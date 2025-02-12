ما المقصود بصوامع البيانات؟

صوامع البيانات هي مجموعات معزولة من البيانات تمنع مشاركة البيانات بين الأقسام والأنظمة ووحدات الأعمال المختلفة. عندما تصبح البيانات معزولة، قد تواجه المؤسسات صعوبة في الحفاظ على جودة البيانات واتخاذ قرارات قائمة على البيانات.
تجمع المؤسسات اليوم كميات هائلة من البيانات من مصادر متنوعة، حيث تحتفظ العديد من الأقسام ووحدات الأعمال بمجموعات البيانات الخاصة بها.
وبدون التكامل المناسب، يمكن أن تصبح هذه البيانات محاصرة في أنظمة متباينة، بدءًا من جداول البيانات الأساسية وحتى التطبيقات المتخصصة مثل منصات إدارة علاقات العملاء (CRM). بعد ذلك، تعمل مستودعات البيانات المعزولة هذه على إنشاء حواجز بين الأنظمة والفرق، ما يؤدي إلى تشكيل صوامع البيانات.
وفقًا لتقرير IBM Data Differentiator، أفادت 82% من المؤسسات أن صوامع البيانات تتسبب في تعطيل عمليات سير العمل المهمة لديها، وتظل 68% من بيانات المؤسسة دون تحليل.
ونتيجة لصوامع البيانات، غالبًا ما تعمل الفرق ببيانات قديمة أو مجزأة أو غير متناسقة. تتدهور جودة البيانات، وتنشأ عدم الكفاءة التشغيلية بسبب عمليات سير العمل المكررة والتخزين الزائد للبيانات. وقد تتأثر مبادرات البيانات الكبيرة والتعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) سلبًا.
ومع ذلك، تستطيع المؤسسات التي تتخلص من صوامع البيانات وتعمل على دمج بياناتها بنجاح تقليل التكاليف، وتسريع التحليلات، وتحسين عملية اتخاذ القرار.
للتخلص من صوامع البيانات، يمكن للمؤسسات بناء أنسجة بيانات شاملة من خلال استخدام حلول متقدمة لتكامل البيانات وإدارتها لجمع مخازن البيانات المتباينة معًا في الوقت الفعلي. تُعَد أدوات المحاكاة الافتراضية للبيانات، وأنظمة إدارة البيانات الوصفية، وبحيرات البيانات، ومستودعات بحيرات البيانات، ومستودعات البيانات من العناصر الشائعة في نسيج البيانات الموحد.
تتشكل صوامع البيانات عندما تصبح المعلومات معزولة في أقسام أو أنظمة أو مواقع محددة، ما يمنع المؤسسات من استخدام أصول البيانات الخاصة بها بشكل كامل.
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تساهم في تشكيل صوامع البيانات:
في العديد من المؤسسات، تستخدم الفرق ووحدات الأعمال المختلفة أدواتها وعمليات سير العمل الخاصة بها لإدارة البيانات. قد تستخدم فرق التسويق منصات تحليلية متقدمة، بينما تعتمد فرق المبيعات على تطبيقات متخصصة مثل أنظمة إدارة علاقات العملاء من Salesforce.
ومن دون استراتيجيات فعَّالة لتكامل البيانات، لا تنتقل البيانات بين هذه الأنظمة المختلفة، ما يشكل عوائق أمام التحليل الشامل للبيانات ومشاركتها.
تحتفظ المؤسسات عادةً ببيئات حوسبة متعددة، ولكل منها نهجها الخاص لتخزين البيانات.
وفي حين أن أدوات التكامل الحديثة يمكن أن تساعد على توحيد هذه البيئات، فإن بعض الأنظمة القديمة -مثل قواعد البيانات القديمة وجداول البيانات والتطبيقات المخصصة- لا يمكنها الاتصال بشكل صحيح بالتقنيات الأحدث، ما يؤدي إلى ظهور صوامع بيانات.
وإذا لم تعمل المؤسسات على دمج هذه الأنظمة بشكل صحيح، فإنها تخاطر بتجزئة منظومة البيانات وتدهور الرؤى والتحليلات.
يمكن أن تُسهم ثقافة الشركة في تفاقم صوامع البيانات عندما تنظر الأقسام إلى بياناتها كممتلكات خاصة بدلًا من كونها موارد مشتركة على مستوى المؤسسة. وقد تقيِّد الفرق إمكانية الوصول إلى البيانات، اعتقادًا منها بأنها تمنحها ميزة تنافسية.
يمكن أن يؤدي هذا النهج في كثير من الأحيان إلى تكرار البيانات، وزيادة تكاليف تخزين البيانات عن الحاجة، وتفويت فرص الحصول على رؤى متعددة الوظائف.
غالبًا ما تؤدي الميزانيات المحدودة، وضعف الخبرات، وضيق الوقت إلى تأخير تنفيذ حلول تكامل البيانات بالشكل المطلوب. ويستمر العديد من الأشخاص في استخدام أنظمة غير متصلة بدلًا من الاستثمار في منصات بيانات موحدة.
يمكن أن تؤدي قيود الموارد هذه إلى إنشاء مجموعة من الحلول التي يصبح من الصعب إدارتها بشكل متزايد، خاصةً مع نمو أحجام البيانات.
تفرض قوانين حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) ضوابط صارمة على أمن البيانات والخصوصية، ما يؤثِّر في كيفية إدارة المؤسسات لتخزين البيانات والوصول إليها.
رغم أن هذه اللوائح لا تفرض مواقع تخزين محددة، إلا أن الشركات غالبًا ما تعدِّل استراتيجيات بياناتها للامتثال، ما قد يؤدي دون قصد إلى ظهور صوامع البيانات. على سبيل المثال، قد يؤدي تخزين بيانات العملاء بشكل منفصل حسب المنطقة إلى تجزئة الأنظمة، ما يحد من إمكانية الوصول والتناسق بين الفرق.
يمكن أن يؤدي النمو السريع للأعمال إلى ظهور صومعة البيانات. غالبًا ما تؤدي عمليات الدمج والاستحواذ إلى إنشاء صوامع من خلال جلب أنظمة قواعد البيانات غير المتوافقة إلى بيئة تكنولوجيا المعلومات الجديدة.
إذا لم يتم التخطيط للتكامل بعناية، قد تؤدي هذه الفروقات التقنية إلى استمرار عزل البيانات، خاصةً إذا كانت المؤسسات تعتمد هياكل بيانات مختلفة ولا تستطيع توحيد مصادر البيانات وتنسيقاتها ومعاييرها.
يمكن أن تُنشئ صومعة البيانات حواجز كبيرة أمام نجاح المؤسسة، ما يؤثِّر في كل شيء بدءًا من العمليات اليومية وحتى التخطيط الاستراتيجي. وعندما لا تتمكن الأقسام من تبادل المعلومات بشكل فعَّال أو الحفاظ على منظومة موحدة للبيانات، تعاني المؤسسة بأكملها
تشمل التحديات الرئيسية ما يلي:
عندما يتم عزل البيانات، تضطر المؤسسات غالبًا إلى اتخاذ خطوات إضافية لجعلها قابلة للاستخدام.
على سبيل المثال، قد يكون لدى بائع التجزئة بيانات العملاء موزعة عبر أنظمة نقاط البيع، ومنصات التجارة الإلكترونية، وقواعد بيانات التسويق. يتعين على الفرق مطابقة هذه البيانات يدويًا والتأكد من اتساقها قبل الاستفادة منها.
يمكن أن تؤدي صوامع البيانات أيضًا إلى تكرار غير ضروري في موارد التخزين والمعالجة. وبدلًا من مشاركة مجموعة بيانات موحدة، قد تخزِّن الفرق ووحدات الأعمال البيانات نفسها في أنظمة متفرقة، ما يزيد من التكلفة الإجمالية للتخزين.
يمكن أن تمنع صوامع البيانات المؤسسات من تحقيق الاستفادة الكاملة من أصول البيانات الخاصة بها. عندما يتم احتجاز المعلومات القيمة في أنظمة غير متصلة، تكافح المؤسسات لبناء مجموعات البيانات الشاملة التي تحتاجها لمبادرات تحليل البيانات الكبيرة المتقدمة والتعلم الآلي.
يعني الوصول المحدود إلى مجموعات البيانات الكاملة اضطرار الأطراف المعنية غالبًا إلى العمل برؤية جزئية أو غير متسقة للبيانات، ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أعمال دون المستوى الأمثل لاعتمادها على بيانات غير مكتملة.
تؤدي صوامع المعلومات إلى ظهور بيانات غير متسقة عبر الأنظمة، ما يؤثِّر في دقة التحليلات ويجعل من الصعب الحفاظ على بيانات موثوق بها لاتخاذ قرارات الأعمال.
تمنع المعلومات المعزولة مشاركة البيانات بفاعلية، ما يَحُد من قدرة المؤسسات على تحديد الفرص وتطوير الحلول. على سبيل المثال، قد يفوِّت مقدمو الرعاية الصحية أنماطًا حاسمة في نتائج المرضى بسبب عدم ترابط الأنظمة السريرية والتشغيلية والمالية.
تؤدي تجزئة بيانات العملاء عبر أقسام المبيعات والتسويق والخدمات إلى عدم تقديم تجربة مخصصة. إذ لا تستطيع الفرق التي تعمل ببيانات غير متسقة مشاركة تفضيلات العملاء وتاريخ التفاعل ومعلومات الخدمة بشكل فعَّال.
يمكن أن تؤدي البيانات المعزولة إلى جعل إدارة المتطلبات التنظيمية أكثر صعوبة. فبدلًا من تطبيق سياسات موحدة، يتعين على المؤسسات تنفيذ ضوابط لحماية المعلومات الحساسة في كل نظام معزول، ما يزيد من التكاليف والتعقيد.
تعمل العديد من المؤسسات على معالجة صوامع البيانات من خلال إنشاء أنسجة بيانات موحدة، وهو نهج لهندسة البيانات يُسهم في تسهيل التكامل الشامل لمسارات البيانات والبيئات السحابية المختلفة.
غالبًا ما تركِّز المؤسسات على 3 مجالات رئيسية لإنشاء أنسجة البيانات:
تُتيح إدارة البيانات للمؤسسات تخزين بيانات الشركة ومعالجتها وتحليلها بكفاءة عبر الأنظمة المؤسسية، ما يعزِّز التميز التشغيلي.
ومع ذلك، قد تؤدي أنظمة إدارة البيانات إلى إنشاء صوامع بيانات إذا أصبحت قديمة أو تفتقر إلى قدرات التكامل اللازمة لربط البيانات عبر المنصات المختلفة.
يمكن أن يساعد تحديث إدارة البيانات على التخلص من صوامع البيانات الحالية ومنع ظهور صوامع جديدة من خلال تعزيز اتصال النظام وتحسين تدفق البيانات وتوفير رؤى في الوقت الفعلي لأنظمة البيانات.
تشمل العناصر الرئيسية لتحديث إدارة البيانات ما يلي:
كمثال على إدارة البيانات الحديثة، يمكن النظر إلى كيفية بناء الشركات المالية لهياكل بياناتها لدعم كل من الأمن والكفاءة.
غالبًا ما تعتمد هذه الشركات على هياكل هجينة ومتعددة السحابات، ما يُتيح لها الاحتفاظ بالبيانات الحساسة للمعاملات محليًا أو في بيئات سحابية خاصة، مع الاستفادة من مستودعات البيانات السحابية وبحيرات البيانات للتحليلات المتقدمة.
تُتيح مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) والموصِّلات وصولًا آمنًا إلى البيانات ومشاركتها في الوقت شبه الفعلي بين هذه الأنظمة.
توفِّر أُطر إدارة البيانات سياسات ومعايير وإجراءات لجمع البيانات وامتلاكها وتخزينها ومعالجتها واستخدامها. يمكن أن تساعد أطر العمل هذه على القضاء على صومعة البيانات من خلال تزويد المؤسسة بخطط رسمية لمشاركة البيانات عبر المؤسسة مع تلبية متطلبات الامتثال وأمن البيانات.
على سبيل المثال، تطبِّق المؤسسات الصحية عادةً أطر إدارة تُتيح مشاركة آمنة لبيانات المرضى بين الأقسام، مع ضمان الامتثال لقانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA) من خلال الضوابط المؤتمتة وسجلات التدقيق.
تشمل بعض العناصر الأساسية في أطر إدارة البيانات ما يلي:
يمكن للمؤسسات التغلب على صوامع البيانات على المستوى الثقافي من خلال العمل على الانتقال من نموذج ملكية البيانات المعزول إلى ثقافة مشاركة بيانات تعاونية.
وهذا التحول سيشجِّع الفرق على العمل معًا بشكل أكثر فاعلية مع تقليل الازدواجية المفرطة وتحسين دقة البيانات وتقليل تكاليف التخزين.
على سبيل المثال، غالبًا ما تُنشئ الشركات المصنِّعة فرق عمليات متكاملة تجمع بين فرق الإنتاج، ومراقبة الجودة، ومحللي سلسلة التوريد. تستخدم هذه الفرق منصات بيانات موحدة لإنشاء مصدر واحد للحقيقة لجميع القرارات التشغيلية.
بالنسبة للعديد من المؤسسات، فإن تعزيز التغيير التنظيمي يشمل ما يلي:
هناك العديد من الفوائد الرئيسية للقضاء على صوامع البيانات. تتضمن بعض أهم الأمثلة ما يلي:
توفِّر أنظمة البيانات المتكاملة للمستخدمين في جميع أنحاء المؤسسة رؤية شاملة للبيانات. فبدلًا من العمل على مجموعات بيانات مجزأة، يتشارك الأطراف المعنيون مصدرًا واحدًا للحقيقة، ما يُتيح لهم استخدام أصول البيانات بفاعلية في التحليلات، والذكاء الاصطناعي واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
يمكن أن يؤدي تفكيك صوامع البيانات إلى زيادة كبيرة في الكفاءة التشغيلية من خلال تبسيط سير العمل وتحسين استخدام الموارد. يمكن للفرق الوصول إلى البيانات ذات الصلة في الوقت شبه الفعلي، ما يقضي على العمليات اليدوية المرهقة المطلوبة لنقل البيانات بين الأنظمة وتجهيزها للاستخدام.
عندما يتمكَّن صانعو القرار من الوصول إلى المعلومات الكاملة، يمكنهم اتخاذ أفضل الخيارات المستنيرة. على سبيل المثال، توفِّر مجموعة من مقاييس الأعمال الموحدة صورة أوضح للأداء التنظيمي من المقاييس الجزئية التي تقتصر على وحدة أعمال واحدة.
تُسهم منظومة البيانات المتكاملة في تسهيل تنفيذ ضوابط متسقة لأمن البيانات، وفرض سياسات الوصول، ومراقبة مخاطر البيانات عبر الإدارات ووحدات الأعمال المختلفة. وتستطيع المؤسسات تطبيق تدابير أمنية متسقة في جميع أنحاء الأعمال بدلًا من الحاجة إلى ضوابط مختلفة للأنظمة المختلفة.
بفضل بيانات العملاء المتكاملة، تستطيع المؤسسات تطوير رؤية موحدة لعملائها عبر جميع نقاط الاتصال. يمكن للفرق الوصول إلى ملفات تعريف العملاء الكاملة والاستجابة السريعة للاحتياجات وتخصيص التفاعلات باستخدام الرؤى التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ما يؤدي إلى علاقات أقوى وتوصيات أفضل ومعدلات رضا أكبر.
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