توفّر إمكانات إدارة موارد التطبيقات (ARM) في منصة IBM Turbonomic حلًا للتحديات التي تواجهها الشركات نتيجةً لتعقيد التطبيقات المتزايد. باستخدام الأتمتة وتحليلات الأداء في الوقت الفعلي، يمكن للفرق تحسين توزيع موارد الحوسبة والتخزين والشبكة بشكل استباقي على كل مجموعة من مجموعات البنية التحتية. تسهم هذه الإمكانات في القضاء على الحاجة إلى التدابير التكيفية وفائض التوزيع، ما يوفر الوقت والمال في النهاية.

بفضل الفهم الشامل لطلب التطبيقات ونموذج البيانات الموحد، تضمن منصة Turbonomic استمرار إجراءات توفير الموارد للتطبيقات وتعزيز الأداء. تتيح المنصة للشركات توزيع موارد تطبيقاتها الحالية والمستقبلية بثقة — سواء كانت على الخوادم المحلية، أو في بيئة سحابية، أو على الحافة — على مدار الساعة، طوال أيام السنة.