عملية التعدين مقابل نمذجة العمليات مقابل تخطيط العمليات: ما أوجه الفرق بينها؟

كل عمل هو، في نهاية المطاف، مجموعة من العمليات التجارية. تدعم العمليات إنشاء منتجات جديدة، وتسهل تقديم الخدمات، وتطبق سياسات الشركة، وتحافظ على الامتثال، وتضمن أن المؤسسة تتحرك نحو أهدافها الشاملة في جميع الأوقات.
كل عملية من عمليات الأعمال عبارة عن مجموعة معقدة من الأنشطة المترابطة والمتشابكة التي تعمل جنبًا إلى جنب لتحقيق نتيجة عمل معينة. تقييمات أداء الموظفين، والأنشطة التسويقية، وإنشاء المحتوى، وتطوير البرمجيات والمبيعات كلها أنواع شائعة من العمليات التجارية. ولضمان عمل هذه العمليات على النحو المنشود، تحتاج الشركات إلى طريقة لتحديد مهام سير العمل وتحليلها وتعديلها والإشراف عليها بسهولة.
طورت المؤسسات أساليب لتحويل مهام سير العمل المجردة إلى صور ملموسة وشاملة توضح الآليات الداخلية لكل عملية. وتشمل هذه الأساليب عملية التعدين، ونمذجة العمليات و تخطيط العمليات. بينما تساعد كل تقنية من هذه التقنيات المؤسسة على إدارة العمليات وتحسينها وأتمتتها، إلا أنها تقوم بذلك بطرق مختلفة قليلاً.
عملية التعدين هي شكل من أشكال إدارة عمليات الأعمال التي تساعد المؤسسات على اكتشاف مهام سير العمل وتقييمها وتحسينها. في عملية التعدين، تطبق خوارزمية ما على سجل الأحداث في نظام تكنولوجيا المعلومات، مثل إدارة علاقات العملاء (CRM) أو برنامج المحاسبة. تكشف الخوارزمية عن الاتجاهات في بيانات سجل الأحداث وتستخدم هذه الاتجاهات لبناء نموذج عملية يصور مهام سير العمل الذي يحدث داخل هذه الأنظمة. يمكن أيضًا استخدام خوارزميات عملية التعدين لتحسين نماذج العمليات الحالية، ومقارنة نماذج العمليات بمهام سير العمل الفعلية ومحاكاة تغييرات العمليات.
الميزة الرئيسية من عملية التعدين هي البيانات التي توفرها. فهي تساعد المؤسسات على استخدام بيانات سجل الأحداث لتوجيه تخصيص الموارد، وتحسين مهام سير العمل، ومبادرات الأتمتة، وغيرها من القرارات التجارية الحاسمة.
نموذج العملية عبارة عن تمثيل مرئي لمهام سير العمل، ينتج عن تطبيق خوارزميات استخراج البيانات على بيانات سجل الأحداث. تقدم نماذج العمليات توضيحات كمية وموضوعية لعمليات الأعمال. تحتوي هذه النماذج على ثروة من بيانات مهام سير العمل، بما في ذلك الأحداث، وسجل لمن يملك أو يبدأ تلك الأحداث، والمسارات المتبعة ضمن مهام سير العمل، والجداول الزمنية لكل خطوة، ونسب النجاح، وغيرها الكثير. يمكن فهم نمذجة العمليات كمكون فرعي من عملية التعدين — وتحديدًا المرحلة التي تستخدم فيها الخوارزمية بيانات سجل الأحداث لإنشاء نموذج مهام سير العمل.
الفائدة الرئيسية لنمذجة العمليات هي أنها ترسم صورة للعمليات كما هي عليه فعليًا، لا الصورة التي تتصورها المؤسسة عنها. من خلال الاستفادة من بيانات سجل الأحداث، تنشئ خوارزميات عملية التعدين نماذج كمية توفر مستويات شفافية لم تكن متاحة سابقًا في سير العمل التنظيمي.
مثل نمذجة العمليات، يشير مصطلح تخطيط العمليات إلى إنشاء تمثيل مرئي لعملية الأعمال. ومع ذلك، في حين أن نموذج العملية قائم على البيانات وكمي، فإن خريطة العملية ذاتية ونوعية. يبدأ تخطيط العمليات عادةً بعقد محلل أعمال أو خبير إستراتيجي ورش عمل ومقابلات مع الأشخاص المشاركين في العملية المستهدفة. ثم يستخدم المحلل أو الخبير الإستراتيجي المعلومات التي جمعها لإنشاء خريطة عملية، إما يدويًا أو باستخدام برنامج لتخطيط العمليات.
الميزة الرئيسية لتخطيط العمليات هي أنها ترسم مهام سير العمل بطريقة تركز أكثر على الإنسان. بدلاً من التقاط المقاييس الموضوعية، تصف خرائط العمليات في المقام الأول كيفية مشاركة مختلف الأشخاص والفرق داخل الشركة في عملية معينة.
ملاحظة: تمثل كل من نماذج العمليات وخرائط العمليات العمليات بصريًا، ولكنها غير قابلة للتبادل. بل إنهما يسلطان الضوء على جوانب مختلفة من مهام سير العمل نفسها. تعد نماذج العمليات أكثر كمية، في حين أن خرائط العمليات أكثر جودة.
تخيل مؤسسة تبحث عن وضوح أكبر في عملية المشتريات على مستوى المؤسسة. متى يكون من المناسب استخدام عملية التعدين، أو نمذجة العمليات، أو تخطيط العمليات؟
للحصول على رؤية شاملة لعملية المشتريات، ستستخدم المؤسسة مزيجًا من الثلاثة — نمذجة العمليات لالتقاط البيانات الكمية، وتخطيط العمليات لجمع البيانات النوعية، وعملية التعدين لتحديد فرص التحسين:
عملية التعدين تجعل من إدارة عمليات الأعمال علمًا — لكن يجب استيفاء بعض المتطلبات المسبقة قبل تطبيقها:
نمذجة العمليات مفيدة لتزويد المؤسسات برؤية أكثر موضوعية لمهام سير العمل التي تقود عملياتها. ومع ذلك، هناك بعض أنواع البيانات التي لا تستطيع هذه النماذج تسجيلها:
يُعد تخطيط العمليات طريقة سريعة ومرنة لإنشاء لمحات عامة واسعة النطاق على العمليات، ولكن قد تكون الخرائط في بعض الأحيان غير دقيقة لأنها تعتمد على تقارير نوعية من الموظفين:
لا يمكن تحقيق أتمتة الأعمال من دون فهم واضح لعمليات الأعمال. بعبارة أخرى، يجب على المؤسسة أن تعرف بدقة ما يحدث في مهام سير العمل قبل أن تتمكن من أتمتة أي من الخطوات بطريقة فعالة. توفّر تقنيات عملية التعدين نمذجة العمليات وتخطيطها بيانات كمية ونوعية تمنح الشركة شفافية لا مثيل لها في مهام سير العمل. من خلال الاطلاع الشامل على عملياتها الحالية، يمكن للمؤسسات القيام بجهود أتمتة واسعة النطاق بكل سهولة.
IBM Cloud Pak for Business Automation يحتوي على القدرات المدمجة لعمليات الأعمال لمساعدة المؤسسات على اكتساب فهم دقيق لعملياتها الحالية. من خلال تطبيق عملية تخطيط العمليات، ونمذجتها، والتعدين على مهام سير العمل للأعمال الأساسية، يمكن للمؤسسات رقمنة وتحديد نقاط ضعف أو نقاط التفاعل في العمليات.
IBM Cloud Pak for Business Automation هو مجموعة برمجيات متكاملة ومعيارية، مصممة لأي سحابة هجينة، تحل بسرعة أصعب التحديات التشغيلية التي تواجهها. وهو يشمل أكبر مجموعة من قدرات الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في السوق—المحتوى، والالتقاط، والقرارات، ومهام سير العمل والمهام—مع نموذج مرن يتيح لك البدء على نطاق صغير والتوسع مع تطور احتياجاتك.
كما تقدم IBM أيضًا IBM Process Mining، وهو حل لتحسين العمليات التجارية يعتمد على السحابة مصمم لمساعدة المؤسسات على اكتشاف العمليات التجارية ثم تحديد الاختناقات وأوجه القصور لتحسينها. يمكن للفرق العمل معًا من خلال واجهة ويب سهلة الاستخدام ويمكن الوصول إليها بسهولة لتصور العمليات وتحليلها للمساعدة على جعلها أكثر كفاءة. جرّبه مجانًا لمدة 30 يومًا.
وفقًا لدراسة Forrester Total Economic Impact، يوفر IBM Process Mining عائد استثمار بنسبة 176%، ونمو إيرادات قدره 968 ألف دولار أمريكي، فضلًا عن التوفير في التكاليف.
