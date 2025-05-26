حلول تكامل التطبيقات من IBM

تمكَّن من ربط التطبيقات والأنظمة وأتمتتها وتحديثها بسلاسة وأمان.

احجز عرضًا توضيحيًا لحل IBM iPaaS الوصول إلى دليل المشتري

التكامل أمر لا غنى عنه

تساعد حلول التكامل من IBM على اتصال التطبيقات والأنظمة، ما يساعد على الاستفادة من البيانات الحساسة بسرعة وأمان، وبالتالي التخلص من صوامع البيانات مع تسريع الأتمتة وتحويل البيانات. يساعد هذا النهج الحديث والفعَّال في التكامل على تسريع عمليات الابتكار واستخلاص القيمة من البيانات وتحديث التطبيقات لدى المؤسسات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي.
IBM iPaaS

تمكَّن من تعزيز التجارب المتصلة لكل من العملاء والشركاء والموظفين من خلال منصة iPaaS الهجينة والموحدة.

 IBM API Connect

تُعَد هذه المنصة حلًا لإدارة واجهات برمجة التطبيقات، ومصممة لبناء جميع واجهات برمجة التطبيقات لديك وإدارتها وتأمينها وإضفاء الطابع الاجتماعي عليها أينما كانت، على نطاق واسع.

 IBM webMethods Hybrid Integration

تمكَّن من تسريع الابتكار وتحقيق أقصى استفادة من قيمة البيانات وتحديث التطبيقات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي باستخدام قدرات iPaaS الشاملة.

 IBM Event Automation

عبارة عن حل قابل للتركيب بالكامل يكشف عن الاتجاهات الجديدة أو مشكلات العملاء أو التهديدات التنافسية بين الأحداث المتباينة.

 IBM B2B Integration

حل حديث وآمن للتكامل بين الأعمال (B2B)، تم تصميمه لتحسين إدارة المعاملات بالغة الأهمية الخاصة بتبادل البيانات الإلكتروني (EDI) وواجهات برمجة التطبيقات (B2B API).

 IBM Cloud Pak for Integration

حل تكامل هجين يُتيح التكامل القائم على واجهات برمجة التطبيقات والأحداث، مع قدرات المراسلة والاتصال.

 IBM MQ

حل مراسلة رائد في السوق يتميز بأداء عالٍ وأمان فعَّال وضمان تسليم موثوق به للأعمال.

 IBM Managed File Transfer

تمكَّن من نقل أكثر من مليون ملف يوميًا مع حل IBM Managed File Transfer الذي يُعَد أكثر منصات نقل الملفات استخدامًا في العالم.

التأثير الاقتصادي الإجمالي لـ IBM Integration

تواجه الشركات اليوم فوضى في الاتصال في ظل وجود صوامع البيانات وعدم كفاءة مهام سير العمل، إلى جانب قيود النظام المفروضة على مشاركة المعلومات. وبغض النظر عن الموقع وبيئة الاستضافة، تساعد القدرة على بناء عمليات التكامل وإدارتها وحوكمتها على الحد من هذه الفوضى.

 الوصول إلى دراسة التأثير الاقتصادي الإجمالي من إعداد Forrester
%176 عائد الاستثمار (ROI)

كلفت IBM شركة Forrester Consulting بإجراء دراسة حول الأثر الاقتصادي الكلي (TEI) لفحص العائد المحتمل على الاستثمار (ROI) الذي يمكن أن تحققه المؤسسات من خلال نشر webMethods.

 %40 تقليل فترة تعطل التطبيقات

من خلال التوحيد على منصة تكامل واحدة قائمة على SaaS وتحسين جودة التكامل، تُخفض المؤسسة المركبة من فترة تعطل التطبيقات بنسبة 40%.

 2.4 مليون دولار أمريكي صافي القيمة الحالية (NPV)

أظهرت المقابلات والتحليل المالي أن المؤسسة المركبة تحقق منافع إجمالية قدرها 3.81 مليون دولار أمريكي خلال ثلاث سنوات مقابل تكاليف تبلغ 1.38 مليون دولار أمريكي.

 %33 تقليل المدة الزمنية لتنفيذ مشروع تكامل معقّد

تقلل webMethods من الوقت اللازم لتنفيذ مشاريع التكامل المعقدة من ثلاثة أشهر إلى شهرين للمؤسسات المركبة.

قصص حقيقية. تأثير حقيقي.

large dumptruck in utah copper mine

شركة Komatsu

استخدمت شركة Komatsu Australia حل iPaaS لتحقيق تطوير أسرع بنسبة 30% وتقليل الوقت اللازم لدمج مصدر ملف واحد من خمسة أيام إلى يوم واحد.
اقرأ الخبر كاملاً
FAW Volkswagen leadspace image

Faw Volkswagen

إلى جانب إنتاج الشركة لمركبات رائعة، أرادت تحويل المشترين لأول مرة إلى عملاء مدى الحياة.
اقرأ الخبر كاملاً

المكانة

تقرير Forrester Wave: برامج إدارة واجهات برمجة التطبيقات
صنَّفت Forrester شركة IBM كشركة رائدة في برمجيات إدارة واجهات برمجة التطبيقات في تقييم الربع الثالث لعام 2024 الذي شمل 24 معيارًا لمزودي حلول إدارة واجهات برمجة التطبيقات.
القدرات الأساسية لإدارة واجهة برمجة التطبيقات في Gartner
تُتيح إدارة واجهات برمجة التطبيقات للمؤسسات اكتشاف واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بها، ومراقبتها، وتأمينها، وتحقيق الربح منها، والسيطرة عليها. وقد حصلت شركة IBM على المرتبة الأولى في 4 من أصل 6 حالات استخدام في تقرير عام 2024.
جائزة اختيار المشترين الافتتاحية لعام 2025 من TrustRadius
تم تصنيف IBM API Connect من قِبل المستخدمين الحقيقيين على أنه "الأفضل" في ثلاثة مجالات رئيسية: السعر مقابل القيمة، والقدرات، وعلاقات العملاء.
IDC December 2024 Marketscape
أدرجت IDC شركة IBM وبرمجيات Sterling الخاصة بنا كشركة رائدة في تقرير MarketScape: Worldwide Business-to-Business Middleware Vendor Assessment.
اتخِذ الخطوة التالية

اكتشِف كيفية استخدام حلول التكامل من فئة المؤسسات هذه لتحقيق مستويات جديدة من أداء الأعمال.

 احجز عرضًا توضيحيًا لحل IBM iPaaS اقرأ دليل المشتري