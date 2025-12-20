دليل حلول قابلية الملاحظة من IBM

اختر الحل الأمثل من حلول قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات بشكل استباقي وتنبئي
بحلول عام 2028، سيكون هناك ما يقرب من مليار تطبيق من تطبيقات السحابة الأصلية—موزعة عبر عدة سحابات وآلاف الأصول الفعلية1. إذا كانت بيئة تكنولوجيا المعلومات لديك تبدو معقدة في الوقت الحالي، فإن ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي سيزيد من هذا التعقيد.
توفر حلول قابلية الملاحظة من IBM معارف في الوقت الفعلي تساعدك على البقاء في المقدمة. تساعد الرؤية الشاملة عبر التطبيقات والشبكات فرقك على المعالجة الاستباقية، والكشف عن المشكلات بشكل أسرع، وحلها قبل أن تؤثر في المستخدمين. يساعدك دليلنا على تحديد الحلول الأنسب لاحتياجاتك، ما يتيح لك دعم العمليات المرنة والقابلة للتوسع.
تقليل زمن رصد المشكلات وحلها، واكتشاف الحالات الشاذة بشكل أسرع بنسبة 50% باستخدام IBM Instana.
توفير تكاليف الحوسبة عبر مراكز البيانات من خلال أتمتة أكثر من 2000 إجراء متعلق بالموارد باستخدام IBM Turbonomic.
تسريع عملية الحد من الثغرات الأمنية الشائعة والتعرض لها (CVE) باستخدام IBM Concert.