الصفحة الرئيسية التشغيل الآلي لتكنولوجيا المعلومات Turbonomic إدارة موارد التطبيقات باستخدام IBM Turbonomic
استخدم الأتمتة وتحليلات الأداء في الوقت الفعلي لتحسين موارد التطبيقات بشكل استباقي، وتعزيز الأداء، وتوفير المال
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رسم توضيحي يمثل إدارة موارد التطبيقات باستخدام Turbonomic
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توفّر إمكانات إدارة موارد التطبيقات (ARM) في منصة IBM Turbonomic حلًا للتحديات التي تواجهها الشركات نتيجةً لتعقيد التطبيقات المتزايد. باستخدام الأتمتة وتحليلات الأداء في الوقت الفعلي، يمكن للفرق تحسين توزيع موارد الحوسبة والتخزين والشبكة بشكل استباقي على كل مجموعة من مجموعات البنية التحتية. تسهم هذه الإمكانات في القضاء على الحاجة إلى التدابير التكيفية وفائض التوزيع، ما يوفر الوقت والمال في النهاية.

بفضل الفهم الشامل لطلب التطبيقات ونموذج البيانات الموحد، تضمن منصة Turbonomic استمرار إجراءات توفير الموارد للتطبيقات وتعزيز الأداء. تتيح المنصة للشركات توزيع موارد تطبيقاتها الحالية والمستقبلية بثقة — سواء كانت على الخوادم المحلية، أو في بيئة سحابية، أو على الحافة — على مدار الساعة، طوال أيام السنة.
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ما يمكنك فعله

عرض مصور للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) تعتمد منصة Turbonomic على نهج تنازلي مسجل ببراءة اختراع لربط تطبيقاتك الحساسة مباشرةً بالموارد الأساسية عبر جميع مكونات البنية التحتية، من التطبيقات إلى الحاويات إلى أنظمة التخزين. سواء في بيئة سحابية أو على الخوادم المحلية، توفر المنصة رؤية شاملة وتحكمًا كاملًا في موارد الحوسبة والتخزين والشبكة على كل مستوى. تعرف على المزيد
الأتمتة الذكية تقدم منصة Turbonomic إجراءات معتمدة ومؤتمتة بشكل مستمر تتيح للمؤسسات تحقيق السرعة والمرونة وتوفير التكاليف. من خلال اتخاذ قرارات استباقية بشأن الموارد، تقلل المنصة من مخاطر الأداء، وتقلل هدر البيئة السحابية، وتعزز الكفاءة. تعرف على المزيد
رؤى مدعومة بالذكاء الاصطناعي تعتمد حلول إدارة موارد التطبيقات في منصة Turbonomic على تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتوفير معارف قابلة للتنفيذ لأتمتة تقنيات المعلومات. توفر هذه المعارف إجراءات محددة يمكن أتمتتها، والتي تقوم بتوزيع الموارد على التطبيقات بشكل ديناميكي لتلبية متطلبات الأداء والسياسات التجارية. من خلال لوحات المعلومات القابلة للتخصيص التي توفر بطاقات أداء في الوقت الفعلي، تتيح المنصة مراقبة مفصلة وتسهّل اتخاذ قرارات مدروسة للتنظيم الوقائي والاستباقي والدقيق للنظام. تعرف على المزيد
المزايا تعرف كيف يمكن لمؤسستك ضمان أداء التطبيقات بأقل تكلفة ممكنة.  احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا خفض التكاليف

من خلال تحليل استخدام الموارد بشكل مستمر على كل مجموعة من المجموعات، يقوم برنامج Turbonomic بتحديد أوجه القصور ويُنشئ إجراءات لتحسين تخصيص الموارد. يساعد هذا النهج الاستباقي الفرق في توفير أنظمتها بدقة وبشكل تلقائي، ما يقلل النفقات غير الضرورية المرتبطة بالموارد غير المستخدمة أو قليلة الاستخدام.

 تعزيز أداء التطبيقات

تحديد الاختناقات والقيود المحتملة في الوقت الفعلي من خلال تحليل أداء التطبيق والموارد الأساسية التي يدعمها. ضمان توفر الموارد اللازمة من الحوسبة والتخزين والشبكة للتطبيقات لتعمل بأقصى أداء من خلال إنشاء إجراءات لتخصيص الموارد بشكل ديناميكي. تبسيط تجربة المستخدم وزيادة الإنتاجية.

 الوقت المستعاد

تساهم الاستراتيجية الاستباقية في إدارة موارد التطبيقات، والتي تحدد وتتعامل مع المشكلات المحتملة قبل أن تؤثر على الأداء، في تحسين سير العمل من خلال تقليل الوقت الذي تقضيه الفرق في استكشاف الأخطاء وحل المشكلات بشكل فعال. كما أن إمكانات الأتمتة في برنامج Turbonomic تقلل بشكل كبير من الوقت المستغرق في العمليات اليدوية.
دراسات حالة
SulAmérica

باستخدام منصة Turbonomic وقدراتها على الأتمتة، قامت SulAmérica بتحسين الأداء والكفاءة. كجزء من هذا المعيار الجديد للتحكم، قامت الفرق أيضًا بإدارة الموارد بشكل ديناميكي طوال دورة حياة التطبيق.
شركة Komatsu

قامت Komatsu بتطبيق الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السحابة العامة باستخدام IBM Turbonomic، ما ساعد في تحسين استراتيجيتها السحابية العامة، وتعزيز الأداء، وتقليل الهدر، وتقليل شكاوى المستخدمين.
J.B. Hunt

قامت إحدى الشركات الرائدة في مجال النقل المدرجة في قائمة Fortune 500 بالانتقال بأمان من سحابة إلى أخرى وضمان أداء التطبيق باستخدام Turbonomic من IBM. استفادت J.B. Hunt من رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات واستخدام قرارات تخصيص الموارد المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتقليل الهدر وضمان أداء التطبيقات.

حالات الاستخدام ذات الصلة تحسين تكلفة السحابة

استخدم حلول الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتحسين تكاليف السحابة من منصة Turbonomic للمساعدة بصورة مستمرة في ضمان أداء التطبيقات (لكلٍ من السحابة التقليدية والسحابة الأصلية) وتحسين تكاليف البنية التحتية للسحابة.

 تحديث مركز البيانات

يقوم برنامج Turbonomic تلقائيًا بتحسين مستويات موارد تطبيقاتك بينما يقوم بتعديل الحجم بشكل ديناميكي وفقًا لاحتياجات الأعمال في الوقت الفعلي. من خلال استراتيجية التحديث، تحصل على مركز بيانات أكثر كفاءة ونتائج عمل أفضل.

 تحسين Kubernetes

يعمل برنامج Turbonomic تلقائيًا على تحديد الإجراءات المناسبة لتخصيص الموارد — وتحديد الوقت المناسب لتنفيذها — للمساعدة في ضمان حصول أنظمة Kubernetes وتطبيقات المهام الحساسة على ما تحتاجه تمامًا لتحقيق أهداف مستوى الخدمة الخاصة بك.
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ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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