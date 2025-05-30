تُسهم استراتيجية قابلية الملاحظة الشاملة في تبسيط البنى التحتية المعقدة لتكنولوجيا المعلومات من خلال العروض المرئية العميقة للتطبيقات، وتحليل الأسباب الأساسية لمخاطر الأنظمة وأدائها، وتقديم رؤى عملية في الوقت شبه الفعلي لتعزيز الأداء والمرونة التشغيلية.
منصة قابلية ملاحظة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد على مراقبة بيئات تكنولوجيا المعلومات وتحليلها ومعالجتها وتحسينها لتسريع اكتشاف المشكلات وحلها تلقائيًا، ومساعدة فرق تكنولوجيا المعلومات على الانتقال من التعامل مع الأزمات إلى تحسينات استباقية استراتيجية لضمان تنفيذ العمليات بسلاسة.
تبسيط تعقيدات السحابة الأصلية
ساعِد فرق عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع (SRE) على مراقبة وتتبُّع وحل مشكلات التطبيقات في الوقت الفعلي باستخدام حلول قابلية الملاحظة المؤتمتة المدعومة بالنماذج اللغوية الكبيرة وبيانات القياس عن بُعد مفتوحة المصدر، لزيادة مدة التشغيل.
إدارة مخاطر التطبيقات والامتثال والمرونة
ساعِد فرق تكنولوجيا المعلومات على إدارة أداء التطبيقات والمخاطر والمرونة على نطاق واسع. تعمل منصة Concert على تحديد الثغرات في الوقت الفعلي، وتصنيفها حسب تأثيرها في الأعمال، وأتمتة المعالجة لمنع حدوث انقطاعات. من خلال المقاييس الموحدة، والتكامل السلس، وتقييم المرونة، ومهام سير العمل الذكي، تحوِّل Concert البيانات المجزأة إلى إجراءات استباقية، ما يساعد في الحفاظ على التطبيقات آمنة، ومرنة وجاهزة دائمًا.
أتمتة الإجراءات لتقليل التكاليف
ساعِد فِرَق عمليات تكنولوجيا المعلومات (ITOps) وعمليات السحابة (CloudOps) وهندسة موثوقية المواقع (SRE) على أتمتة التحجيم المناسب للموارد في الوقت الفعلي لتلبية متطلبات التطبيقات، ما يُسهم في زيادة عائد الاستثمار وتحسين الأداء عبر البيئات السحابية المتعددة والهجينة.
لا تفوِّت أي مشكلة مع أكثر أدوات المراقبة دقة وتنوعًا في العالم والقدرات المتقدمة لاستكشاف المشكلات وإصلاحها.
عزِّز رؤى مراقبة أداء التطبيقات (APM) وحقِّق تحسينًا في عمليات وأداء تطبيقاتك السحابية الأصلية.
احمِ دور الذكاء الاصطناعي التوليدي كمحرك رئيسي للقيمة في تطبيقاتك باستخدام أدوات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
قلِّل متوسط زمن إصلاح (MTTR) الثغرات باستخدام توصيات أولوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي معروضة على لوحة معلومات واحدة وتفاعلية.
يمكنك تحديد ومعالجة إصلاحات IBM z/OS غير المطبقة لمنع الانقطاعات ومخاطر الأمان، لدعم استمرار تحديث وأمان النظام.
استخدِم عمليات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة في تحسين وحدات معالجة الرسومات (GPU).
تمكَّن من أتمتة إدارة الموارد عبر البنية التحتية السحابية الخاصة بك لتحقيق عمليات فعَّالة من حيث التكلفة، وزيادة الكفاءة، وتعزيز التوفير.
Francesco Sartini
رئيس قسم الابتكار
BlueIT
Andreas Klinger
المدير التنفيذي الأول لهندسة السحابة
SIXT
أصبح IBM Z يتكامل الآن مع فِرَق السحابة، ما يعزز التعاون. خطوة نحو عمليات تكنولوجيا معلومات موحدة ومرنة.
الإعلان عن التكامل بين IBM Concert وInstana: تحسين الرؤية، وتقليل المخاطر، وتعزيز المرونة.
حقِّق أقصى أداء وكفاءة من حيث التكلفة لنظام Kubernetes عبر تكامل IBM Instana وIBM Kubecost.
حصل IBM Instana Observability على المرتبة الأولى بشكل عام، متفوقًا في الإيرادات والأرباح وتلبية احتياجات العملاء ورضاهم.