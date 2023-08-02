شهدت توقعات العملاء تطورًا كبيرًا في عصر الذكاء الاصطناعي والرقمي. ويتوقع العملاء الحصول على حلول فورية بشكل متزايد: إجابات مخصصة ودقيقة حسب ما يلائم كل عميل بشكل أسرع وأسهل من أي وقت مضى. فلم يعد العملاء يرغبون في ملء نموذج طلب عرض أسعار، أو إرسال بريد إلكتروني للحصول على معلومات عن الأسعار، أو الانتظار للحصول على إجابات بسيطة؛ بل يريدون إجابات فورية وإجراءات سريعة في الوقت الفعلي. وفي حين أن الوكلاء المباشرين كانوا يتعاملون بشكل تقليدي مع تجارب العملاء، فإن شركات التسويق الرقمي تتكيف مع توقعات الناس الحالية في الوقت الذي تواجه فيه ميزانيات تسويق مخفضة. تتبنى فرق التسويق تقنية الذكاء الاصطناعي لقيادة حملات تسويقية أكثر فعالية.
يُمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون أداة فعالة لتطوير استراتيجيات تسويق تحادثية استثنائية. تتوفرروبوتات المحادثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي للعملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ويمكنها تقديم رؤى حول تفاعل عملائك وأنماط الشراء الخاصة بهم لإجراء محادثات أكثر إقناعًا وتقديم تجارب رقمية أكثر اتساقًا وتخصيصًا عبر قنوات الويب وقنوات مراسلاتك. تتمتع حلول التسويق عبر روبوتات المحادثة، المدعومة الآن بنماذج لغوية كبيرة (LLM) وقدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي الجديدة، بالقدرة على إحداث ثورة في تجارب المستخدمين الرقمية، وتحقيق مستويات جديدة من كفاءة التسويق الرقمي، وإشراك المزيد من العملاء المحتملين ما يؤدي إلى المزيد من فرص المبيعات.
يُعد IBM watsonx Assistant منصة ذكاء اصطناعي حوارية للمؤسسات مصممة لإنشاء روبوتات محادثة ذكية أو وكلاء افتراضيين يمكنهم أتمتة عمليات المشتري وتحسين جذب العملاء المحتملين وتحفيز التجارة الإلكترونية من خلال دعم الخدمة الذاتية المخصصة للعملاء. يعمل مساعد watsonx Assistant على فهم اللغة الطبيعية مدعومًا بالنماذج اللغوية الكبيرة وقدرات التعلم الآلي ويوفر للعملاء إجابات وإجراءات سريعة ودقيقة للاستفسارات.
يستطيع العملاء من خلال IBM watsonx Assistant:
في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شهدت شركة "كامبنج وورلد" طفرة في حجم زيارات موقعها الإلكتروني، وهي إحدى عملاء شركة IBM، وتعد رائدة في مجال بيع السيارات الترفيهية بالتجزئة على مستوى العالم. حيث كان العملاء الذين يتوافدون على مركز اتصالات "كامبنج وورلد" يعانون غالبًا من طوب وقت الانتظار أو كان يتم تجاهلهم دون قصد. بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن زوار الموقع الإلكتروني من التواصل مع وكلاء مباشرين خلال ساعات عمل مركز الاتصال، وهو ما أدى إلى عدم الرد على استفسارات العملاء وفقدان عملاء محتملين جُدد. لم يكن لدى فريق المبيعات في "كامبنج وورلد"، في ظل بنيتها التحتية الحالية، أي رؤية لعدد العملاء المحتملين المؤهلين المتوافدين بزحام في غير ساعات العمل.
وبفضل استخدامها watsonx Assistant، نجحت شركة "كامبنج وورلد" في الاستعانة بالروبوت Arvee، وهو روبوت محادثة مراسلة متاح على مدار الساعة لمساعدة فرق المبيعات وخدمة العملاء. أتاح وجود منصة المحادثة الخاصة بها للوكلاء المباشرين الرد على المحادثات الأكثر تعقيدًا، ما أدى إلى تحسين أوقات الاستجابة وكفاءة الوكيل. فتمكّن الوكلاء المباشرون من تقديم تفاعلات عالية الجودة مع العملاء، ما أدى إلى تقليل التواصل بين البشر. كما تتضمن وظائف Arvee جمع إحصائيات تفاعل العملاء وتتبع العملاء المحتملين بعد ساعات العمل، ما يزيد من وضوح الرؤية التي كان يفتقر إليها فريق المبيعات في السابق. وبفضل ميزات إضافية قدرات الرسائل النصية القصيرة، تمكن روبوت المحادثة من الرد على استفسارات العملاء في الوقت الفعلي.
نتيجة لذلك، تراجع عدد المحادثات التي كان يتم تجاهلها، وازدادت مشاركة العملاء بنسبة 40%، وازدادت الكفاءة الإجمالية بنسبة 33%. يؤدي تطبيق الحل watsonx Assistant إلى تحفيز المحادثات القيمة المُدرّة للدخل، ما يساهم في نجاحه على المدى الطويل.
اعتمدت "ديليتك جروب"، أكبر مشغل للمطاعم الليلية في المملكة المتحدة، على قنوات التواصل الاجتماعي للتواصل مع قاعدة عملائها. تتلقى 350,000 رسالة على تطبيق Facebook Messenger سنويًّا، ولا يتم الرد على 10% منها فقط بشكل مناسب. وبما أن معظم الإشعارات تصل في وقت متأخر من الليل، يكون فريق دعم العملاء مشغولًا جدًا لدرجة أنه لا يستطيع الرد عندما يقرر الأشخاص أين يذهبون. وثمة فرصة قيّمة أخرى تتمثل في تحويل الاستفسارات إلى حجوزات لحفلات خاصة أو مقصورات خاصة، حيث يرغب الضيوف في الحضور إذا كانوا قد دفعوا بالفعل ويميلون إلى إنفاق المزيد. فهذه المتابعة الفورية هي الفرق بين جذب الضيوف أو خسارتهم لصالح منافس آخر.
لقد أيقنت "ديليتك جروب" أن كل رسالة تمثل عميلًا محتملًا، لذا فقد استكملت الوكلاء البشريين بتقنية روبوتات المحادثة لتبسيط رحلة العميل. يخصص المساعد الافتراضي، الذي يعمل على watsonx Assistant، الردود بناءً على موقع العميل والمكان الذي اختاره، بدءًا من صفحة Facebook الخاصة بالمطعم. فبعد أن تساعد روبوتات المحادثة في الإجابة على أسئلة العملاء، يتبع ذلك مطالبات حول الحجوزات والحفلات والمقصورات، وتوجيه العملاء إلى وكيل بشري أو موقع الحجز عبر الإنترنت إذا قرروا الشراء. تعمل استراتيجية التسويق عبر روبوتات المحادثة على زيادة معدل الرد على تطبيقات المراسلة ومعدلات التحويل الإجمالية.
يُعد كل تفاعل فريد من نوعه بين العميل والشركة أمرًا ضروريًا لتجربة العميل بشكل عام. إذ يتيح إدخال الذكاء الاصطناعي الحواري كنقطة اتصال أولية مع العملاء إمكانية الرد السريع على الأسئلة وإعطاء الأولوية للمحادثات الهادفة للوكلاء البشريين. وبدون الحاجة إلى كتابة سطر واحد من رموز التعليمات البرمجية، تستخدم فرق التسويق watsonx Assistant لتحسين استراتيجية التسويق الرقمي وتحقيق رضا العملاء بشكل كامل.
