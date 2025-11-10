جلب اختبارات على مستوى الإنتاج إلى مرحلة ما قبل الإنتاج: تضيف Instana مراقبة اصطناعية إلى اختبارات CI/CD الخاصة بك
الإعلان عن مراقبة اصطناعية في CI/CD ل IBM Instana Observability، متاحة كمعاينة عامة.
الإعلان عن مراقبة اصطناعية في CI/CD ل IBM Instana Observability، متاحة كمعاينة عامة.
تشحن فرق التوصيل الحديثة الكود باستمرار، لكن الكثير منها يختبر تجربة المستخدم "الحقيقية" فقط بعد النشر. بحلول ذلك الوقت، يكون انحدار الأداء، والموارد المهدرة، وفترة التعطل قد بدأت بالفعل.
نظرتنا بسيطة: التحول إلى اليسار، وتضمين الأتمتة والذكاء من اليوم الصفر، أمر مهم. يساعد الفرق على البقاء في المقدمة وتقليل التكاليف وضمان الأداء قبل حدوث المشكلات.
مع هذه القدرة، يمكن لفرق عمليات التطوير وهندسة موثوقية الموقع إعادة استخدام نفس الاختبارات الاصطناعية الإنتاجية في خطوط إنتاج ما قبل الإنتاج، ما يفرض معايير الأداء والتوافر والوظائف قبل وصول الكود إلى الإنتاج. يمكن لخطوط الأنابيب تشغيل اختبارات محددة عند الطلب واتخاذ قرارات الترقية تلقائيًا بناءً على إشارات النجاح / الفشل.
تخلق قابلية الملاحظة التي تبدأ فقط في الإنتاج نقاطًا عمياء بين مرحلة الإعداد وحركة المرور المباشرة.يؤدي تحويل المراقبة الاصطناعية إلى اليسار إلى إغلاق هذه الفجوة والقيام بذلك بنفس الحدود ورحلات المستخدم التي تعتمد عليها في الإنتاج.
توضح هذه التطورات الخمسة كيف توسع Instana نطاق قابلية الملاحظة ليشمل خطوط CI/CD، ما يمكّن الفرق من الاختبار المبكر والنشر الأسرع والإصدار بثقة.
يمكن للفرق التي تتبنى المراقبة الاصطناعية لـ CI/CD من Instana أن تتوقع تحسينات ملموسة في الموثوقية والكفاءة والسرعة. ومن خلال تطبيق نفس الفحوصات الصارمة في وقت مبكر من دورة الحياة، يمكنك تقليل تراجع الأداء واكتساب الثقة في الإصدار؛ حيث تكتشف خطوط المعالجة الأخطاء بسرعة مع تقديم ملاحظات مفصلة وقابلة للتنفيذ، بدلاً من الإخفاقات الغامضة.
عندما يفشل الاختبار، تحصل الفرق على أدلة تركيبية مفصلة مرتبطة بسياق قابلية الملاحظة، ما يسمح لهم بتشخيص وإصلاح المشكلات قبل إعادة المحاولة. يقلل ذلك من تكاليف إعادة العمل ويقلل من قيمة مكافحة الحرائق بعد بدء التشغيل.
وعلى الرغم من أن خطوة البوابة قد تضيف بضع دقائق إلى عملية البناء، إلا أن التأثير الإجمالي يتمثل في تسريع الإنتاجية من خلال منع عمليات التراجع والإصلاحات العاجلة لاحقاً.
باستخدام واجهة برمجة تطبيقات تنفيذ الاختبار عند الطلب، يمكنك تشغيل اختبارات Instana فوراً والحصول على نتائج في الوقت الفعلي، ما يساعد فرق عمليات التطوير على بناء عمليات نشر آلية ومحكومة بالاختبارات. ويساعد هذا المجموعة على التحول لليسار عبر إدخال المراقبة الاصطناعية في خط معالجة CI/CD الخاص بها.
تحاكي المراقبة الاصطناعية من Instana إجراءات المستخدم عبر المواقع والأجهزة والشبكات لتتبع التوافر ووقت الاستجابة. إنها مدمجة بعمق مع منصة قابلية الملاحظة من Instana، بحيث تصل الإشارات الاصطناعية محملة بنفس السياق الغني الذي تستخدمه لمراقبة أداء التطبيقات (APM)، والبنية التحتية، ومراقبة المستخدم النهائي.
جرّب الميزة في IBM Instana Sandbox