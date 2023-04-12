تنتقل 54% فقط من مشروعات الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى الإنتاج، ويبلغ متوسط عائد الاستثمار في المبادرات على مستوى المؤسسة نسبة 5.9%، وهو أقل بكثير من تكلفة رأس المال المعتادة التي تصل إلى نسبة 10%. وكي تكون فعّالة، يجب أن يندمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل والأنظمة الحالية، وهو ما يؤدي إلى أتمتة العمليات الرئيسية عبر الأعمال، وتقنية المعلومات لتحقيق النمو وتقليل التكاليف.

يمكننا مساعدتك في تحديد الأولويات للفرص الأكثر فائدةً لتبسيط العمل، وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين تجارب العملاء، ثم تنفيذ تلك الفرص وتحسينها لتحقيق التحسين المستمر.

بالنسبة إلى القادة الذين يفضلون تقليل عدد الموردين الذين يشترون منهم، يُمكنك الاستفادة من محفظتنا الشاملة والمرنة من تقنية التكامل الأساسية والذكاء الاصطناعي والأتمتة إضافةً إلى دعمنا المتخصص لتحسين أداء الأعمال وتقنية المعلومات.