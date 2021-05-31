الصفحة الرئيسية الاستشارات التطبيقات خدمات إدارة التطبيقات للتقنيات السحابية الهجينة
اكتشف كيف يستخدم قادة تكنولوجيا المعلومات ذوو التفكير المستقبلي الذكاء الاصطناعي والأتمتة لإدارة تقنيات المعلومات بشكل مستقل
كيفية مساعدة تقنية المعلومات على إدارة نفسها تقييم التطبيق
اثنان من عمال مناجم الفحم يرتديان معدات السلامة ويستشيران جهازًا لوحيًا محمولًا
لمحة عامة

تقدم IBM Consulting حلول مبتكرة وعالية الجودة لتقنية المعلومات، تلبي احتياجات عملائنا. يشمل ذلك خدمات إدارة السحابة الهجينة مع الحلول التقنية التي تتيح تحقيق أهداف أعمالهم وتسريع رحلة التقنية السحابية، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لاستثماراتهم التقنية.

يمكن التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لتقنيات السحابة الهجينة. زيادة نتائج الأعمال وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال نهج سحابة ذات تصميم هجين.
القدرات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من IBM Consulting

يعمل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من IBM Consulting على تمكين المؤسسات من تشغيل تدفقات قيمة تقنية المعلومات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنتائج الأعمال لتحقيق أقصى تأثير. نحن نطبق الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي وعلوم البيانات لإدارة تقنية المعلومات بشكل مستقل من خلال مراقبة العمليات والحلول، واكتشاف الحالات الشاذة، والتنبؤ بالانقطاعات، وتحليل تأثيرها على الأعمال، ووصف الحلول لتجنبها بشكل استباقي.

 تعرف على IBM Consulting Advantage الخدمات المخصصة والمدارة بالبيانات

تمكّن من تقليل التكلفة الإجمالية للملكية وتقليل صيانة التطبيقات والبيانات، وإدارة التطبيقات المخصصة على السحابة من خلال الاستفادة من قدرات الأتمتة الذكية، والمعالجة الذاتية، والتطوير والأمان والعمليات، وهندسة المنصات، وهندسة موثوقية الموقع.

 اقرأ الكتاب الإلكتروني خدمات إدارة تطبيقات المؤسسات

تساعد IBM Consulting العملاء على إدارة تطبيقات مؤسستهم بكفاءة من خلال خدمات التطبيقات التي تستفيد من قدراتنا المثبتة في الأتمتة، والتعدين، والعمليات المالية، وعمليات Garage، بالإضافة إلى الشراكات المتقدمة والمرموقة التي أسسناها.

 خدمات المنصات

توفر IBM Consulting للعملاء خدمات متخصصة لتعزيز الأمن الإلكتروني والكفاءة والرؤية مثل حلول التطوير والأمن والعمليات، والأتمتة، وهندسة الجودة، وهندسة المنصات، وإدارة الخدمات.

 استكشف الخدمات التي نقدمها للمنصات
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
حالات الاستخدام تعزيز التحديث المستمر للتقنيات السحابية

باعتبارنا شريكًا من الدرجة الأولى لكل من AWS Cloud وMicrosoft Azure وGoogle Cloud وIBM Cloud، فإننا نساعد في ترحيل وبناء وإدارة كل تطبيق من تطبيقاتك إلى المنصة التي تختارها.

 تقليل التكاليف التشغيلية

توفر خدماتنا الإدارية قدرات تشغيلية تعمل على خفض التكاليف وتنفيذ العمليات الذكية للأعمال من خلال دمج البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة. 

 تعزيز الرؤية والأمن والمرونة

توفر منصتنا المتكاملة لإدارة السحابة المتعددة عرضًا من خلال واجهة واحدة، ما يوفر تحسينات للرؤية الشاملة في البيئة الهجينة للتحكم بشكل أفضل في العمليات التي تنفذها. 
في وسط الشدائد، عمل فريق CLS وفِرَق IBM معًا بشكل وثيق. وكان التفاني الذي أظهره كلا الجانبين مذهلًا. ريتيش جاديا مدير تطبيقات التسوية CLS اقرأ قصة CLS
الشراكات الاستراتيجية إدارة التطبيقات على IBM Cloud

تمكّن من إدارة التطبيقات على IBM Cloud واستخدم IBM Cloud Satellite لنشر التطبيقات وتشغيلها باستمرار عبر البيئات مع تجنب فترات التعطل.

 تعرف على المزيد عن IBM Cloud خدمات Adobe السحابية

تمتّع بالمرونة في استضافة بيانات العملاء والوصول إليها والاستفادة منها في البيئة التي تختارها.

 استكشف خدمات Adobe السحابية الخدمات السحابية من Amazon Web Services

تمكّن من تسريع رحلة السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي الخاصة بك مع IBM وAWS لإدارة التكاليف ورفع مستوى الأداء.

 استكشف قدرات AWS لدينا توسيع نطاق رحلتك مع Azure

تمكّن من إجراء تتبع سريع لعملية التحول إلى السحابة الهجينة إلى Microsoft Azure بأمان وثقة.

 استكشف قدرات Microsoft لدينا الخدمات السحابية المدارة لتطبيقات SAP

يمكنك تقليل التكاليف وتعزيز المرونة مع الخدمات السحابية المُدارة لتطبيقات SAP.

 استكشف خدمات SAP السحابية لدينا خدمات Oracle Cloud الإبداعية

خدمة مُدارة مُحسّنة لتطبيقات Oracle تعزز الابتكار من خلال الأتمتة.

 استكشف خدمات Oracle Cloud لدينا

®Insight

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كيف تعمل تقنيات السحابة الهجينة وعملية التحول الرقمي على تعزيز المرونة في القطاعات المحفوفة بالمخاطر اقرأ التقرير
إتقان التعامل مع تقنيات السحابة الهجينة

افهم التحديات الخمسة الشائعة لتحقيق القيمة في رحلات السحابة الهجينة.
تحسين التحول الرقمي لمؤسستك

جرّب مسرّع التقنيات السحابية الجديد من IBM Consulting المخصص لتعزيز التخطيط السريع والتنفيذ بتدخل محدود لتحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها.
البديل السحابي العميق

كيف يساعدك تجاوز البنية التحتية التقليدية المستندة إلى السحابة في الوصول إلى مستويات جديدة من قيمة الأعمال.
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إيجل مينيزيس

تُعد إيجل شريكًا أول وقائدًا عالميًا لخدمات إدارة البيانات المخصصة، وهي معروفة بقيادتها في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والتقنية، والخدمات الاستشارية، وقيادة المشاريع المعقدة.

 جوزيف مسايس

يُعد جوزيف شريكًا إداريًا عالميًا في خدمات التطبيقات السحابية للمؤسسات من IBM، وهو يقدّم للعملاء وفرق تقنية المعلومات لديهم دعمًا بشأن التطبيقات، ما يساعدهم على إدارة دورة حياة التطبيقات بأكملها إلى جانب اكتشاف القيمة وإعادة اكتشاف المؤسسة.

 لويجي ماسيلو

شريك أول وقائد عالمي في خدمات إدارة البيانات وخدمات إدارة التطبيقات لدى شركة IBM. ويساعد لويجي العملاء على إجراء عمليات تحول رقمية وقائمة على تحقيق نتائج للأعمال لمجموعة التطبيقات والتقنيات السحابية.
حلول ذات صلة تطوير التطبيقات السحابية

يؤدي استخدام استراتيجية بناء السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويساعد على تقليل الوقت المستغرق للدخول إلى السوق، ويحفز نمو الإيرادات من خلال منصات سحابية متعددة هجينة ومفتوحة وآمنة.

 اقرأ المزيد ترحيل التطبيقات وتحديثها

تساعدك المنهجية التي نتبعها في تحديث التطبيقات، والمدعومة من Red Hat، على تنفيذ عملية ترحيل وتحديث سلسة إلى تقنية سحابية آمنة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة.

 اقرأ المزيد منصة IBM Consulting Cloud Accelerator

صُممت منصة Accelerator خصوصًا لمساعدة الشركات على تسريع استخدام التقنيات السحابية وتحقيق نتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها لتتمكن من الانتقال إليها بثقة.

 اقرأ المزيد استراتيجية السحابة الهجينة وهندستها

نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من الاستراتيجيات السحابية، ونماذج التشغيل، وخرائط الطريق، وشراكات النظام البنائي من خلال الجمع بين خبرتنا العميقة في الصناعات والمعلومات التقنية.

 اقرأ المزيد حلول IBM Red Hat

تعرف على الطريقة التي يمكن لشركتي IBM وRed Hat من خلالها زيادة الإنتاجية، ورفع مستويات الخدمة، وتقليل التكاليف، وتحسين نتائج الأعمال.

 اقرأ المزيد IBM Cloud Native Academy

اكتسب معلومات حول السحابة الأصلية وتقنيات عمليات التطوير من خلال منصة التدريب العملي الذاتي لدينا.

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