الذكاء الاصطناعي في التسويق: كيف تستفيد من هذه التقنية الجديدة القوية لحملتك القادمة؟
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Artificial Intelligence
6 سبتمبر 2023
قراءة لمدة 6 دقائق

تقدر دراسة حديثة أجرتها شركة Price Waterhouse Cooper (PwC) (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com) أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن يساهم الذكاء الاصطناعي (AI) بأكثر من 15 تريليون دولار أمريكي للاقتصاد العالمي ويعزز الاقتصادات المحلية بنسبة تصل إلى 26%. (1) ولكن ماذا عن إمكانات الذكاء الاصطناعي في مجال التسويق على وجه التحديد؟

من إنشاء المحتوى المخصص إلى أتمتة المهام وتحليل البيانات، يبدو أن الذكاء الاصطناعي تطبيقات لا نهاية لها عندما يتعلق الأمر بالتسويق، ولكن أيضًا ثمة بعض المخاطر المحتملة. فيما يلي بعض التعريفات الأساسية لدمج حلول الذكاء الاصطناعي ومزاياها وحالات استخدامها وأخيرًا دليل خطوة بخطوة تستخدمه في حملتك التسويقية التالية.

ما المقصود بالتسويق بالذكاء الاصطناعي؟

التسويق بالذكاء الاصطناعي هو عملية استخدام إمكانات الذكاء الاصطناعي مثل جمع البيانات والتحليل القائم إلى البيانات ومعالجة اللغة الطبيعية (NLP) والتعلم الآلي (ML) لتقديم معارف العملاء وأتمتة قرارات التسويق المهمة. اليوم، تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق أوسع من أي وقت مضى لإنشاء المحتوى وتحسين تجارب العملاء وتقديم نتائج أكثر دقة. قبل اختيار أداة الذكاء الاصطناعي، يجب على المؤسسات استكشاف الأنواع المختلفة من تطبيقات التسويق الذكاء الاصطناعي المتاحة بشكل كامل والنظر في كيفية استخدامها من قبل الشركات الأخرى. 

حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق

تتعدد أمثلة استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق، حيث يسعى المزيد من المؤسسات للاستفادة منه لتحسين جميع جوانب التسويق، بدءًا من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي ووصولاً إلى التسويق عبر البريد الإلكتروني وجهود تسويق المحتوى. إليك بعض الأمثلة على كيفية زيادة الشركات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدتها على تحقيق أهدافها التسويقية.

  • إنشاء المحتوى: أدى الإطلاق الأخير لمنصة الذكاء الاصطناعي التوليدي ChatGPT من OpenAI في نوفمبر من عام 2022 إلى تدفق حالات الاستخدام الجديدة للذكاء الاصطناعي. يمكن للذكاء الاصطناعي المستخدم في إنشاء المحتوى أن يوفر الوقت والمال لفرق التسويق من خلال كتابة مدونات، ورسائل تسويقية، ومواد كتابية، ورسائل بريد إلكتروني، وعناوين، وترجمات للفيديوهات، ونصوص المواقع الإلكترونية، والعديد من أنواع المحتوى الأخرى الموجهة للجمهور المستهدف.
  • تقسيم الجمهور: يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات على تقسيم عملائها بذكاء وفعالية حسب السمات والاهتمامات والسلوكيات المختلفة، ما يؤدي إلى تحسين الاستهداف والحملات التسويقية الأكثر فعالية التي تؤدي إلى مشاركة أقوى للعملاء وتحسين عائد الاستثمار.
  • روبوتات محادثة لخدمة العملاء: بشكل متزايد، يستكشف المسوقون إمكانات تمكين الذكاء الاصطناعي لتطوير روبوتات المحادثة لتعزيز جوانب معينة من خدمة العملاء. وبمجرد تدريبها، يمكن لهذه الروبوتات التفاعل مع العملاء في أي مرحلة من مراحل رحلتهم، والمساعدة في حل التذاكر بسرعة وفعالية، ما يزيد من رضا العملاء.
  • الإعلانات المبرمجة: الإعلانات المبرمجة هي أتمتة شراء الإعلانات ووضعها على المواقع الإلكترونية والتطبيقات. لقد عزز الذكاء الاصطناعي بشكل كبير قدرات المؤسسات على تنفيذ الإعلانات البرمجية، من خلال استخدام تاريخ العملاء وتفضيلاتهم وسياقهم لتقديم إعلانات أكثر ملاءمة بمعدلات تحويل أعلى.
  • تحسين محركات البحث (SEO): استخدام حل ذكي لتحسين محركات البحث (SEO) يساعد المسوقين على رفع تصنيفات الصفحات وتطوير إستراتيجيات أكثر فعالية. يمكن للذكاء الاصطناعي مساعدة المسوقين في إنشاء المحتوى وتحسينه لتلبية المعايير الجديدة. 
  • التجارة الإلكترونية: يساعد الذكاء الاصطناعي الشركات في تحسين برامج التجارة الإلكترونية وقدرات التسويق الرقمي من خلال تقديم فهم أكثر تعمقًا لاحتياجات العملاء وعادات الشراء لديهم، وأتمتة المهام، وتبسيط سير العمل.
مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي في التسويق وتحديات استخدامه

كما هو الحال مع التقنيات الجديدة الأخرى، هناك مزايا وتحديات لاستخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض التسويق. من الحفاظ على جودة مجموعات البيانات الكبيرة اللازمة لتدريب الذكاء الاصطناعي إلى الامتثال لقوانين الخصوصية المتزايدة في هذا المجال، فإن المؤسسات التي لم تستخدم الذكاء الاصطناعي من قبل تتصرف بحذر مبرر. لكن الشركات التي قامت بالاستثمار وحددت حلاً تسويقيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي مصممًا خصوصًا لتلبية احتياجاتها تتمتع بالعديد من المزايا.

المزايا

  • اتخاذ قرارات أسرع وأكثر ذكاءً: يمكن لفرق التسويق المزودة بأحدث أدوات الذكاء الاصطناعي رؤية تأثير جهودهم التسويقية في زمن شبه حقيقي وتعديل أساليبهم وفقًا لذلك. يمكن لمنصات تسويق الذكاء الاصطناعي إنشاء استراتيجيات تسويق بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات بشكل أسرع من البشر باستخدام خوارزميات التعلم الآلي والتوصية بإجراءات مستنيرة من خلال تحليل المشاعر من بيانات العملاء التاريخية.
  • تحسين عائد الاستثمار (ROI) على مبادرات التسويق: يمكن لأدوات التسويق القائمة على الذكاء الاصطناعي مساعدة المسوقين على تحديد المعارف القابلة للتنفيذ من البيانات التي تولدها الحملة في الوقت الفعلي تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الأدوات نفسها في تحديد القنوات المناسبة لشراء الوسائط وحتى الموضع الأمثل للإعلان بناءً على سلوك العميل. تساعد حلول التسويق بالذكاء الاصطناعي الحديثة الأطراف المعنية على ضمان تحقيق أقصى استفادة من استثمارهم في الحملة. 
  • قياس أكثر دقة لمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs): تولد الحملات الرقمية بيانات أكثر مما يمكن للبشر مواكبته، ما قد يجعل قياس نجاح المبادرات التسويقية أمرًا صعبًا. تساعد لوحات المعلومات المحسنة الذكاء الاصطناعي المسوقين على ربط نجاح جهودهم بتكتيكات محددة نشروها، ما يساعدهم على فهم أفضل لما ينجح وما يمكن تحسينه.
  • تعزيز قدرات إدارة علاقات العملاء (CRM): تساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي فرق التسويق على تحسين برامج إدارة علاقات العملاء (CRM) من خلال أتمتة المهام الروتينية مثل إعداد بيانات العملاء. يمكنهم أيضًا تقليل احتمالية حدوث أخطاء بشرية، وتقديم رسائل عملاء أكثر تخصيصًا وتحديد العملاء المعرضين للخطر.
  • معارف أكثر جدوى من بيانات العملاء: يعاني العديد من المسوقين اليوم من الكم الهائل من البيانات المتاحة لهم عندما يخططون لحملة ما. يمكن للذكاء الاصطناعي المساعدة من خلال إجراء تحليلات تنبئية على بيانات العملاء، وتحليل كميات هائلة منها في ثوانٍ معدودة باستخدام خوارزميات التعلم الآلي (ML) السريعة والفعالة. يستخدم البيانات لتوليد معارف حول سلوك العملاء في المستقبل، واقتراح محتوى أكثر تخصيصًا وأنماط موضعية في مجموعات بيانات كبيرة للمسوقين للعمل عليها.

التحديات

  • تدريب الذكاء الاصطناعي على استخدام الحلول: يتطلب الذكاء الاصطناعي تدريبًا كبيرًا لتعلم مهمة جديدة، مثله مثل البشر تمامًا. على سبيل المثال، إذا كنت تريد حل الذكاء الاصطناعي الذي سيتحدث إلى عملائك بطريقة جذابة، فستحتاج إلى استثمار الوقت والموارد اللازمة لتعليمه ذلك. إذ إن إنشاء تطبيق مثل هذا، سيحتاج إلى كمية كبيرة من البيانات حول تفضيلات العملاء، وربما إلى علماء بيانات متخصصين في هذا النوع من التدريب.
  • ضمان جودة البيانات ودقتها: لا تكون حلول الذكاء الاصطناعي قوية إلا بقدر جودة البيانات التي تُغذى بها. هذا صحيح بغض النظر عن مدى تقدم الأداة تقنيًا - إذا كانت البيانات التي تُغذى بها غير دقيقة وتمثيلية، فإن الإجابات والقرارات التي تولدها ستكون منخفضة الجودة وغير فعالة.
  • الامتثال لقوانين الخصوصية: نظرًا لأن الذكاء الاصطناعي يُدرب على المعلومات الشخصية للعملاء، يجب الالتزام الصارم بالقوانين المتعلقة بما يمكن استخدامه. الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لأغراض التسويق يجب أن تلتزم بقوانين حماية بيانات المستهلك، وإلا فإنها تخاطر بتعرضها  لغرامات كبيرة والإضرار بسمعتها. وفقًا لبحث أجرته HFS Research (محتوى الرابط موجود خارج موقع ibm.com)، زادت الأضرار التي تلحق بالسمعة بسبب تطبيقات الذكاء الاصطناعي الخاطئة التي تظهر في وسائل الإعلام، ما يرفع من الضغوط في أوروبا وأمريكا الشمالية للمطالبة بتشريع تنظيمات أكثر صرامة.
دليل مفصّل لدمج الذكاء الاصطناعي في إستراتيجية التسويق الخاصة بك

اتبع هذه الخطوات الخمس لدمج الذكاء الاصطناعي بفعالية في حملتك التسويقية التالية. 

الخطوة الأولى: تحديد الأهداف

تتمثل الخطوة الأولى في دمج الذكاء الاصطناعي في الحملة التسويقية في تحديد الأهداف والتوقعات. قيّم ما نجح وما لم ينجح في الحملات السابقة، وحدد الطرق التي تأمل أن يساعدك الذكاء الاصطناعي بها في تحسين نتائجك في المستقبل. بمجرد أن تتفق الأطراف المعنية على التوقعات، سيكون من الأسهل اختيار حل الذكاء الاصطناعي وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية المعنوية لتقييم نجاحه.

الخطوة 2: اكتساب المواهب المناسبة

عادةً لا يكون علماء البيانات أو المهندسون ذوو الخلفية في الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والتعلم العميق  ضمن فرق التسويق، ولكن خبراتهم ضرورية لتحقيق مبادرات تسويق ناجحة باستخدام الذكاء الاصطناعي. لمعالجة هذه المشكلة، تمتلك المؤسسات خيارًا - فبإمكانها إما الاستثمار لتوظيف علماء البيانات والمهندسين المطلوبين، أو بإمكانها اللجوء إلى مورّد تابع لجهة خارجية للمساعدة في التدريب أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي وصيانتها. كلا النهجين يتمتعان بالمزايا والعيوب، تتعلق بشكل أساسي بمستوى الاستثمار الذي تكون المؤسسة مستعدة لتقديمه.

الخطوة 3: الالتزام بقوانين خصوصية البيانات

أحد أكبر التحديات التي تواجه حلول التسويق بالذكاء الاصطناعي هو استخدام بيانات العملاء لأغراض التدريب والتنفيذ دون انتهاك قوانين الخصوصية. طوال عملية التدريب، يجب على المؤسسات إيجاد طرق للحفاظ على أمان عملائها وخصوصيتهم أو التعرض لدفع غرامات باهظة.

الخطوة 4: اختبار جودة البيانات

يعتمد نجاح أداة التسويق بالذكاء الاصطناعي على دقة البيانات التي تم تدريبها عليها وملاءمتها. ستفشل أدوات الذكاء الاصطناعي التي تُدرَّب على بيانات لا تعكس بدقة نوايا العملاء في تقديم معارف مفيدة حول سلوك العملاء أو تقديم توصيات إستراتيجية فعالة. من خلال إعطاء الأولوية لجودة بياناتها، يمكن للمؤسسات ضمان أن حلول الذكاء الاصطناعي ستساعدها في تحقيق النتائج المرجوة لبرامجها التسويقية بشكل أفضل.

الخطوة 5: اختر الحل المناسب لك

تمتلك المؤسسات التي تختار حل الذكاء الاصطناعي العديد من الأنظمة الأساسية والقدرات المختلفة للاختيار من بينها. إذا اتبعوا الخطوات الأربع الأولى بعناية — تحديد أهدافهم، وتوظيف المواهب المناسبة وضمان جودة بياناتهم ودقتها— يجب أن تكون الخطوة الأخيرة أكثر وضوحًا: اختيار الأداة المناسبة لهم.

حلول التسويق بالذكاء الاصطناعي

تستخدم حلول التسويق بالذكاء الاصطناعي الأكثر فاعلية اليوم تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) لتعزيز تجارب العملاء وتقديم معارف ذات مغزى للمسوقين بسرعة وبدقة. يمكنك قراءة المزيد حول نهج IBM هنا. تُعد IBM watsonx Assistant منصة ذكاء اصطناعي حواري رائدة في السوق تتيح للمؤسسات إنشاء وكلاء صوتيين وروبوتات محادثات يمكنها التحدث بشكل طبيعي مع العملاء ومساعدتهم في حل مشكلاتهم.

 
مؤلف
Mesh Flinders Writer

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