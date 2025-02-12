ما المقصود بصوامع البيانات؟

تجمع المؤسسات اليوم كميات هائلة من البيانات من مصادر متنوعة، حيث تحتفظ العديد من الأقسام ووحدات الأعمال بمجموعات البيانات الخاصة بها.

وبدون التكامل المناسب، يمكن أن تصبح هذه البيانات محاصرة في أنظمة متباينة، بدءًا من جداول البيانات الأساسية وحتى التطبيقات المتخصصة مثل منصات إدارة علاقات العملاء (CRM). بعد ذلك، تعمل مستودعات البيانات المعزولة هذه على إنشاء حواجز بين الأنظمة والفرق، ما يؤدي إلى تشكيل صوامع البيانات.

وفقًا لتقرير IBM Data Differentiator، أفادت 82% من المؤسسات أن صوامع البيانات تتسبب في تعطيل عمليات سير العمل المهمة لديها، وتظل 68% من بيانات المؤسسة دون تحليل.

ونتيجة لصوامع البيانات، غالبًا ما تعمل الفرق ببيانات قديمة أو مجزأة أو غير متناسقة. تتدهور جودة البيانات، وتنشأ عدم الكفاءة التشغيلية بسبب عمليات سير العمل المكررة والتخزين الزائد للبيانات. وقد تتأثر مبادرات البيانات الكبيرة والتعلم الآلي (ML) والذكاء الاصطناعي (AI) سلبًا.

ومع ذلك، تستطيع المؤسسات التي تتخلص من صوامع البيانات وتعمل على دمج بياناتها بنجاح تقليل التكاليف، وتسريع التحليلات، وتحسين عملية اتخاذ القرار.

للتخلص من صوامع البيانات، يمكن للمؤسسات بناء أنسجة بيانات شاملة من خلال استخدام حلول متقدمة لتكامل البيانات وإدارتها لجمع مخازن البيانات المتباينة معًا في الوقت الفعلي. تُعَد أدوات المحاكاة الافتراضية للبيانات، وأنظمة إدارة البيانات الوصفية، وبحيرات البيانات، ومستودعات بحيرات البيانات، ومستودعات البيانات من العناصر الشائعة في نسيج البيانات الموحد.