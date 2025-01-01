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خدمات استشارات العمليات المالية

IBM Consulting التوفير لتحقيق التحول
توفير الهياكل والأساليب والأدوات لتبسيط الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والسحابة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والتحكم في تكاليف السحابة
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رسم توضيحي لأتمتة العمليات المالية لبرنامج Turbonomic، سُحُب متصلة برسوم بيانية
احصل على رؤية واضحة حول التكاليف، وتخلَّص من الهدر، وحسِّن استخدام السحابة

يُتيح التخلُّص من الهدر وتحسين الإنفاق إمكانية إعادة الاستثمار. هذا ما تعنيه IBM بعبارة (التوفير لتحقيق التحوُّل). دع IBM Consulting تساعدك على تمويل رحلة التحديث الخاصة بك ذاتيًا من خلال إدارة مالية سليمة لإنفاقك السحابي، مستندة إلى مبادئ أُطر عمل العمليات المالية وإدارة الأعمال التكنولوجية.

تقدِّم IBM Consulting خدمات العمليات المالية (FinOps) بما يتماشى مع إطار عمل FinOps.org وTBM Council. ونلتزم بمبادئ العمليات المالية والتي تتضمن التعاون واتخاذ القرارات على أساس قيمة الأعمال وملكية الإنفاق السحابي وإمكانية الوصول إلى البيانات والحوكمة المركزية والمساءلة الموزَّعة لاستهلاك السحابة. ونوفر المعلومات ونحسِّن الأداء وندير العمليات بثقافة العمليات المالية وإدارة الأعمال التكنولوجية لتحقيق نتائج إيجابية للأعمال.

ندعم عملاءنا بالطريقة التي تميِّز IBM Consulting:

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  • من خلال إيجاد فرص لإعادة الاستثمار بتلك الأموال المدخرة
  • من خلال الاستفادة من معرفتنا وخبراتنا المتعمقة في الصناعات
  • من خلال الاستفادة من نهج مشترك يتماشى مع FinOps Foundation وTBM Council
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Cloud Cost Management and Optimization Solutions
شاهِد "Optimizing Efficiency in Cloud-native AI Environments"
القدرات
تقييم

يوفر للعملاء تقييمًا لمدى نضج وقدرات العمليات المالية و/أو إدارة الأعمال التكنولوجية في مؤسساتهم، مع تحديد فرص تحسين التكاليف على المستوى العام، وتطوير استراتيجية مستقبلية، وتقديم التدريب عند الحاجة.
التحول

يوفِّر للعملاء فهمًا تفصيليًا لتكاليف سعة السحابة وفرص التحسين، بما في ذلك المشورة المقدمة من الخبراء بشأن تحديث البنية التحتية لزيادة قيمة السحابة وخفض التكاليف.
إدارة

تقديم الخدمات المُدارة للعمليات المالية و/أو إدارة الأعمال التكنولوجية للعملاء الذين يحتاجون إلى نموذج تشغيلي قوي وقابل للتوسع لإدارة وقياس وتحسين نفقات السحابة وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
الأدوات والأتمتة

يوفِّر للعملاء عرضًا موحدًا في الوقت الفعلي لبيانات تكلفة السحابة، ما يتيح رؤية أكبر للتكاليف، وتحكمًا أفضل، وزيادةً في توفير سعة السحابة.
دراسات حالة

نشرت شركتا Apptio وNordcloud التابعتان لشركة IBM أكثر من 100 دراسة حالة، بما في ذلك:

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عرض جميع دراسات الحالة الصادرة عن شركة Apptio

شاهِد جميع دراسات الحالة الخاصة بشركة Nordcloud
تعرّف على الخبراء James Stevenson

شريك وقائد عالمي في ممارسة استشارات السحابة لدى IBM، يمتلك James سنوات عديدة من الخبرة العملية في مساعدة العملاء على تحقيق التحولات الرقمية وتحولات السحابة ومحافظ التطبيقات التي تركِّز على تحقيق نتائج للأعمال.
الموارد دليل CIO لتحسين تكلفة تكنولوجيا المعلومات

يتناول هذا الكتاب الإلكتروني أربع طرق لتحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات لديك.

 بناء حل للعمليات المالية للجميع باستخدام مجموعة IBM FinOps

تعالج مجموعة حلول العمليات المالية المقدمة من IBM التحديات الأكثر إلحاحًا في إدارة الشؤون المالية السحابية.

 حلول العمليات المالية من IBM

عزِّز قيمة إنفاقك على التكنولوجيا في أي بيئة سحابية.
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مجموعة من حلول إدارة العمليات المالية التقنية، والإدارة المالية السحابية، وتخطيط الأعمال المرن التي تتيح لك ربط استثماراتك التقنية بقيمة أعمال واضحة.

 استكشف IBM Apptio Turbonomic®
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