خدمات استشارات العمليات المالية

يُتيح التخلُّص من الهدر وتحسين الإنفاق إمكانية إعادة الاستثمار. هذا ما تعنيه IBM بعبارة (التوفير لتحقيق التحوُّل). دع IBM Consulting تساعدك على تمويل رحلة التحديث الخاصة بك ذاتيًا من خلال إدارة مالية سليمة لإنفاقك السحابي، مستندة إلى مبادئ أُطر عمل العمليات المالية وإدارة الأعمال التكنولوجية.

تقدِّم IBM Consulting خدمات العمليات المالية (FinOps) بما يتماشى مع إطار عمل FinOps.org وTBM Council. ونلتزم بمبادئ العمليات المالية والتي تتضمن التعاون واتخاذ القرارات على أساس قيمة الأعمال وملكية الإنفاق السحابي وإمكانية الوصول إلى البيانات والحوكمة المركزية والمساءلة الموزَّعة لاستهلاك السحابة. ونوفر المعلومات ونحسِّن الأداء وندير العمليات بثقافة العمليات المالية وإدارة الأعمال التكنولوجية لتحقيق نتائج إيجابية للأعمال.

ندعم عملاءنا بالطريقة التي تميِّز IBM Consulting: