الصفحة الرئيسية الاستشارات Red Hat IBM Consulting وRed Hat
تحويل أعمالك مع الاتساق والأمان وتوسيع النطاق عبر السحابة أو البيئة المحلية أو الحافة مع تقنيات Red Hatً
سجِّل للحصول على تقييم تحديث VMware
شخص يرتدي قبعة حمراء يستخدم الكمبيوتر في مساحة مكتبية تقنية مبتكرة
لمحة عامة

تُعد IBM Consulting أكبر شركة ممارسة للخدمات في المجال وفقًا لتصنيف Red Hat، والشركة الأولى في مجال تكامل الأنظمة وفقًا لتصنيف Red Hat. فمن خلال النظام البنائي المفتوح للشركاء، تساعد IBM Consulting العملاء على تطوير التحول الرقمي، وبناء بنى سحابة هجينة مفتوحة وآمنة، وإيجاد حلول برمجية، وتنسيق التطبيقات المهمة عبر البيئات، وتحسين مهام سير العمل وعمليات الأعمال الرئيسية. 

تتمكن منتجات IBM Consulting وRed Hat من جعل السحابة الهجينة أساسًا لنمو الأعمال وابتكارها، بدايةً من التفكير ومرورًا بالتنفيذ ووصولًا إلى الإدارة.

  • توفير التكاليف: خفض نفقات التشغيل بنسبة تصل إلى 30%
  • تطوير أسرع: وقت وصول أسرع إلى السوق بنسبة تصل إلى 50% مقارنةً بالطرق التقليدية
  • تسريع رحلة السحابة الهجينة: تسريع الترحيل والتحديث بنسبة تصل إلى 25%
  • ثقافة الأسلوب الرشيق التي تعزز التعلم المستمر: تحسين الاعتماد بنسبة تصل إلى 40% من خلال التعليقات المستمرة وتقديم القيمة

سجِّل للحصول على الرسالة الإخبارية لتقنية السحابة الهجينة

يمكن للسحابة الهجينة أن تعزِّز تحول الأعمال وتبسِّط مشهد تكنولوجيا المعلومات، إذا تمكنت المؤسسات من كسر الحواجز
المزايا تطوير متسارع بمعدل ضعفين إلى 3 أضعاف

في معظم الحالات، ما يوفر من 12 إلى 24 أسبوعًا من تكاليف العمالة لكل تطبيق جديد.1

 %50

انخفاض استهلاك الموارد وتكاليف الترخيص بنسبة تصل إلى 50%، وانخفاض تكاليف إدارة تكنولوجيا المعلومات بنسبة تصل إلى 60%.1

 %66

انخفاض تكاليف الأمان بنسبة تصل إلى 66%، وانخفاض فترة التعطل غير المخطط لها بنسبة تصل إلى 30%.1
القدرات حلول مفتوحة

اكتسب الرشاقة والمرونة في مشهد السحابة المتعددة المفتوحة مهما كانت المرحلة التي تمر بها رحلة السحابة.

 قابلية التنقل

أتمتة نشر التطبيقات وتوسيع نطاقها وإدارتها باستخدام Kubernetes.

 آمن

ساعد في الحفاظ على بياناتك من التعرض للخطر من خلال ميزات غنية بالأمان يمكنها درء التهديدات والحد من مخاطر الأعمال.
تعاون مع IBM Garage
ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية. تعرّف على المزيد تحدث إلى أحد خبراء IBM Garage
حالات الاستخدام تحديث التطبيقات وتحويلها

تساعد IBM Consulting قادة تكنولوجيا المعلومات والأعمال على الوصول إلى السحابة على نحو صحيح من أول مرة بأقل قدر من المخاطر وبأفضل طريقة ممكنة، ما يضمن أن تكون حالة التطبيقات المستهدفة قابلة للتوسع ومرنة بما يكفي لتلبية احتياجات الأعمال المتطورة.

 تمكين السحابة المتعددة الهجينة

تساعد IBM Consulting العملاء على دمج بيئات السحابة وتطبيقات السحابة الأصلية كي يتسنى لهم الابتكار بسرعة أكبر والحصول على قيمة أكبر من الاستثمارات مع توفير إمكانية إدارة محسنة للموظفين ومنتجات وخدمات جديدة للعملاء.

 أتمتة التطوير والأمن والعمليات (Devsecops) في مجال تكنولوجيا المعلومات

تساعد IBM Consulting العملاء على أتمتة تسليم التطبيقات والعمليات لدعم القدرات الرقمية والمعرفية الجديدة، والابتكار عبر العمليات والمواهب والتقنيات والبيانات لتعزيز الاستخدام الهادف لحلول أتمتة تكنولوجيا المعلومات عبر المؤسسة وإنشاء مهام سير العمل الذكية.

 تبسيط المنصة

تساعد خدمات Red Hat الاستشارية من IBM على تطوير التطبيقات من خلال توحيد منصاتك عبر حلول مفتوحة المصدر لضمان اتساق التشغيل مع تحسين الفعالية والكفاءة والسماح للمطوّرين وفرق العمليات بالوصول إلى قواسم مشتركة بشأن كيفية بناء التطبيقات وتعبئتها وإدارتها.
دراسات حالة
التفوق في التجربة الرقمية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس

أكثر من 15 مليون مشجع تنس يتابعون البطولة من خلال تطبيق بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (US Open) وموقعها الإلكتروني. تعاون اتحاد التنس الأمريكي (USTA) مع IBM Consulting على مدار أكثر من ثلاثة عقود لتطوير وتقديم تجربة رقمية ذات طراز عالمي تطور ميزاتها ووظائفها باستمرار.
حققت شركة Boots UK نموًا كبيرًا بمساعدة IBM Consulting

تعاونت الشركتان على مدار أكثر من عام من أجل دفع بنية Boots التحتية والبرامج القديمة إلى IBM Cloud، باستخدام Red Hat® OpenShift على منصة حاوية IBM Cloud لبناء البيئة الرقمية ونسخها واختبارها.
سرعة ترحيل سحابة Delta

كان من الضروري توفير حلول التحول لتمكين تقديم الحلول التقنية على نحو أسرع، وبطريقة أكثر أمانًا وموثوقية وقابلية للتوسع.
Water Corporation

لقد حدَّثت مؤسسة المياه المملوكة للدولة Water Corporation بنية SAP الحساسة للمهام ورحَّلتها إلى السحابة بمساعدة IBM Consulting.
تساعد كلٌّ من Shell وIBM على إزالة الكربون في مجال التعدين

تهدف Shell إلى تحقيق صافٍ صفري للطاقة بحلول عام 2050.

®Insight

تعرّف على أفضل ما تقدمه IBM في صندوق الوارد الخاص بك. اختر من مجموعتنا من الرسائل الإخبارية المنسقة التي تقدم معلومات محفزة للأفكار بشأن التوجهات الناشئة.
اشترك الآن
وجدت دراسة أُجريت على 14 مؤسسة بشأن استخدام Red Hat OpenShift أنها حققت قيمة فعالة. تعرّف على المزيد
دراسة Forrester TEI عن تأثيرات الأعمال من IBM وRed Hat

تقود مؤسسات الخدمات المالية نتائج الأعمال باستخدام حلول IBM وRed Hat.
تقرير Forrester عن التأثير الاقتصادي الكلي من IBM Garage

دراسة وفورات التكلفة ومزايا الأعمال والابتكار المهيكل التي يتيحها IBM Garage.
الرسائل الإخبارية من IBM

احصل على تحديثات شهرية عن أحدث تقنيات السحابة وتأثيرها في أعمالك.
حلول ذات صلة استشارات استراتيجية السحابة

نحرص على إنشاء استراتيجية السحابة التي تجعل من السحابة أساسًا للابتكار، بدايةً من الفكرة ومرورًا بالتنفيذ ووصولًا إلى الإدارة.

 تعرّف على المزيد استشارات ترحيل السحابة وتحديثها

دفع أحمال التشغيل والتطبيقات الحالية إلى السحابة المناسبة وتسريع الوقت المناسب للقيمة.

 تعرّف على المزيد استشارات تطوير السحابة

خدمات شاملة ومتكاملة لتصميم التطبيقات وبنائها وتحسينها على السحابة على نطاق واسع.

 تعرّف على المزيد استشارات إدارة السحابة

إدارة بيئة السحابة المتعددة الهجينة في أثناء تحويل أعمالك رقميًا.

 تعرّف على المزيد استشارات إدارة التطبيقات

تقديم حلول الابتكار والأتمتة المستمرة عبر محفظة تطبيقاتك.

 تعرّف على المزيد
اشترك في رسائلنا الإخبارية الشهرية

يمكنك تلقي رسائلنا الإخبارية التي تقدم رؤى مدروسة بشأن التوجهات الناشئة.

اشترك الآن اعرف المزيد استكشف الفرص الوظيفية

انضم إلى فريقنا المكون من الأشخاص المتفانين والمبتكرين الذين يُحدثون تغييرًا إيجابيًا في العمل والعالم.

 سجل الآن تواصل مع فريقنا

تواصل مع مجموعتنا المتنوعة من خبراء IBM الذين يمكنهم مساعدتك في اتخاذ خطوتك الكبيرة التالية.
الحواشي

1 التأثير الاقتصادي الكلي لخدمات IBM وRed Hat، دراسة أجرتها Forrester بتكليف من IBM في نوفمبر 2020.