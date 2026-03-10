تقرير السوق من Instana عبر TrustRadius

مراقبة أكثر ذكاءً. حل أسرع. بناء المزيد.

في البيئات السحابية الأصلية الديناميكية، تقضي فِرق عمليات التطوير غالبًا وقتًا أكبر في التعامل مع الحوادث بدلًا من تطوير ميزات جديدة. تؤدي مهام سير العمل التفاعلية والرؤية المحدودة إلى عوائق تبطئ الابتكار.

يوضِّح تقرير السوق هذا المدعوم من TrustRadius سبب تصنيف IBM Instana كأفضل منصة لاستعادة السيطرة - إذ تمكِّن المطورين وفِرق هندسة موثوقية المواقع من أتمتة حل المشكلات والتركيز على نشر الكود.

نزِّل التقرير لتعرف لماذا يثق قادة عمليات التطوير في Instana من أجل ما يلي:

- التحقق من استراتيجيتهم عبر معدَّل رضا المستخدمين الرائد في السوق والذي يبلغ 10/8.6.

- تسريع حل المشكلات باستخدام التحليل التلقائي للأسباب الأساسية وتتبُّع مستوى الكود.

- الحصول على رؤية شاملة لكل العناصر عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة المعقدة.

- الاعتماد على حل أكَّد 100% من المستخدمين المشاركين في الاستطلاع أنهم سيشترونه مرة أخرى.