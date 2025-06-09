تحليل وضع مرونة التطبيقات

استكشِف نهجًا موحَّدًا وقابلًا للتكرار لتعزيز مرونة التطبيقات للصمود أمام التحديات.

تحليل حالة مرونة التطبيقات في Concert: صورة المنتج مع لوحات المعلومات.

إعادة تصوُّر مرونة التطبيقات

لا تُعَد فترات التعطل مشكلة فحسب، بل تشكِّل خطرًا على الأعمال. ومع ذلك، لا تزال معظم المؤسسات تعتمد على أدوات مجزأة، وإصلاحات كردّ فعل على ظهور المشكلات، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا ويُعَد أسلوبًا غير فعَّال.

يقدِّم IBM Concert نهجًا فريدًا في المرونة، بعد أن نجح في الجمع بين الأتمتة والرؤى في الوقت الفعلي ضمن إطار موحَّد وقابل للتوسع لتقييم المرونة وتعزيزها والحفاظ عليها بشكل لم يسبق له مثيل.

 تعرَّف على المزيد حول تعزيز المرونة من خلال الأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
دمج البيانات المؤسسية المعزولة عن بعضها

جمع وربط وتقييم البيانات من مصادر متعددة، 
ما يُتيح تقييمًا مبسَّطًا وموحدًا 
لممارسات ونتائج مرونة هندسة موثوقية الموقع (SRE).
تحديد الفجوات في وضع المرونة ومعالجتها 

احصل على رؤية فورية لوضع المرونة لديك 
من خلال تقييم ذكي، ما يساعدك على اكتشاف ومعالجة 
مشكلات مرونة التطبيقات دون الحاجة لربط البيانات يدويًا.
زيادة مدة تشغيل التطبيقات مع تقليل التكاليف 

يعمل Concert على أتمتة مهام سير العمل الخاصة بالمعالجة، ما يقلِّل من المخاطر والانقطاعات ويُغني عن الحاجة إلى الاستعانة بمستشارين مكلِّفين. وبفضل ميزة التوصيات الاستباقية والإجراءات المرنة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، يتوفر الاستقرار والكفاءة على نطاق واسع.
تعزيز التحسين المستمر 

تمكَّن من تحديد الأهداف وتقييم وضع المرونة، للصمود أمام التحديات، باستمرار وفقًا للمعايير المستهدفة وأفضل الممارسات في الصناعة.

تفعيل المرونة باستخدام أتمتة تكنولوجيا المعلومات

كيف تُسهم الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تحسين سلامة التطبيقات والحد من المخاطر؟ انضم إلى ندوتنا عبر الإنترنت لتتعرف بشكل أكثر تفصيلًا، من خلال العروض التوضيحية وجلسات الأسئلة والأجوبة، على أحدث التكاملات والابتكارات في حلول IBM لقابلية الملاحظة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومرونة تكنولوجيا المعلومات.

شاهد كيف يعمل

شاهِد IBM Concert Resilience أثناء العمل. في هذا الفيديو التوضيحي القصير، ستكتشف كيف يُتيح لك Concert رؤية فورية لمرونة التطبيقات، ويكتشف المخاطر تلقائيًا، ويشغّل سير عمل شامل للمعالجة - كل ذلك خلال دقائق وليس شهور.


شاهِد كيف يعمل Concert على توحيد البيانات عبر بيئتك، وتعزيز درجات المرونة، وتقليل فترة التعطل باستخدام رؤى مستندة إلى الذكاء الاصطناعي وإجراءات مؤتمتة. إعادة تصوُّر المرونة مع IBM Concert.

تعزيز مرونة التطبيقات

تقييم وضع المرونة الإدارة الفعَّالة للمرونة معالجة سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي الإدارة الاستباقية للمخاطر رؤى قابلة للتنفيذ

حلول لتوسيع المرونة

رجل أعمال يعمل من المنزل

Concert وIBM Instana

تبسيط قابلية ملاحظة أداء التطبيقات وإدارة المرونة والمخاطر. يساعد تكامل IBM Concert مع Instana على تسهيل تقييم وضع المرونة من خلال أتمتة جمع بيانات المرونة عبر مجموعة كبيرة من المتطلبات غير الوظيفية (NFR). كما يُتيح هذا التكامل السلس اكتشاف المشكلات بشكل استباقي، واتخاذ القرارات المدعومة بالبيانات، والتعاون، ما يعزز من اتخاذ الإجراءات في الوقت الصحيح للحفاظ على مدة تشغيل النظام دون انقطاع وتقليل المخاطر.
مركز بيانات يوفر ميزة IBM LinuxONE Emperor

IBM Concert for Z

توحيد البيانات التشغيلية المنعزلة عبر الأدوات والمجالات.  يُعَد IBM Concert for Z مركزًا لإدارة عمليات تكنولوجيا المعلومات مدعومًا بالذكاء الاصطناعي، ومصممًا خصيصًا لتبسيط وتحديث مرونة أنظمة الكمبيوتر المركزي.يوفر Concert for Z رؤى ذكية وأتمتة تساعد الفرق على الاستجابة بشكل أسرع، وتقلل التعقيد، وتحافظ على التوافر. ويمكِّن فرق العمليات من إدارة الأداء بشكل استباقي، وتوقُّع المخاطر، وضمان المرونة المستمرة - ما يساعد على إدخال الكفاءة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى بيئات أنظمة الكمبيوتر المركزي.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيفية دفع عملك للأمام باستخدام Concert. وابدأ تجربة مجانية لمدة 30 يومًا أو احصل على عرض توضيحي مباشر مع أحد خبراء المنتج.

