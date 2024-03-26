ما المقصود بالكفاءة التشغيلية؟

غالبًا ما تستخدم المؤسسات مقياسًا يسمى "نسبة الكفاءة التشغيلية" لقياس الكفاءة التشغيلية. وعادةً ما يحسبون النسبة عن طريق جمع النفقات التشغيلية للشركة وتكلفة السلع المبيعة (COGS)، ثم قسمة هذا المبلغ على صافي مبيعات الشركة.

قد تختار الشركات أيضًا تقييم الكفاءة باستخدام مقاييس أخرى، مثل النسب التي تركز على معدل دوران الحسابات الدائنة، والحسابات المدينة، والمخزون.

يمكن للشركات تقييم مدى نجاحها فيما يتعلق بالكفاءة التشغيلية من خلال تتبع نسبها بمرور الوقت ومقارنتها بمعايير المجال. يشير انخفاض النسبة أو تراجعها إلى أن الشركة تعمل على تحسين كفاءتها التشغيلية.