تقدر دراسة حديثة أجرتها شركة Price Waterhouse Cooper (PwC) (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي (AI) بأكثر من 15 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي ويعزز الاقتصادات المحلية بنسبة تصل إلى 26%. (1) ولكن ماذا عن إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق على وجه التحديد؟
من إنشاء المحتوى المخصص إلى أتمتة المهام وتحليل البيانات، يبدو أن الذكاء الاصطناعي تطبيقات لا نهاية لها عندما يتعلق الأمر بالتسويق، ولكن أيضًا ثمة بعض المخاطر المحتملة. فيما يلي بعض التعريفات الأساسية لدمج حلول الذكاء الاصطناعي ومزاياها وحالات استخدامها وأخيرًا دليل خطوة بخطوة تستخدمه في حملتك التسويقية التالية.
التسويق بالذكاء الاصطناعي هو عملية استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي مثل جمع البيانات والتحليل القائم إلى البيانات ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) لتقديم معارف العملاء وأتمتة قرارات التسويق المهمة. اليوم، تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع من أي وقت مضى لإنشاء المحتوى وتحسين تجارب العملاء وتقديم نتائج أكثر دقة. قبل اختيار أداة الذكاء الاصطناعي، يجب على المؤسسات استكشاف الأنواع المختلفة من تطبيقات التسويق الذكاء الاصطناعي المتاحة بشكل كامل والنظر في كيفية استخدامها من قبل الشركات الأخرى.
تتعدد أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق، حيث يسعى المزيد من المؤسسات للاستفادة منه لتحسين جميع جوانب التسويق، بدءًا من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ووصولاً إلى التسويق عبر البريد الإلكتروني وجهود تسويق المحتوى. إليك بعض الأمثلة على كيفية زيادة الشركات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتها على تحقيق أهدافها التسويقية.
كما هو الحال مع التقنيات الجديدة الأخرى، هناك مزايا وتحديات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض التسويق. من الحفاظ على جودة مجموعات البيانات الكبيرة اللازمة لتدريب الذكاء الاصطناعي إلى الامتثال لقوانين الخصوصية المتزايدة في هذا المجال، فإن المؤسسات التي لم تستخدم الذكاء الاصطناعي من قبل تتصرف بحذر مبرر. لكن الشركات التي قامت بالاستثمار وحددت حلاً تسويقيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي مصممًا خصوصًا لتلبية احتياجاتها تتمتع بالعديد من المزايا.
اتبع هذه الخطوات الخمس لدمج الذكاء الاصطناعي بفعالية في حملتك التسويقية التالية.
تتمثل الخطوة الأولى في دمج الذكاء الاصطناعي في الحملة التسويقية في تحديد الأهداف والتوقعات. قيّم ما نجح وما لم ينجح في الحملات السابقة، وحدد الطرق التي تأمل أن يساعدك الذكاء الاصطناعي بها في تحسين نتائجك في المستقبل. بمجرد أن تتفق الأطراف المعنية على التوقعات، سيكون من الأسهل اختيار حل الذكاء الاصطناعي وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المعنوية لتقييم نجاحه.
عادةً لا يكون علماء البيانات أو المهندسون ذوو الخلفية في الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتعلم العميق ضمن فرق التسويق، ولكن خبراتهم ضرورية لتحقيق مبادرات تسويق ناجحة باستخدام الذكاء الاصطناعي. لمعالجة هذه المشكلة، تمتلك المؤسسات خيارًا - فبإمكانها إما الاستثمار لتوظيف علماء البيانات والمهندسين المطلوبين، أو بإمكانها اللجوء إلى مورّد تابع لجهة خارجية للمساعدة في التدريب أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي وصيانتها. كلا النهجين يتمتعان بالمزايا والعيوب، تتعلق بشكل أساسي بمستوى الاستثمار الذي تكون المؤسسة مستعدة لتقديمه.
أحد أكبر التحديات التي تواجه حلول التسويق بالذكاء الاصطناعي هو استخدام بيانات العملاء لأغراض التدريب والتنفيذ دون انتهاك قوانين الخصوصية. طوال عملية التدريب، يجب على المؤسسات إيجاد طرق للحفاظ على أمان عملائها وخصوصيتهم أو التعرض لدفع غرامات باهظة.
يعتمد نجاح أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي على دقة البيانات التي تم تدريبها عليها وملاءمتها. ستفشل أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُدرَّب على بيانات لا تعكس بدقة نوايا العملاء في تقديم معارف مفيدة حول سلوك العملاء أو تقديم توصيات إستراتيجية فعالة. من خلال إعطاء الأولوية لجودة بياناتها، يمكن للمؤسسات ضمان أن حلول الذكاء الاصطناعي ستساعدها في تحقيق النتائج المرجوة لبرامجها التسويقية بشكل أفضل.
تمتلك المؤسسات التي تختار حل الذكاء الاصطناعي العديد من الأنظمة الأساسية والقدرات المختلفة للاختيار من بينها. إذا اتبعوا الخطوات الأربع الأولى بعناية — تحديد أهدافهم، وتوظيف المواهب المناسبة وضمان جودة بياناتهم ودقتها— يجب أن تكون الخطوة الأخيرة أكثر وضوحًا: اختيار الأداة المناسبة لهم.
تستخدم حلول التسويق بالذكاء الاصطناعي الأكثر فاعلية اليوم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) لتعزيز تجارب العملاء وتقديم معارف ذات مغزى للمسوقين بسرعة وبدقة. يمكنك قراءة المزيد حول نهج IBM هنا. تُعد IBM watsonx Assistant منصة ذكاء اصطناعي حواري رائدة في السوق تتيح للمؤسسات إنشاء وكلاء صوتيين وروبوتات محادثات يمكنها التحدث بشكل طبيعي مع العملاء ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.
استكشاف خدمات استشارات التحول التسويقي من IBM
سجّل لحضور ندوة الإنترنت: تعرّف على سلسلة التوريد المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي
تعرّف على المزيد حول مساعد IBM watsonx