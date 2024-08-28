ما صافي نقاط الترويج (NPS)؟

في حين أنه من الصحيح أن بعض العملاء -حتى أولئك الذين يجبون منتجات الشركة وخدماتها- سيظلون عملاءً سلبيين، فالشركة التي لا تستطيع توليد الحماس لدى عملائها ستكافح من أجل الوصول إلى اقتصاديات الحجم. إن المصدر الجيد لملاحظات العملاء هو الذي يساعد الشركات على فهم ما إذا كان العملاء سعداء حقًا بمنتجات الشركة أو خدماتها أو إدارة تجربة العملاء بشكل عام.

يجب على الشركات نشر استطلاعات صافي نقاط الترويج بشكل متكرر لوضع المعايير القياسية وفهم ما إذا كانت التغييرات في تجربة العملاء تعمل على تحسين النتيجة.