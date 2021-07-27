يحاول العلماء والمهندسون تطوير طرق للآلات لرؤية وفهم البيانات المرئية منذ حوالي 60 عامًا. بدأت التجارب في عام 1959 عندما عرض أخصائيو الفيزيولوجيا العصبية مجموعة من الصور على قطة، محاولين ربط استجابة في دماغها. اكتشفوا أنها استجابت أولاً للحواف أو الخطوط الواضحة، وهذا يعني علمياً أن معالجة الصور تبدأ بأشكال بسيطة مثل الحواف المستقيمة.2

في نفس الوقت تقريبًا، تم تطوير أول تقنية لمسح الصور بالكمبيوتر، مما مكن أجهزة الكمبيوتر من رقمنة الصور والحصول عليها. وتم تحقيق إنجاز آخر في عام 1963 عندما أصبحت أجهزة الكمبيوتر قادرة على تحويل الصور ثنائية الأبعاد إلى أشكال ثلاثية الأبعاد. في ستينيات القرن العشرين، ظهر الذكاء الاصطناعي كمجال أكاديمي للدراسة، كما شهد بداية سعي الذكاء الاصطناعي لحل مشكلة الرؤية البشرية.

شهد عام 1974 تقديم تقنية التعرف البصري على الأحرف (OCR)، والتي يمكنها التعرف على النص المطبوع بأي خط أو نوع من الحروف.3 وبالمثل، يمكن للتعرّف الذكي على الأحرف (ICR) أن يفك رموز النصوص المكتوبة بخط اليد باستخدام الشبكات العصبية.4 ومنذ ذلك الحين، وجد التعرف البصري على الأحرف والتعرّف الذكي على الأحرف طريقه إلى معالجة المستندات والفواتير والتعرف على لوحات المركبات والمدفوعات عبر الهاتف المحمول والتحويل الآلي وغيرها من التطبيقات الشائعة.

في عام 1982، أثبت عالم الأعصاب David Marr أن الرؤية تعمل بشكل هرمي، وقدّم خوارزميات للآلات للكشف عن الحواف والزوايا والمنحنيات والأشكال الأساسية المماثلة. في الوقت نفسه، طور عالم الكمبيوتر Kunihiko Fukushima شبكة من الخلايا التي يمكنها التعرف على الأنماط. تضمنت الشبكة، المسماة Neocognitron، طبقات تلافيفية في شبكة عصبية.

بحلول عام 2000، كان تركيز الدراسة على التعرف على الأشياء. وبحلول عام 2001، ظهرت أول تطبيقات التعرف على الوجوه في الوقت الفعلي. ظهر توحيد كيفية وضع العلامات والتعليقات التوضيحية على مجموعات البيانات المرئية خلال فترة الألفينات. في عام 2010، أصبحت مجموعة بيانات ImageNet متاحة. لقد احتوى على الملايين من الصور الموسومة عبر ألف فئة من الكائنات، ويوفر أساسًا للشبكات العصبية التلافيفية (CNNs) ونماذج التعلم العميق المستخدمة اليوم. في عام 2012، أدخل فريق من جامعة تورنتو شبكة عصبية تلافيفية (CNN) في مسابقة للتعرف على الصور. قلل النموذج، المسمى AlexNet، بشكل كبير من معدل الخطأ في التعرف على الصور. بعد هذا الإنجاز، انخفضت معدلات الخطأ إلى بضعة بالمائة فقط.5