاكل في إعداد الجهاز إلى أن تعليمات المنتج غير واضحة. قد يقترح الأشخاص الذين يستمرون في الضغط على الزر الخاطئ في أحد المنتجات على فريق المنتج أن يفكروا في مراجعة التصميم.

إنشاء انتقالات سلسة متعددة القنوات: يحتاج العديد من العملاء الذين يبدؤون بأداة الخدمة الذاتية في النهاية إلى التحدث مع ممثل مباشر. وتزويد هذا الموظف بالمعلومات الصحيحة حتى لا يحتاج العملاء إلى تكرار ما يقولونه يمكن أن يكون هو الفارق بين سعادة العميل أو شعوره بالإحباط. وجدت دراسة أجرتها شركة Gartner2 أن ما يقرب من اثنين من كل ثلاثة عملاء ممن انتقلوا بسلاسة من الخدمة الذاتية إلى الخدمة المباشرة سيعودون إلى الخدمة الذاتية في المرّة القادمة.

ينشئ رحلات مخصصة للعملاء: يمكن للذكاء الاصطناعي لمركز الاتصال إنشاء عمليات سير عمل تكشف بسهولة عن المحادثات السابقة مع عميل معين واحتياجاته. تتيح هذه البيانات للذكاء الاصطناعي والوكلاء البشريين تقديم إجابات أكثر تحديدًا وفائدة للعميل.

يدعم التحليلات التنبؤية: بإمكان المؤسسات استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات السابقة للتنبؤ بالاحتمالات المستقبلية لزيادة حجم المكالمات. ويمكنه أيضًا توقع المشكلات التي يمكن أن تتطلب مزيدًا من الاهتمام بناءً على استفسارات العملاء الناشئة.