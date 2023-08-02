في أعقاب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، شهدت شركة "كامبنج وورلد" طفرة في حجم زيارات موقعها الإلكتروني، وهي إحدى عملاء شركة IBM، وتعد رائدة في مجال بيع السيارات الترفيهية بالتجزئة على مستوى العالم. حيث كان العملاء الذين يتوافدون على مركز اتصالات "كامبنج وورلد" يعانون غالبًا من طوب وقت الانتظار أو كان يتم تجاهلهم دون قصد. بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن زوار الموقع الإلكتروني من التواصل مع وكلاء مباشرين خلال ساعات عمل مركز الاتصال، وهو ما أدى إلى عدم الرد على استفسارات العملاء وفقدان عملاء محتملين جُدد. لم يكن لدى فريق المبيعات في "كامبنج وورلد"، في ظل بنيتها التحتية الحالية، أي رؤية لعدد العملاء المحتملين المؤهلين المتوافدين بزحام في غير ساعات العمل.

وبفضل استخدامها watsonx Assistant، نجحت شركة "كامبنج وورلد" في الاستعانة بالروبوت Arvee، وهو روبوت محادثة مراسلة متاح على مدار الساعة لمساعدة فرق المبيعات وخدمة العملاء. أتاح وجود منصة المحادثة الخاصة بها للوكلاء المباشرين الرد على المحادثات الأكثر تعقيدًا، ما أدى إلى تحسين أوقات الاستجابة وكفاءة الوكيل. فتمكّن الوكلاء المباشرون من تقديم تفاعلات عالية الجودة مع العملاء، ما أدى إلى تقليل التواصل بين البشر. كما تتضمن وظائف Arvee جمع إحصائيات تفاعل العملاء وتتبع العملاء المحتملين بعد ساعات العمل، ما يزيد من وضوح الرؤية التي كان يفتقر إليها فريق المبيعات في السابق. وبفضل ميزات إضافية قدرات الرسائل النصية القصيرة، تمكن روبوت المحادثة من الرد على استفسارات العملاء في الوقت الفعلي.

نتيجة لذلك، تراجع عدد المحادثات التي كان يتم تجاهلها، وازدادت مشاركة العملاء بنسبة 40%، وازدادت الكفاءة الإجمالية بنسبة 33%. يؤدي تطبيق الحل watsonx Assistant إلى تحفيز المحادثات القيمة المُدرّة للدخل، ما يساهم في نجاحه على المدى الطويل.