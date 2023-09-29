ما المقصود بخدمة AWS Lake Formation؟

أحدث الأخبار التقنية، مدعومة برؤى خبراء
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
AWS Lake Formation هي خدمة تجعل من السهل إعداد بحيرة بيانات آمنة خلال فترة زمنية قصيرة.
نشهد انتقال المزيد من الشركات إلى بحيرات البيانات لأنها أكثر مرونة وأقل تكلفة وأسهل استخدامًا بكثير من مستودعات البيانات. فأنت لست مقيدًا بتنسيقات احتكارية، كما أنك لست مضطرًا إلى استيعاب جميع بياناتك داخل تقنية احتكارية.
ومع اعتماد المزيد من الشركات على بحيرات البيانات، تصبح الحماية أكثر أهمية لأن عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى الوصول إلى تلك البيانات يزداد، وتريد القدرة على التحكم في من يمكنه رؤية ماذا.
ابقَ على اطلاع دائم على أبرز الاتجاهات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والأتمتة، والبيانات، وغيرها الكثير من خلال رسالة Think الإخبارية. راجع بيان الخصوصية لشركة IBM.
يمكن أن تساعد خدمة AWS Lake Formation على معالجة جوانب الأمان داخل بحيرة البيانات. وبالنسبة إلى مستخدمي Amazon S3، فإنها توفر تكاملاً سلسًا يتيح لك تطبيق سياسات أمان دقيقة على بياناتك. تمنحك خدمة AWS Lake Formation ثلاث قدرات رئيسية:
1. إنشاء بحيرات البيانات بسرعة: وهذا يعني خلال أيام، وليس أشهر. يمكنك نقل بياناتك وتخزينها وتحديثها وفهرستها بسرعة أكبر، بالإضافة إلى تنظيم بياناتك وتحسينها تلقائيًا.
2. تبسيط إدارة الأمان: يمكنك تحديد سياسات الأمان والحوكمة والتدقيق وفرضها مركزيًا.
3.تسهيل اكتشاف البيانات ومشاركتها: قم بفهرسة جميع أصول بيانات شركتك وشارك مجموعات البيانات بسهولة بين المستهلكين.
إذا كنت تستخدم AWS S3 حاليًا أو تخطط لاستخدامه، فنوصي بوضع خدمة AWS Lake Formation في الحسبان كطريقة سهلة لتطبيق سياسات الأمان على بحيرة البيانات الخاصة بك. وكجزء من مجموعتك التقنية، ستحتاج أيضًا إلى محرك استعلامات يتيح لك إجراء التحليلات على بحيرة البيانات الخاصة بك. ويُعد Presto أشهر محركات تنفيذ ذلك، وهو محرك استعلامات SQL مفتوح المصدر مُصمم خصوصًا لبحيرات البيانات.
لقد جعلنا من السهل البدء باستخدام هذه المجموعة: AWS S3 + Presto + AWS Lake Formation. نحن نوفر SaaS لمحرك Presto مع عمليات تكامل جاهزة للاستخدام مع S3 وLake Formation، بحيث يمكنك تشغيل مجموعة تحليلات متكاملة لبحيرة البيانات خلال بضع ساعات فقط.
اكتشف كيف يمكنك التغلب على تحديات البيانات الراهنة، وحدّد خطوات عملية لتجهيز بياناتك لعصر الذكاء الاصطناعي.
اكتشف كيف يمكن للرؤية الشاملة لبيانات مؤسستك بأي صيغة، سواء كانت منظمة أو غير منظمة، أن تجعلها جاهزة لعصر الذكاء الاصطناعي.
احصل على رؤى عملية حول كيفية الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي للبيانات وإعداد البيانات للذكاء الاصطناعي.
استفِد من بياناتك أينما كانت باستخدام مستودع بحيرة البيانات الهجين المفتوح للذكاء الاصطناعي والتحليلات.
تغلب على تحديات البيانات الحالية باستخدام بنية مستودع بحيرة بيانات؛ لتتمكن من الاتصال بالبيانات في دقائق، والحصول بسرعة على رؤى موثوقة وتقليل تكاليف مستودع البيانات لديك.
استفِد من قيمة بيانات المؤسسة مع IBM Consulting لبناء مؤسسة تعتمد على الرؤى لتحقيق ميزة تنافسية في الأعمال.