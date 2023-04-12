اكتشف IBM Concert
استكشِف IBM Turbonomic
استكشف IBM Instana
استكشف IBM Apptio
تنتقل 54% فقط من مشروعات الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى الإنتاج، ويبلغ متوسط عائد الاستثمار في المبادرات على مستوى المؤسسة نسبة 5.9%، وهو أقل بكثير من تكلفة رأس المال المعتادة التي تصل إلى نسبة 10%. وكي تكون فعّالة، يجب أن يندمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل والأنظمة الحالية، وهو ما يؤدي إلى أتمتة العمليات الرئيسية عبر الأعمال، وتقنية المعلومات لتحقيق النمو وتقليل التكاليف.
يمكننا مساعدتك في تحديد الأولويات للفرص الأكثر فائدةً لتبسيط العمل، وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين تجارب العملاء، ثم تنفيذ تلك الفرص وتحسينها لتحقيق التحسين المستمر.
بالنسبة إلى القادة الذين يفضلون تقليل عدد الموردين الذين يشترون منهم، يُمكنك الاستفادة من محفظتنا الشاملة والمرنة من تقنية التكامل الأساسية والذكاء الاصطناعي والأتمتة إضافةً إلى دعمنا المتخصص لتحسين أداء الأعمال وتقنية المعلومات.
يمكنك تبسيط إدارة تطبيقاتك وعملياتك التقنية وتحسينها باستخدام رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
استكشاف حالات الاستخدام الخمس للأتمتة
ماهية قابلية الملاحظة، وسببها، وكيفية ممارستها
يبدأ كل شيء ببيانات - بيانات يمكن الوصول إليها، ومرنة، وآمنة.
تقليل تكاليف السحابة باستخدام العمليات المالية
اكتشف الإمكانات الكاملة لواجهات برمجة تطبيقاتك