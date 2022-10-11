ما التميز التشغيلي؟

التميز التشغيلي (OpEx) هو نهج لإدارة الأعمال يؤكد على التحسين المستمر عبر جميع جوانب الأعمال وداخل جميع العمليات التجارية من خلال إنشاء ثقافة حيث يتم استثمار الإدارة والموظفين في نتائج الأعمال وتمكينهم من تنفيذ التغيير.
يتعلق تحسين الأعمال التجارية بأكثر من مجرد زيادة الكفاءات أو زيادة عائد الاستثمار إلى أقصى حد. ويتطلب الاقتصاد العالمي اليوم أيضًا المرونة للتكيف مع الأسواق والظروف والتقنيات المتغيرة.
التميز التشغيلي هو وسيلة للمجموعات لإنشاء خارطة طريق نحو التحسين المستمر في بيئة الأعمال المعقدة. وهدفه هو منح الشركات ميزة تنافسية. كما يساعد التميز التشغيلي قادة الأعمال على اتخاذ قرارات أفضل ويوضح للموظفين طريق التحسين المستمر. عندما يتم تطبيقه بشكل جيد، فإن التميز التشغيلي يُمكّن كل عضو في المجموعة من رؤية تدفق القيمة إلى العميل، وإذا ظهرت مشكلات، فيمكنه إيجاد حل لها قبل حدوث أي خلل.
يبدأ التميز التشغيلي بتحول ثقافي، حيث يكرس جميع القادة والموظفين جهودهم ليس فقط لابتكار منتج عالي الجودة ولكن أيضًا لتوفير تجربة عملاء رائعة. الشركات التي تستخدم منهجيات التميّز التشغيلي، تحدد بوضوح أدوار القيادة وأدوار القوى العاملة وكيفية عملهما معًا لتحسين العمليات. على جميع المستويات، يمكن للموظفين بدء التغيير والتوجه نحو الكفاءة، والفعالية والمرونة.
يعود تعريف التميز التشغيلي إلى نموذج Shingo، وهو نهج للأعمال يركز على الجودة عند المصدر، والقيمة للعملاء، وسلسلة التوريد الخالية من المخزون، وفهم مكان العمل على جميع المستويات. وقد أنشأها الدكتور Shigeo Shingo، وهو رائد أعمال نشر 18 كتابًا حول فلسفته وتعاون بشكل وثيق مع المديرين التنفيذيين في شركة Toyota لتطبيق مبادئه في عمليات التصنيع الخاصة بهم.
يُعد Shingo مصدر إلهام لجائزة Shingo، التي يمنحها سنويًا معهد Shingo Institute for Operational Excellence في جامعة ولاية يوتا. وتحدد هذه الجائزة مبادئ Shingo التوجيهية العشرة، التي يشار إليها غالبًا باسم المبادئ الأساسية للتميز التشغيلي:
مع اكتساب نموذج Shingo شعبية في عالم الأعمال، طور آخرون منهجيات تستند إلى هذا النهج والمبادئ الأساسية للتميز التشغيلي. ويشمل ذلك ما يأتي:
عند تنفيذ التميّز التشغيلي داخل مجموعة، قد يكون من المفيد النظر إلى العملية على أنها رحلة مستمرة وليست وجهة نهائية. ونظرًا لأن التركيز ينصب على التحسين المستمر، يجب على قادة الأعمال والموظفين دائمًا البحث عن طرق لتحسين ما يقومون به.
ومع ذلك، تحتاج المجموعات إلى وضع أهداف وتحديد المقاييس لفهم ما إذا كانت تتحسن وكيف تتحسن. وتشمل هذه المقاييس مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)، مثل زيادة المبيعات وأداء الصحة والسلامة ومعدلات الاحتفاظ بالقوى العاملة.
في ما يلي أنواع الأهداف التي غالبًا ما يتم تضمينها في العمليات القائمة على التميز التشغيلي:
تركز أهداف التميز التشغيلي عادةً على تقديم قيمة للعميل. ما القيمة؟ في الأساس، هذا ما يطلبه العميل ويرغب في دفع ثمنه.
ضمن منهجية التميز التشغيلي، توفر الشركات هذه القيمة من خلال إنشاء تدفقات القيمة. ويشير تدفق القيمة إلى العمليات والمبادرات التي تنشئها المجموعة لتقديم المنتجات والخدمات التي يحتاجها العملاء في الوقت اللازم لتلبية هذا الطلب.
على سبيل المثال، يُنظر إلى مركز البيانات الذي يمكنه مواكبة طلب العملاء ويمتلك موارد الحوسبة والتخزين والشبكات اللازمة لخدمة المعاملات عبر الإنترنت دون الإفراط في التزويد، على أنه تدفق قيمة يعمل بسلاسة.
التواصل هو عنصر أساسي آخر للوصول إلى أهداف التميز التشغيلي. إذا لم يكن الموظفون على دراية بأهداف الشركة، أو ليس لديهم فكرة عن كيفية تقديم قيمة للعميل أو شعروا أن القيادة لا تستثمر في نجاحهم المهني، فهذا يجعل من الصعب تحقيق الأهداف والتحسين المستمر.
غالبًا ما يشمل التنفيذ خطة للتواصل بشأن جميع جوانب البرنامج، مثل الرسالة والأهداف والأطراف المتأثرة، مع جميع الموظفين. وغالبًا ما يكون لدى الشركات التي تتفوق في التميز التشغيلي، نظام تواصل داخلي جيد التصميم، بالإضافة إلى منتدى لتلقي التعليقات ومعالجتها.
يتطلب التميز التشغيلي من المجموعات أن تنظر بعين ناقدة إلى العمليات وكيفية إدارتها للموظفين. في بعض الحالات، يجب أن يكونوا على استعداد لتغيير ثقافتهم. ويساعد الانفتاح على التغيير المستمر، الشركات على تنفيذ المنهجيات بشكل أفضل والوصول إلى هذه الفوائد:
يمكن للتميز التشغيلي أن يفيد كل الصناعات تقريبًا، ومع ذلك، هناك بعض الصناعات التي أصبح فيها التميز التشغيلي معيارًا في العمليات:
يمكن أن تساعد الأتمتة وتحليل العمليات وقابلية الملاحظة وأدوات إدارة البيانات والأعمال، الشركات على تنفيذ التحسين المستمر—والالتزام به—بسرعة أكبر.
تتطلع الشركات إلى الأتمتة منذ عقود لتحقيق الكفاءة والاستفادة من قوة التقنية الرقمية. ويمكن أن يشمل ذلك أتمتة المهام العملية على خط التجميع باستخدام الآلات أو أتمتة المهام الإدارية مثل المحاسبة والفواتير باستخدام حلول البرمجيات.
هناك العديد من المهام التي تتطلب التفكير الإبداعي والحدس والإستراتيجية التي لا يمكن إلا للأشخاص القيام بها. ومع ذلك، يمكن استخدام أدوات الأتمتة لأداء المهام المتكررة والروتينية، مثل ملء الفواتير مسبقًا بمعلومات الحساب ونقل البيانات إلى أنظمة خلفية متعددة، ما يوفر وقت الأشخاص:
في عصرنا الرقمي الأول اليوم، يعتمد رضا العملاء على الأداء وتوافر التطبيقات الحيوية للأعمال. وعلى هذا النحو، تتعرض فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) لضغوط هائلة لتحقيق التميز التشغيلي ويجب عليها التحرك بوتيرة متطلبات الأعمال المتزايدة. ويعمل الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات على تعزيز الكفاءة والتحسين في بيئة تكنولوجيا المعلومات الحديثة والديناميكية لتسريع التحول الرقمي الضروري.
باستخدام البرامج لإنشاء العمليات التي تقلل التفاعل اليدوي مع أنظمة تكنولوجيا المعلومات أو تحل محلها، يقدم الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات رؤى في الوقت الفعلي لبيئات تكنولوجيا المعلومات بحيث يمكن لفرق العمليات تأمين أداء التطبيق المستمر والاستباقي الذي يتيح تجربة العملاء الاستثنائية، مع زيادة الامتثال وتقليل التكلفة بأمان عبر التباين العالي للطلب:
مع تسارع جهود التحول في جميع أنحاء العالم، فإنها تؤدي أيضًا إلى تأثير جانبي خطير—دفع البيانات إلى الصوامع وعرقلة الوصول إلى المعلومات التي تحتاجها فرق العمل لتحقيق النجاح. وستتفوق المجموعات التي تستطيع ربط التطبيقات والأنظمة بسرعة وأمان على المجموعات التي لا تستطيع ذلك. ومن دون أدوات التكامل الصحيحة، تظل البيانات محتجزة، ما يعيق قدرتك على اتخاذ قرارات مستنيرة في مجال الأعمال وتنفيذ أتمتة قابلة للتوسع تكشف عن كفاءات جديدة:
