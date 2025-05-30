حلول قابلية الملاحظة

زيادة المرونة التشغيلية وضمان سلامة تطبيقات السحابة الأصلية باستخدام أدوات قابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي
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متوفر الآن: مراقبة تكلفة IBM Instana

بدعم من IBM Kubecost، حقِّق الأداء الأمثل لنظام Kubernetes
وكفاءة التكلفة من خلال حل موحد لقابلية الملاحظة.

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تبسيط أداء وكفاءة تكنولوجيا المعلومات

تُسهم استراتيجية قابلية الملاحظة الشاملة في تبسيط البنى التحتية المعقدة لتكنولوجيا المعلومات من خلال العروض المرئية العميقة للتطبيقات، وتحليل الأسباب الأساسية لمخاطر الأنظمة وأدائها، وتقديم رؤى عملية في الوقت شبه الفعلي لتعزيز الأداء والمرونة التشغيلية.

منصة قابلية ملاحظة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد على مراقبة بيئات تكنولوجيا المعلومات وتحليلها ومعالجتها وتحسينها لتسريع اكتشاف المشكلات وحلها تلقائيًا، ومساعدة فرق تكنولوجيا المعلومات على الانتقال من التعامل مع الأزمات إلى تحسينات استباقية استراتيجية لضمان تنفيذ العمليات بسلاسة.

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أبرز المنتجات

IBM Instana IBM Concert IBM Turbonomic

تفعيل المرونة باستخدام أتمتة تكنولوجيا المعلومات

كيف تعمل الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحسين السلامة وتخفيف المخاطر؟

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حالات الاستخدام والتطبيقات الواقعية

قابلية الملاحظة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)

لا تفوِّت أي مشكلة مع أكثر أدوات المراقبة دقة وتنوعًا في العالم والقدرات المتقدمة لاستكشاف المشكلات وإصلاحها.
OpenTelemetry

عزِّز رؤى مراقبة أداء التطبيقات (APM) وحقِّق تحسينًا في عمليات وأداء تطبيقاتك السحابية الأصلية.
مراقبة الذكاء الاصطناعي التوليدي

احمِ دور الذكاء الاصطناعي التوليدي كمحرك رئيسي للقيمة في تطبيقاتك باستخدام أدوات المراقبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تحليل وضع مرونة التطبيقات

افتح آفاقًا جديدة لمنهجية موحدة وقابلة للتكرار لتعزيز مرونة التطبيقات.
إدارة الثغرات الأمنية في التطبيقات

قلِّل متوسط زمن إصلاح (MTTR) الثغرات باستخدام توصيات أولوية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي معروضة على لوحة معلومات واحدة وتفاعلية.
مخاطر الصيانة لنظام IBM Z®

يمكنك تحديد ومعالجة إصلاحات IBM z/OS غير المطبقة لمنع الانقطاعات ومخاطر الأمان، لدعم استمرار تحديث وأمان النظام.
تحسين VMware

تخصيص موارد VMware تلقائيًا لتحسين الأداء والكفاءة وتجربة المستخدم.
تحسين وحدة معالجة الرسومات GPU

استخدِم عمليات الذكاء الاصطناعي لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة في تحسين وحدات معالجة الرسومات (GPU).
تحسين تكلفة السحابة

تمكَّن من أتمتة إدارة الموارد عبر البنية التحتية السحابية الخاصة بك لتحقيق عمليات فعَّالة من حيث التكلفة، وزيادة الكفاءة، وتعزيز التوفير.
قابلية ملاحظة الشبكة القائمة على التطبيقات

حقِّق اتصالًا سلسًا وأداءً عاليًا للتطبيقات من خلال قابلية الملاحظة والأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. احصل على رؤية شاملة عبر بيئات السحابة الهجينة والمتعددة لمنع فترات التعطل.

بالأرقام

%99.99 توفُّر التطبيق Enento Group: اقرأ المزيد %70 انخفاض في متوسط وقت الحل (MTTR) شركة SIXT: اطلع على المزيد %90 التخفيف من الثغرات والمخاطر الأمنية الشائعة (CVE) بشكل أسرع IBM SRE: اقرأ المزيد %30 معدلات توفير في تكاليف ترخيص VMware APIS IT: اقرأ المزيد

قصص حقيقية. تأثير فعلي.
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Medium shot looking through server rack of male IT professional working in data center

"من وجهة نظري، أرى أن تطبيق Turbonomic وInstana هو بلا شك أفضل طريقة لتحديد الحجم الصحيح للبنية التحتية الخاصة بك وتقليل البصمة الكربونية دون التضحية بالأداء".
 

Francesco Sartini
رئيس قسم الابتكار
BlueIT
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active, female adult is using smart phone to unlock a rental car - carsharing

"تعمل Instana معنا بطرق عديدة وتدعم منصتنا، وذلك لتمكِّن فرق الهندسة لدينا من بناء وتشغيل وإدارة منتجاتهم السحابية الأصلية مع الرؤية اللازمة لتشخيص المشكلات وتحقيق التعافي السريع".
 

Andreas Klinger
المدير التنفيذي الأول لهندسة السحابة
SIXT
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التحديثات والموارد

Data center featuring IBM LinuxONE Emperor 4 within a row of other servers and storage racks.
IBM Concert + IBM Z

أصبح IBM Z يتكامل الآن مع فِرَق السحابة، ما يعزز التعاون. خطوة نحو عمليات تكنولوجيا معلومات موحدة ومرنة.

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Man Working in Home Office
IBM Instana + IBM Concert

الإعلان عن التكامل بين IBM Concert وInstana: تحسين الرؤية، وتقليل المخاطر، وتعزيز المرونة.

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Graphic designer working at computer
IBM Instana + IBM Kubecost

حقِّق أقصى أداء وكفاءة من حيث التكلفة لنظام Kubernetes عبر تكامل IBM Instana وIBM Kubecost.

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Businessman working on laptop computer sitting in a restaurant. Man managing business work sitting in a restaurant.
منتج العام

حصل IBM Instana Observability على المرتبة الأولى بشكل عام، متفوقًا في الإيرادات والأرباح وتلبية احتياجات العملاء ورضاهم.

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اتخِذ الخطوة التالية

ابدأ بإدارة وتحسين عمليات تكنولوجيا المعلومات من أجل تعزيز الأداء والتكلفة والكفاءة من خلال منتجات قابلية الملاحظة من IBM.
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