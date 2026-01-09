ولمواجهة تحديات أعمالها، اتخذت Social Security Scotland قرارًا بالاستثمار والشراكة مع IBM Consulting وNordcloud، وهي شركة تابعة لشركة IBM، لوضع خارطة طريق واضحة والمساعدة على تنفيذ تحوُّل شامل في مجال العمليات المالية. بدأ التنفيذ بنشر منصة IBM® Cloudability، وهي أداة رائدة في مجال العمليات المالية توفِّر رؤية فورية للإنفاق السحابي وتكشف عن فرص تحسين التكاليف القابلة للتنفيذ.

من جانب الشراكة، عملت IBM Consulting عن كثب مع القيادة الهندسية لوكالة Social Security Scotland وكبير مسؤولي التحول الرقمي (CDO) لتقييم الأثر المالي لاستخدامهم السحابي ووضع خارطة طريق للتحول. وقد تم دعم هذا العمل الاستشاري الاستراتيجي بواسطة IBM Cloud Platform Engineering Services وIBM Cloud and Technology Strategy، ما ساعد على تصميم حل مصمم خصيصًا لبيئة القطاع العام الفريدة لوكالة Social Security Scotland.

اختارت Social Security Scotland عدم تنفيذ الخدمة المُدارة بالكامل، لكن شركة Nordcloud حددت الاستراتيجية ونموذج التشغيل ودعمت الجهود الهندسية المطلوبة والتغيير بشكل عام. وقد أدَّى ذلك، على سبيل المثال، إلى تقارير استعراضية تكشف عن الفِرق التي تستهلك موارد الحوسبة السحابية ومقدار إنفاقها. وقد مكَّن هذا Social Security Scotland من ضمان تحديد التكاليف بدقة وتعزيز ثقافة جديدة للمساءلة. بالإضافة إلى ذلك، قام فريق IBM Consulting أيضًا بإضافة تحليل مخصص وحلول هندسية شبه مؤتمتة لتحديد النفايات والقضاء عليها.

ظلَّ الأمن على رأس الأولويات طوال عملية التحول. أعادت كلٌّ من IBM وNordcloud وSocial Security Scotland تصميم التطبيقات على AWS مع دمج الأمن والامتثال في التصميم. وشمل ذلك تطبيق ممارسات "الامتثال ككود" التي تتماشى مع معايير الأمن الداخلي للوكالة، وسد الفجوات حيث كانت الضوابط مفقودة سابقًا. كما قام الفريق بتقديم استخدام تقنيات مفتوحة المصدر على مستوى المؤسسات لتقليل تكاليف الترخيص. بالإضافة إلى ذلك، أنشأوا إطار عمل مخصصًا لعمليات التمويل يجمع بين الأتمتة والتحليل اليدوي والاستشارات الاستراتيجية.

كانت النتيجة استراتيجية سحابية أكثر ذكاءً وشفافية، لم تعمل فقط على تحسين الإنفاق، بل عززت أيضًا تقديم الخدمات الرقمية والمرونة التشغيلية. أصبحت Social Security Scotland الآن في طليعة قدرات العمليات المالية في القطاع العام بالمملكة المتحدة، ونموذجًا للمؤسسات الأخرى لتقديم أفضل قيمة ممكنة لدافعي الضرائب.