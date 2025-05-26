تمكَّن من ربط التطبيقات والأنظمة وأتمتتها وتحديثها بسلاسة وأمان.
تساعد حلول التكامل من IBM على اتصال التطبيقات والأنظمة، ما يساعد على الاستفادة من البيانات الحساسة بسرعة وأمان، وبالتالي التخلص من صوامع البيانات مع تسريع الأتمتة وتحويل البيانات. يساعد هذا النهج الحديث والفعَّال في التكامل على تسريع عمليات الابتكار واستخلاص القيمة من البيانات وتحديث التطبيقات لدى المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
تمكَّن من تعزيز التجارب المتصلة لكل من العملاء والشركاء والموظفين من خلال منصة iPaaS الهجينة والموحدة.
تُعَد هذه المنصة حلًا لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، ومصممة لبناء جميع واجهات برمجة التطبيقات لديك وإدارتها وتأمينها وإضفاء الطابع الاجتماعي عليها أينما كانت، على نطاق واسع.
تمكَّن من تسريع الابتكار وتحقيق أقصى استفادة من قيمة البيانات وتحديث التطبيقات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي باستخدام قدرات iPaaS الشاملة.
عبارة عن حل قابل للتركيب بالكامل يكشف عن الاتجاهات الجديدة أو مشكلات العملاء أو التهديدات التنافسية بين الأحداث المتباينة.
حل حديث وآمن للتكامل بين الأعمال (B2B)، تم تصميمه لتحسين إدارة المعاملات بالغة الأهمية الخاصة بتبادل البيانات الإلكتروني (EDI) وواجهات برمجة التطبيقات (B2B API).
حل تكامل هجين يُتيح التكامل القائم على واجهات برمجة التطبيقات والأحداث، مع قدرات المراسلة والاتصال.
حل مراسلة رائد في السوق يتميز بأداء عالٍ وأمان فعَّال وضمان تسليم موثوق به للأعمال.
تمكَّن من نقل أكثر من مليون ملف يوميًا مع حل IBM Managed File Transfer الذي يُعَد أكثر منصات نقل الملفات استخدامًا في العالم.
تواجه الشركات اليوم فوضى في الاتصال في ظل وجود صوامع البيانات وعدم كفاءة مهام سير العمل، إلى جانب قيود النظام المفروضة على مشاركة المعلومات. وبغض النظر عن الموقع وبيئة الاستضافة، تساعد القدرة على بناء عمليات التكامل وإدارتها وحوكمتها على الحد من هذه الفوضى.
كلفت IBM شركة Forrester Consulting بإجراء دراسة حول الأثر الاقتصادي الكلي (TEI) لفحص العائد المحتمل على الاستثمار (ROI) الذي يمكن أن تحققه المؤسسات من خلال نشر webMethods.
من خلال التوحيد على منصة تكامل واحدة قائمة على SaaS وتحسين جودة التكامل، تُخفض المؤسسة المركبة من فترة تعطل التطبيقات بنسبة 40%.
أظهرت المقابلات والتحليل المالي أن المؤسسة المركبة تحقق منافع إجمالية قدرها 3.81 مليون دولار أمريكي خلال ثلاث سنوات مقابل تكاليف تبلغ 1.38 مليون دولار أمريكي.
تقلل webMethods من الوقت اللازم لتنفيذ مشاريع التكامل المعقدة من ثلاثة أشهر إلى شهرين للمؤسسات المركبة.
استخدمت شركة Komatsu Australia حل iPaaS لتحقيق تطوير أسرع بنسبة 30% وتقليل الوقت اللازم لدمج مصدر ملف واحد من خمسة أيام إلى يوم واحد.
إلى جانب إنتاج الشركة لمركبات رائعة، أرادت تحويل المشترين لأول مرة إلى عملاء مدى الحياة.
اكتشِف كيفية استخدام حلول التكامل من فئة المؤسسات هذه لتحقيق مستويات جديدة من أداء الأعمال.