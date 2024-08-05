لقد أدت التطورات الأخيرة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى تعزيز ممارسات التسويق من خلال توليد تجارب مخصصة في الوقت الفعلي تقريبًا. وتبشر هذه التطورات بعصر التخصيص المفرط متعدد القنوات - تجربة عملاء مخصصة وسلسة عبر المنصات التي تستجيب لسلوك العملاء على الفور.

نظرًا لأن تخصيص الذكاء الاصطناعي أصبح أكثر دقة وقوة، فقد أصبح المستهلكون يتوقعون هذه التجارب المصممة خصيصًا. وجد تقرير حديث صادر عن معهد IBM لقيمة الأعمال أن ثلاثة من كل خمسة مستهلكين يرغبون في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي أثناء التسوق. ووفقًا لشركة McKinsey للاستشارات، يتوقع 71% من المستهلكين أن تقدم الشركات محتوىً مخصصًا، حيث يقول 67% من هؤلاء العملاء أنهم يشعرون بالإحباط عندما لا تكون تفاعلاتهم مع الشركات مصممة وفقًا لاحتياجاتهم.1 لقد ثبت أيضًا أن التخصيص يؤدي إلى التوسع. ووجد التقرير نفسه أن المنظمات سريعة النمو تحقق أرباحًا من التخصيص بنسبة 40% أكثر من نظيراتها التي تتحرك ببطء.

في المشهد الحالي، يتم استخدام تخصيص الذكاء الاصطناعي عبر الصناعات لإنشاء توصيات المنتج ذات الصلة والتجارب المناسبة للسياق على نطاق واسع. وتنطبق هذه التكتيكات سواء كان المستخدم المستهدف متسوقًا واحدًا عبر الإنترنت أو متخصصًا في المشتريات في منظمة بين الشركات (B2B) أو موظفًا يتلقى اتصالات شخصية.

تتضمن بعض التطبيقات الخاصة بالصناعة لتخصيص الذكاء الاصطناعي ما يلي: