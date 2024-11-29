ما هو تنظيف البيانات؟

يتمثل الهدف من تنظيف البيانات في المساعدة على ضمان دقة البيانات واكتمالها واتساقها وقابليتها للاستخدام في التحليل أو اتخاذ القرار. تعمل عمليات تنظيف البيانات على معالجة المشكلات الشائعة المتعلقة بجودة البيانات مثل التكرارات والقيم المفقودة والتناقضات والأخطاء النحوية والبيانات غير ذات الصلة والأخطاء الهيكلية.

ويعد تنظيف لبيانات أيضًا أحد المكونات الأساسية لإدارة البيانات الفعالة، مما يساعد على ضمان بقاء البيانات دقيقة وآمنة ويمكن الوصول إليها في كل مرحلة من مراحل دورة حياتها.

تُعد البيانات عالية الجودة أو "النظيفة" أمرًا بالغ الأهمية لتبني أدوات الذكاء الاصطناعي والأتمتة بشكل فعال. كما يمكن للمؤسسات أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تبسيط عملية تنظيف البيانات.