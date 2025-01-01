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خدمات استشارات العمليات المالية
يُتيح التخلُّص من الهدر وتحسين الإنفاق إمكانية إعادة الاستثمار. هذا ما تعنيه IBM بعبارة (التوفير لتحقيق التحوُّل). دع IBM Consulting تساعدك على تمويل رحلة التحديث الخاصة بك ذاتيًا من خلال إدارة مالية سليمة لإنفاقك السحابي، مستندة إلى مبادئ أُطر عمل العمليات المالية وإدارة الأعمال التكنولوجية.
تقدِّم IBM Consulting خدمات العمليات المالية (FinOps) بما يتماشى مع إطار عمل FinOps.org وTBM Council. ونلتزم بمبادئ العمليات المالية والتي تتضمن التعاون واتخاذ القرارات على أساس قيمة الأعمال وملكية الإنفاق السحابي وإمكانية الوصول إلى البيانات والحوكمة المركزية والمساءلة الموزَّعة لاستهلاك السحابة. ونوفر المعلومات ونحسِّن الأداء وندير العمليات بثقافة العمليات المالية وإدارة الأعمال التكنولوجية لتحقيق نتائج إيجابية للأعمال.
ندعم عملاءنا بالطريقة التي تميِّز IBM Consulting:
Cloud Cost Management and Optimization Solutions
يوفر للعملاء تقييمًا لمدى نضج وقدرات العمليات المالية و/أو إدارة الأعمال التكنولوجية في مؤسساتهم، مع تحديد فرص تحسين التكاليف على المستوى العام، وتطوير استراتيجية مستقبلية، وتقديم التدريب عند الحاجة.
يوفِّر للعملاء فهمًا تفصيليًا لتكاليف سعة السحابة وفرص التحسين، بما في ذلك المشورة المقدمة من الخبراء بشأن تحديث البنية التحتية لزيادة قيمة السحابة وخفض التكاليف.
تقديم الخدمات المُدارة للعمليات المالية و/أو إدارة الأعمال التكنولوجية للعملاء الذين يحتاجون إلى نموذج تشغيلي قوي وقابل للتوسع لإدارة وقياس وتحسين نفقات السحابة وفقًا لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs).
يوفِّر للعملاء عرضًا موحدًا في الوقت الفعلي لبيانات تكلفة السحابة، ما يتيح رؤية أكبر للتكاليف، وتحكمًا أفضل، وزيادةً في توفير سعة السحابة.
نشرت شركتا Apptio وNordcloud التابعتان لشركة IBM أكثر من 100 دراسة حالة، بما في ذلك:
عرض جميع دراسات الحالة الصادرة عن شركة Apptio
شريك وقائد عالمي في ممارسة استشارات السحابة لدى IBM، يمتلك James سنوات عديدة من الخبرة العملية في مساعدة العملاء على تحقيق التحولات الرقمية وتحولات السحابة ومحافظ التطبيقات التي تركِّز على تحقيق نتائج للأعمال.
يتناول هذا الكتاب الإلكتروني أربع طرق لتحسين تكاليف تكنولوجيا المعلومات لديك.
تعالج مجموعة حلول العمليات المالية المقدمة من IBM التحديات الأكثر إلحاحًا في إدارة الشؤون المالية السحابية.
عزِّز قيمة إنفاقك على التكنولوجيا في أي بيئة سحابية.
مجموعة من حلول إدارة العمليات المالية التقنية، والإدارة المالية السحابية، وتخطيط الأعمال المرن التي تتيح لك ربط استثماراتك التقنية بقيمة أعمال واضحة.
حل العمليات المالية الرائد في السوق الذي يوفر للممارسين القدرات التي يحتاجون إليها، أينما كانوا في رحلتهم السحابية، لجعل السحابة ميزة تنافسية.