ما المقصود بدرجة Apdex؟

درجة مؤشر أداء التطبيقات (Apdex) هي مقياس كمي قياسي مفتوح يقيس مدى رضا المستخدم عن وقت استجابة تطبيقات وخدمات الويب الخاصة بالمؤسسة.
يتم تشجيع المؤسسات على التقاط العديد من مقاييس الأداء المتعلقة بتطبيقات تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها حتى تتمكن من فهم الأداء بشكل أفضل واكتشاف المشكلات وتحديد طرق تحسين السلامة العامة لتلك التطبيقات. يمكن أن تساهم كل هذه المقاييس في تحسين رضا المستخدم بشكل عام. ولكن قد يكون من الصعب أحياناً تجميع المقاييس المختلفة في فهم بسيط لما إذا كان التطبيق يعمل بشكل صحيح أم لا. يمكن حل هذه المشكلة باستخدام درجة Apdex، التي تحدد مدى رضا العملاء استنادًا إلى ما إذا كان وقت استجابة التطبيق أقل أو أعلى من حد محدد.
غالبا ما تستخدم درجات Apdex كعنصر من Application Performance Management (APM)، والتي يشار إليها أحيانا باسم مراقبة أداء التطبيق.
قيمة Apdex الناتجة هي مقياس عددي لرضا المستخدم على مقياس موحد من 0 إلى 1 (0، محبط ؛ 1، راضٍ). يهدف إلى توفير فهم أكثر توازناً لرضا المستخدم عن أوقات التحميل من متوسط أرقام وقت الاستجابة، والتي يمكن أن تكون منحرفة بسبب وقت تحميل بطيء واحد (دقيقة واحدة على سبيل المثال). تتعامل درجات Apdex مع كل مثيل من زمن الاستجابة بشكل منفصل بدلاً من إنشاء درجة مجمعة واحدة.
كان Peter Sevcik، مؤسس شركة NetForecast، أول من حدد الإمكانية1(يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) لوجود معيار مفتوح بسيط وموحد لقياس جودة التطبيقات. وقاد مجموعة خبراء الصناعة، التي أنشأت المواصفات الفنية لـ Apdex. بعد فترة وجيزة، اعتمد تحالف Apdex معيار Apdex، والذي تستخدمه الآن العديد من المؤسسات.
يعد الحفاظ على درجة Apdex مؤشرًا للأداء الرئيسي (KPI) في الوقت الفعلي تقريبا للعديد من المؤسسات. فهو ينشئ إطار عمل للإبلاغ عن وقت استجابة التطبيق وقياسه وتقييمه وتقييم مدى رضا المستخدم، والهدف النهائي هو توفير تجربة مستخدم ممتازة.
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يبدأ تحديد درجة Apdex بتعيين عتبة Apdex، والتي تشير إلى زمن استجابة تعتبره المؤسسة مقبولًا. وتحديد عتبة ثابتة يُسهِّل على المؤسسة تتبُّع التغيرات عبر الزمن. ويجب على كل مؤسسة تحديد عتبة زمن الاستجابة الخاصة بها، نظرًا لعدم وجود عتبة موحَّدة تعتمدها جميع المؤسسات.
تحدِّد المؤسسات بشكل عام العتبة الخاصة بها بناءً على عدة عوامل:
صيغة Apdex هي درجة نسبة لتحديد وقت تحميل التطبيق بناءً على العتبة المحددة. تساهم جميع تجارب المستخدمين النهائيين في درجة Apdex بناءً على وقت التحميل الذي واجهوه.
يتم تصنيف تجربة المستخدم إلى واحدة من ثلاث فئات:
يتم تحديد درجة Apdex عن طريق إضافة أزمنة الاستجابة المقبولة (العدد المُرضي) إلى نصف أزمنة الاستجابة المقبولة (العدد المقبول)، ثم تقسيم الناتج على إجمالي عدد العينات.
يتراوح مقياس Apdex من 0 (الذي يعني أنه لا يوجد مستخدمون راضون) إلى 1 (الذي يعني أن جميع المستخدمين راضون). قد يعني انخفاض درجة Apdex أن المؤسسة بحاجة إلى تحسين قدرتها على حل المشكلات وتحسين الأداء من خلال ممارسات مثل إدارة أداء التطبيقات (APM) وإدارة المشكلات وهندسة موثوقية الموقع.
قد تكون درجة Apdex الضعيفة علامة على وجود مشكلات في عمليات تكنولوجيا المعلومات الحالية للمؤسسة. فيما يلي العديد من الأمثلة وحالات الاستخدام لكيفية قيام المؤسسات بتحسين درجة Apdex الخاصة بها.
تحسين التعليمات البرمجية واستعلامات قواعد البيانات: من المحتمل أن المؤسسة التي تقوم بتكوين قواعد بياناتها بشكل سيئ ولديها تعليمات برمجية غير فعَّالة يمكن أن تواجه درجات Apdex منخفضة. على سبيل المثال، قد تتطلب التعليمات البرمجية غير الجيدة موارد أكثر مما هو مطلوب من وحدة المعالجة المركزية والذاكرة، وهذا يؤدي إلى زيادة الوقت الذي يستغرقه التحميل. ويُعَد تحسين التعليمات البرمجية واستعلامات قاعدة البيانات أفضل طريقة لتحسين درجات Apdex.
تقليل الطلبات الخارجية: يمكن أن يؤدي إجراء استدعاءات واجهة برمجة التطبيقات إلى خدمات الجهات الخارجية إلى فرض ضغوط كبيرة على خدمات الويب الخاصة بك والمساهمة في حدوث زمن انتقال أطول. يجب على المؤسسة ذات الدرجات المنخفضة في Apdex التفكير في إعادة النظر في طلباتها الخارجية للتأكد من أن الطلبات ضرورية وقيّمة ولا تزيد من زمن الانتقال بشكل كبير.
استخدام شبكات Content Delivery Network (CDNs): شبكة تسليم المحتوى هي نظام من الخوادم المنتشرة جغرافيًا التي تستخدمها الشركات لتسليم المحتوى للمستخدمين بسرعة أكبر من خلال إكمال الطلبات عبر الخادم الأقرب للمستخدم. على سبيل المثال، إذا أراد مستخدم في ألمانيا الوصول إلى محتوى من صفحة ويب تحتوي على محتوى مستضاف في نيويورك، يتم تلبية طلب المستخدم من خادم الشركة في أوروبا، بدلاً من الخادم في نيويورك. ينتج عن هذا زمن انتقال أقل عن طريق تقليل المسافة التي يجب أن تقطعها البيانات.
استخدام المعالجة غير المتزامنة للمهام الثقيلة: تمكّن المعالجة غير المتزامنة من توزيع المعالجة التي يتطلبها التطبيق بين الأنظمة في بيئة الاتصال البيني. تقوم المعالجة غير المتزامنة بإلغاء تحميل المهام الثقيلة لفصل العمليات، مما يؤدي إلى تحرير الموارد حتى يتمكن المسار الرئيسي من معالجة طلبات المستخدم.
توسيع نطاق الخوادم لتلبية متطلبات حركة مرور البيانات المتزايدة: يمكن أن تؤدي الزيادات الكبيرة في حركة البيانات دون القدرة على زيادة سعة الخادم أو استخدام موازنة التحميل إلى ضعف أوقات الاستجابة. إن استخدام منصة تقوم بشكل استباقي بأتمتة تخصيص موارد الشبكة استنادًا إلى الطلب في الوقت الفعلي، مثل ®IBM® Turbonomic، يمكن أن يساعد في التخفيف من هذه المشكلة.
تجني المؤسسات التي تتعقب الأداء باستخدام درجة Apdex فوائد متعددة:
أوقات استجابة أسرع للويب: يوفر تتبع نتائج Apdex للمؤسسة فهماً أكثر دقة لأداء تطبيقاتها وخدماتها. تساعد هذه المعلومات في زيادة أوقات الاستجابة بشكل أسرع وتمكّن المؤسسة من تقديم المحتوى ذي الصلة للمستخدمين بسرعة أكبر.
المزيد من المستخدمين الراضين: من المرجح أن تكون المؤسسات التي تركز على نتائج Apdex أكثر وعيًا بتجربة المستخدم وتلبية احتياجاته. تؤدي المراقبة المستمرة لدرجات Apdex وتحسينها إلى تقليل عدد المستخدمين المحبطين وإسعاد العملاء الذين يمكن أن يصبحوا مناصرين أقوياء لمؤسستك.
الالتزام باتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs): يمكن أن تحدد اتفاقية مستوى الخدمة الخاصة بالمؤسسة المدة التي يستغرقها تحميل التطبيق. إذا كانت أوقات التحميل أعلى باستمرار مما تحدده اتفاقية مستوى الخدمة، فقد تكون المؤسسات تنتهك هذه الاتفاقية مع المستخدمين.
اتخاذ قرارات مستندة إلى البيانات: يوفر تتبُّع درجة Apdex لقادة الأعمال بيانات موثوقًا بها يمكن أن تساعدهم على اتخاذ قرارات أكثر استنارة بشأن أداء تطبيقات الويب الخاصة بهم. فهي توفر نظامًا أكثر منهجية لتتبُّع رضا العملاء بدلًا من الاعتماد على الحكايات أو المقاييس الأقل دقة.
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تعرّف على مزيد من المعلومات عن أهم مقاييس مراقبة أداء التطبيقات (APM). تعتمد تجربة العملاء الناجحة (CX) على مقاييس مراقبة أداء التطبيقات الدقيقة وفي الوقت المناسب. لا يمكنك ضبط التطبيقات أو النظام الخاص بك لتحسين تجربة العملاء (CX) إلا بعد تحديد المشكلة والفرص المتاحة لحلها.
توقَّع مشكلات الأداء وامنعها قبل أن تؤثِّر في عملك من خلال إدارة أداء التطبيقات.
تعرف على كيفية تحسين شبكات تسليم المحتوى (CDNs) لرضا العملاء من خلال تحسين أداء موقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة.
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