توفّر إمكانات إدارة موارد التطبيقات (ARM) في منصة IBM Turbonomic حلًا للتحديات التي تواجهها الشركات نتيجةً لتعقيد التطبيقات المتزايد. باستخدام الأتمتة وتحليلات الأداء في الوقت الفعلي، يمكن للفرق تحسين توزيع موارد الحوسبة والتخزين والشبكة بشكل استباقي على كل مجموعة من مجموعات البنية التحتية. تسهم هذه الإمكانات في القضاء على الحاجة إلى التدابير التكيفية وفائض التوزيع، ما يوفر الوقت والمال في النهاية.
بفضل الفهم الشامل لطلب التطبيقات ونموذج البيانات الموحد، تضمن منصة Turbonomic استمرار إجراءات توفير الموارد للتطبيقات وتعزيز الأداء. تتيح المنصة للشركات توزيع موارد تطبيقاتها الحالية والمستقبلية بثقة — سواء كانت على الخوادم المحلية، أو في بيئة سحابية، أو على الحافة — على مدار الساعة، طوال أيام السنة.
اكتشف كيف يمكنك تشغيل التطبيقات بسلاسة وبشكل مستمر وبتكلفة فعّالة لتحسين الأداء وتقليل التكاليف.
من خلال تحليل استخدام الموارد بشكل مستمر على كل مجموعة من المجموعات، يقوم برنامج Turbonomic بتحديد أوجه القصور ويُنشئ إجراءات لتحسين تخصيص الموارد. يساعد هذا النهج الاستباقي الفرق في توفير أنظمتها بدقة وبشكل تلقائي، ما يقلل النفقات غير الضرورية المرتبطة بالموارد غير المستخدمة أو قليلة الاستخدام.
تحديد الاختناقات والقيود المحتملة في الوقت الفعلي من خلال تحليل أداء التطبيق والموارد الأساسية التي يدعمها. ضمان توفر الموارد اللازمة من الحوسبة والتخزين والشبكة للتطبيقات لتعمل بأقصى أداء من خلال إنشاء إجراءات لتخصيص الموارد بشكل ديناميكي. تبسيط تجربة المستخدم وزيادة الإنتاجية.
تساهم الاستراتيجية الاستباقية في إدارة موارد التطبيقات، والتي تحدد وتتعامل مع المشكلات المحتملة قبل أن تؤثر على الأداء، في تحسين سير العمل من خلال تقليل الوقت الذي تقضيه الفرق في استكشاف الأخطاء وحل المشكلات بشكل فعال. كما أن إمكانات الأتمتة في برنامج Turbonomic تقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في العمليات اليدوية.
باستخدام منصة Turbonomic وقدراتها على الأتمتة، قامت SulAmérica بتحسين الأداء والكفاءة. كجزء من هذا المعيار الجديد للتحكم، قامت الفرق أيضًا بإدارة الموارد بشكل ديناميكي طوال دورة حياة التطبيق.
قامت Komatsu بتطبيق الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السحابة العامة باستخدام IBM Turbonomic، ما ساعد في تحسين استراتيجيتها السحابية العامة، وتعزيز الأداء، وتقليل الهدر، وتقليل شكاوى المستخدمين.
قامت إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل المدرجة في قائمة Fortune 500 بالانتقال بأمان من سحابة إلى أخرى وضمان أداء التطبيق باستخدام Turbonomic من IBM. استفادت J.B. Hunt من رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات واستخدام قرارات تخصيص الموارد المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقليل الهدر وضمان أداء التطبيقات.
استخدم حلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين تكاليف السحابة من منصة Turbonomic للمساعدة بصورة مستمرة في ضمان أداء التطبيقات (لكلٍ من السحابة التقليدية والسحابة الأصلية) وتحسين تكاليف البنية التحتية للسحابة.
يقوم برنامج Turbonomic تلقائيًا بتحسين مستويات موارد تطبيقاتك بينما يقوم بتعديل الحجم بشكل ديناميكي وفقًا لاحتياجات الأعمال في الوقت الفعلي. من خلال استراتيجية التحديث، تحصل على مركز بيانات أكثر كفاءة ونتائج عمل أفضل.
يعمل برنامج Turbonomic تلقائيًا على تحديد الإجراءات المناسبة لتخصيص الموارد — وتحديد الوقت المناسب لتنفيذها — للمساعدة في ضمان حصول أنظمة Kubernetes وتطبيقات المهام الحساسة على ما تحتاجه تمامًا لتحقيق أهداف مستوى الخدمة الخاصة بك.