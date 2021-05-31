تقدم IBM Consulting حلول مبتكرة وعالية الجودة لتقنية المعلومات، تلبي احتياجات عملائنا. يشمل ذلك خدمات إدارة السحابة الهجينة مع الحلول التقنية التي تتيح تحقيق أهداف أعمالهم وتسريع رحلة التقنية السحابية، وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لاستثماراتهم التقنية.
يمكن التغلب على التحديات التي تواجهها المؤسسات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي من خلال اتباع استراتيجية واضحة ومحددة لتقنيات السحابة الهجينة. زيادة نتائج الأعمال وتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي من خلال نهج سحابة ذات تصميم هجين.
يعمل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات من IBM Consulting على تمكين المؤسسات من تشغيل تدفقات قيمة تقنية المعلومات المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بنتائج الأعمال لتحقيق أقصى تأثير. نحن نطبق الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي وعلوم البيانات لإدارة تقنية المعلومات بشكل مستقل من خلال مراقبة العمليات والحلول، واكتشاف الحالات الشاذة، والتنبؤ بالانقطاعات، وتحليل تأثيرها على الأعمال، ووصف الحلول لتجنبها بشكل استباقي.
تمكّن من تقليل التكلفة الإجمالية للملكية وتقليل صيانة التطبيقات والبيانات، وإدارة التطبيقات المخصصة على السحابة من خلال الاستفادة من قدرات الأتمتة الذكية، والمعالجة الذاتية، والتطوير والأمان والعمليات، وهندسة المنصات، وهندسة موثوقية الموقع.
تساعد IBM Consulting العملاء على إدارة تطبيقات مؤسستهم بكفاءة من خلال خدمات التطبيقات التي تستفيد من قدراتنا المثبتة في الأتمتة، والتعدين، والعمليات المالية، وعمليات Garage، بالإضافة إلى الشراكات المتقدمة والمرموقة التي أسسناها.
توفر IBM Consulting للعملاء خدمات متخصصة لتعزيز الأمن الإلكتروني والكفاءة والرؤية مثل حلول التطوير والأمن والعمليات، والأتمتة، وهندسة الجودة، وهندسة المنصات، وإدارة الخدمات.
باعتبارنا شريكًا من الدرجة الأولى لكل من AWS Cloud وMicrosoft Azure وGoogle Cloud وIBM Cloud، فإننا نساعد في ترحيل وبناء وإدارة كل تطبيق من تطبيقاتك إلى المنصة التي تختارها.
توفر خدماتنا الإدارية قدرات تشغيلية تعمل على خفض التكاليف وتنفيذ العمليات الذكية للأعمال من خلال دمج البيانات والذكاء الاصطناعي والأتمتة المتقدمة.
توفر منصتنا المتكاملة لإدارة السحابة المتعددة عرضًا من خلال واجهة واحدة، ما يوفر تحسينات للرؤية الشاملة في البيئة الهجينة للتحكم بشكل أفضل في العمليات التي تنفذها.
تمكّن من إدارة التطبيقات على IBM Cloud واستخدم IBM Cloud Satellite لنشر التطبيقات وتشغيلها باستمرار عبر البيئات مع تجنب فترات التعطل.
تمتّع بالمرونة في استضافة بيانات العملاء والوصول إليها والاستفادة منها في البيئة التي تختارها.
تمكّن من تسريع رحلة السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي الخاصة بك مع IBM وAWS لإدارة التكاليف ورفع مستوى الأداء.
تمكّن من إجراء تتبع سريع لعملية التحول إلى السحابة الهجينة إلى Microsoft Azure بأمان وثقة.
يمكنك تقليل التكاليف وتعزيز المرونة مع الخدمات السحابية المُدارة لتطبيقات SAP.
خدمة مُدارة مُحسّنة لتطبيقات Oracle تعزز الابتكار من خلال الأتمتة.
افهم التحديات الخمسة الشائعة لتحقيق القيمة في رحلات السحابة الهجينة.
جرّب مسرّع التقنيات السحابية الجديد من IBM Consulting المخصص لتعزيز التخطيط السريع والتنفيذ بتدخل محدود لتحقيق نتائج يمكن التنبؤ بها.
كيف يساعدك تجاوز البنية التحتية التقليدية المستندة إلى السحابة في الوصول إلى مستويات جديدة من قيمة الأعمال.
تُعد إيجل شريكًا أول وقائدًا عالميًا لخدمات إدارة البيانات المخصصة، وهي معروفة بقيادتها في مجالات خدمات تكنولوجيا المعلومات، والتقنية، والخدمات الاستشارية، وقيادة المشاريع المعقدة.
يُعد جوزيف شريكًا إداريًا عالميًا في خدمات التطبيقات السحابية للمؤسسات من IBM، وهو يقدّم للعملاء وفرق تقنية المعلومات لديهم دعمًا بشأن التطبيقات، ما يساعدهم على إدارة دورة حياة التطبيقات بأكملها إلى جانب اكتشاف القيمة وإعادة اكتشاف المؤسسة.
شريك أول وقائد عالمي في خدمات إدارة البيانات وخدمات إدارة التطبيقات لدى شركة IBM. ويساعد لويجي العملاء على إجراء عمليات تحول رقمية وقائمة على تحقيق نتائج للأعمال لمجموعة التطبيقات والتقنيات السحابية.
يؤدي استخدام استراتيجية بناء السحابة الأصلية إلى تسريع عملية الابتكار بتكاليف أقل، ويساعد على تقليل الوقت المستغرق للدخول إلى السوق، ويحفز نمو الإيرادات من خلال منصات سحابية متعددة هجينة ومفتوحة وآمنة.
تساعدك المنهجية التي نتبعها في تحديث التطبيقات، والمدعومة من Red Hat، على تنفيذ عملية ترحيل وتحديث سلسة إلى تقنية سحابية آمنة ومرنة وفعالة من حيث التكلفة.
صُممت منصة Accelerator خصوصًا لمساعدة الشركات على تسريع استخدام التقنيات السحابية وتحقيق نتائج متسقة ويمكن التنبؤ بها لتتمكن من الانتقال إليها بثقة.
نحن نعمل معك لتحديد ما يناسبك من الاستراتيجيات السحابية، ونماذج التشغيل، وخرائط الطريق، وشراكات النظام البنائي من خلال الجمع بين خبرتنا العميقة في الصناعات والمعلومات التقنية.
تعرف على الطريقة التي يمكن لشركتي IBM وRed Hat من خلالها زيادة الإنتاجية، ورفع مستويات الخدمة، وتقليل التكاليف، وتحسين نتائج الأعمال.
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