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®IBM Automation

اكتشف كيف تزيد حلول الأتمتة من الإنتاجية بينما تتحكم في التكاليف.

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رسم توضيحي خطي لعملية الأتمتة يوضح المنتجات
تبسيط العمليات وتعزيز إنتاجية المطورين وهندسة موثوقية الموقع (SRE) صدر للتو

اكتشف IBM Concert
تحسين الأداء وتقليل تكلفة البنية التحتية لتقنية المعلومات

استكشِف IBM Turbonomic
يُمكنك أتمتة إدارة أداء التطبيقات دون الحاجة إلى تتبع عينات من البيانات

استكشف IBM Instana
ربط الاستثمار في التقنية بنتائج الأعمال

استكشف IBM Apptio
زيادة الإنتاجية واتخاذ قرارات فعّالة من حيث التكلفة

تنتقل 54% فقط من مشروعات الذكاء الاصطناعي من مرحلة التجربة إلى الإنتاج، ويبلغ متوسط عائد الاستثمار في المبادرات على مستوى المؤسسة نسبة 5.9%، وهو أقل بكثير من تكلفة رأس المال المعتادة التي تصل إلى نسبة 10%. وكي تكون فعّالة، يجب أن يندمج الذكاء الاصطناعي في سير العمل والأنظمة الحالية، وهو ما يؤدي إلى أتمتة العمليات الرئيسية عبر الأعمال، وتقنية المعلومات لتحقيق النمو وتقليل التكاليف.

يمكننا مساعدتك في تحديد الأولويات للفرص الأكثر فائدةً لتبسيط العمل، وزيادة الكفاءة التشغيلية وتحسين تجارب العملاء،  ثم تنفيذ تلك الفرص وتحسينها لتحقيق التحسين المستمر.

بالنسبة إلى القادة الذين يفضلون تقليل عدد الموردين الذين يشترون منهم، يُمكنك الاستفادة من محفظتنا الشاملة والمرنة من تقنية التكامل الأساسية والذكاء الاصطناعي والأتمتة إضافةً إلى دعمنا المتخصص لتحسين أداء الأعمال وتقنية المعلومات.
متوفر الآن: IBM Concert

يمكنك تبسيط إدارة تطبيقاتك وعملياتك التقنية وتحسينها باستخدام رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ما الجديد؟ إعادة التفكير والأتمتة

استكشاف حالات الاستخدام الخمس للأتمتة

حالات الاستخدام

الإدارة المالية السحابية تعرّف كيف يمكن أن تساعدك حلول العمليات المالية في زيادة قيمة الأعمال من خلال إدارة تكاليف السحابة وتحسين موارد التطبيق. استكشف IBM Apptio
أنظمة تقنية المعلومات لديك اكتشف كيف يدفع الذكاء الاصطناعي عمليات تقنية المعلومات بشكل أكثر كفاءةً من خلال أدوات قابلية الملاحظة للمؤسسات، والعمليات المؤتمتة، وإدارة الحوادث. استكشِف IBM Turbonomic استكشف IBM Instana
تطوير تطبيقاتك مكّن فِرَق عمليات التطوير من تحديث التطبيقات الحالية بسرعة وأمان وتقديم تطبيقات سحابة أصلية جديدة. استكشف IBM Cloud Pak for Applications
اتصالك عبر التطبيقات تمكّن من دمج التطبيقات والأنظمة على مستوى نظامك البنائي بأمان لإزالة البيانات المعزولة ودفع التحول الرقمي. استكشف IBM API Connect
أبرز المنتجات ®IBM Concert

IBM Turbonomic

IBM Instana Observability

IBM API Connect

Apptio، إحدى الشركات التابعة لشركة IBM

قصص العملاء

توفر شركة تصنيع متعددة الجنسيات أكثر من 650,000 دولار أمريكي من تكلفة السحابة المهدرة، وتقلِّل كثيرًا من استخدام تذاكر خدمات تقنية المعلومات.
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دليل المؤسسات نحو قابلية الملاحظة

ماهية قابلية الملاحظة، وسببها، وكيفية ممارستها

 قوة الذكاء الاصطناعي والأتمتة: تقنية المعلومات الاستباقية

يبدأ كل شيء ببيانات - بيانات يمكن الوصول إليها، ومرنة، وآمنة.

 تشغيل أتمتة العمليات المالية

تقليل تكاليف السحابة باستخدام العمليات المالية

 مفتاح إلغاء القفل لإمكانات واجهات برمجة التطبيقات الكاملة: إدارة واجهة برمجة التطبيقات

اكتشف الإمكانات الكاملة لواجهات برمجة تطبيقاتك
الخطوات التالية

تعرَّف على كيفية تغيير مكانة فِرق تقنية المعلومات لديك من كونها "مراكز تكلفة" إلى "متعاونين" وكيفية تخصيص منهجيتك المتبعة في استراتيجية الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات لديك أو تغييرها أو حتى إعادة التفكير فيها.

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